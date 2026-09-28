DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!

·27·Jamiyat
DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Farg‘ona va Namangan viloyatlarida DXX, IIV va Bojxona idoralari hamkorligida o‘tkazilgan uchta maxsus amaliyot natijasida jami 2,6 kilogrammdan ortiq «gashish» giyohvandlik moddasi musodara qilindi.
  • Ushbu tadbirlar davomida Cobalt avtomashinasidan 1 kg, «VAZ-2103» mashinasidan 995 gramm hamda Namangan shahridagi xonadon yerto‘lasidan 648 gramm giyohvandlik vositasi topildi.
  • Hozirda mazkur jinoiy tarmoqning barcha a’zolari qo‘lga olinib, tergov harakatlari olib borilmoqda.

Farg‘ona vodiysi hududida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi va transchegaraviy kontrabandasiga qarshi kurash doirasida keng ko‘lamli tezkor tadbirlar o‘tkazildi. Davlat xavfsizlik xizmatining Farg‘ona va Namangan viloyatlari bo‘yicha boshqarmalari tomonidan Ichki ishlar hamda Bojxona idoralari bilan hamkorlikda amalga oshirilgan uchta ketma-ket maxsus amaliyot natijasida jami 2,6 kilogrammdan ortiq «gashish» giyohvandlik moddasi qora bozorga chiqib ketishining oldi olindi. Tezkor harakatlar davomida yukxonasida zahri qotil yashirilgan Cobalt rusumli avtomashina YPX maskanida qo‘lga olingan bo‘lsa, Chust tumanida «VAZ-2103» mashinasidan yirik miqdordagi modda topildi, Namangan shahridagi xonadon yerto‘lasidan esa minglab dollarlik savdo zanjiri fosh etildi. Hozirda mazkur jinoiy tarmoqning barcha a’zolari qo‘lga olinib, tergov harakatlari olib borilmoqda.

«YPX maskanidagi to‘siq, yerto‘ladagi ombor va 5 ming dollarlik bitim»: Amaliyotning 5 ta asosiy nuqtasi

DXX, IIV va Bojxona organlari tomonidan o‘tkazilgan maxsus tadbirlarning eng muhim rasmiy dalillari:

  • Jami 2,6 kg «gashish» musodara qilindi: Vodiy bo‘ylab o‘tkazilgan uchta tezkor bosqichda yirik partiyadagi zahri qotil muomaladan chiqarildi;

  • «Pop» maskanidagi Cobalt to‘xtatildi: «Farg‘ona – Toshkent» yo‘nalishida ketayotgan Chirchiq shahrida yashovchi 1995 yilda tug‘ilgan haydovchi yukxonasidan 1 kg giyohvandlik vositasi topildi;

  • Chustdagi reyd va muqaddam sudlangan shaxs: Yangi Namangan tumanida yashovchi, muqaddam jazo o‘tagan 1987 yilgi fuqaroga tegishli «VAZ-2103» salonidan 995 gramm modda olindi;

  • Xonadon yerto‘lasi va sotuvchining qo‘lga olinishi: Namangan shahridagi uy yerto‘lasidan 648 gramm modda topilib, uni 5 000 AQSH dollariga sotgan sherik ham tezkorlik bilan ushlandi;

  • Jinoyat ishlari va qamoq choralari: Barcha holatlar yuzasidan tegishli moddalar bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilib, gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llanmoqda.

DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!

Vodiy bo‘ylab o‘tkazilgan tezkor reydlar: Hududlar, transportlar va musodara ko‘rsatkichlari

DXX va hamkor idoralar tomonidan aniqlangan jinoiy holatlar tasnifi:

Tezkor tadbir bosqichlari

Hudud va manzil

Gumonlanuvchilar va transport

Musodara qilingan modda va dalillar

1-bosqich: Trassadagi nazorat

Pop tumani, «Namangan» YPX maskani

Chirchiq shahrida yashovchi (1995 y.t.), Cobalt rusumli avtomashina

1 kg «gashish» moddasi (avtomashina yukxonasidan)

2-bosqich: Chustdagi maxsus reyd

Chust tumani hududi

Yangi Namangan tumanida yashovchi, muqaddam sudlangan (1987 y.t.), «VAZ-2103»

995 gr «gashish» moddasi (mashina salonidan)

3-bosqich: Xonadon va ta’minotchi

Namangan shahri va Yangi Namangan tumani

1975 y.t. xaridor va uni 5000 dollarga sotgan 1972 y.t. sherigi

648 gr «gashish» (yerto‘ladan), 5 ming AQSH dollarilik bitim dalili

Jami ko‘rsatkich

Farg‘ona va Namangan viloyatlari

4 nafar qonunbuzar protsessual ushlandi

2 kg 643 gr «gashish» moddasi musodara qilindi

Huquq-tartibot va xavfsizlik ekspertizasi: Nega vodiy yo‘nalishida nazorat kuchaytirilmoqda?

Kriminologlar, tezkor xizmat faxriylari va xavfsizlik tahlilchilarining xulosalari:

  • «Tranzit zanjirlarini uzish taktikasi»: «Farg‘ona – Toshkent» trassasi va dovon yo‘llari narkokuryerlar tomonidan poytaxtga zahri qotil yetkazib berishning asosiy yo‘nalishi hisoblanadi; DXX va IIV organlarining chegara va dovon oldi maskanlaridagi hushyorligi bunday logistik tarmoqlarni ildizi bilan kesib tashlamoqda;

  • Retsidiv jinoyatchilikning xavfi: Chustda qo‘lga olingan shaxsning muqaddam sudlangani giyohvandlik biznesi ortida turganlar jazoni o‘tab chiqqan fuqarolarni yana jinoyatga tortishga urinayotganini ko‘rsatadi; bu esa ushbu toifadagi shaxslar ustidan ma’muriy va probatsiya nazoratini yanada kuchaytirishni talab qiladi;

  • Mahalliy yashirin tarmoqlarni yo‘q qilish: Namangan shahridagi xonadon yerto‘lasida aniqlangan modda va uni 5 ming dollarga sotgan ta’minotchining zudlik bilan zanjir bo‘ylab fosh etilishi huquq-tartibot organlarining nafaqat mayda iste’molchilarni, balki ushbu savdodan katta foyda ko‘rayotgan asosiy savdogarlarni ushlashga qaratilgan strategiyasi to‘liq ish berayotganini tasdiqlaydi.

Sizningcha, giyohvandlik vositalari kontrabandasi va savdosi bilan shug‘ullanuvchi shaxslarga nisbatan jazo choralarini yanada kuchaytirish kerakmi? Mahalla va xonadonlarda yashirin qolayotgan bunday xavflarni o‘z vaqtida aniqlashda jamoatchilik nazoratining o‘rni qanday bo‘lishi lozim? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamiyat xavfsizligi yo‘lidagi ushbu muhim tezkor tahlilni barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!

DXXFarg‘ona vodiysiGiyohvandlikNamangan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldiNamanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldi18 sentabr 23:12Yangiyo‘lda issiqxonada kannabis yetishtirgan shaxs aniqlandiYangiyo‘lda issiqxonada kannabis yetishtirgan shaxs aniqlandi8 iyul 10:19DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)22 sentabr 09:11O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)4 sentabr 15:45Namangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindiNamangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindi1 avgust 10:15Qibrayda daraxtlar orasiga yashirilgan 95 kg «gashish» aniqlandiQibrayda daraxtlar orasiga yashirilgan 95 kg «gashish» aniqlandi25 sentabr 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)