DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Farg‘ona va Namangan viloyatlarida DXX, IIV va Bojxona idoralari hamkorligida o‘tkazilgan uchta maxsus amaliyot natijasida jami 2,6 kilogrammdan ortiq «gashish» giyohvandlik moddasi musodara qilindi.
- Ushbu tadbirlar davomida Cobalt avtomashinasidan 1 kg, «VAZ-2103» mashinasidan 995 gramm hamda Namangan shahridagi xonadon yerto‘lasidan 648 gramm giyohvandlik vositasi topildi.
- Hozirda mazkur jinoiy tarmoqning barcha a’zolari qo‘lga olinib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Farg‘ona vodiysi hududida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi va transchegaraviy kontrabandasiga qarshi kurash doirasida keng ko‘lamli tezkor tadbirlar o‘tkazildi. Davlat xavfsizlik xizmatining Farg‘ona va Namangan viloyatlari bo‘yicha boshqarmalari tomonidan Ichki ishlar hamda Bojxona idoralari bilan hamkorlikda amalga oshirilgan uchta ketma-ket maxsus amaliyot natijasida jami 2,6 kilogrammdan ortiq «gashish» giyohvandlik moddasi qora bozorga chiqib ketishining oldi olindi. Tezkor harakatlar davomida yukxonasida zahri qotil yashirilgan Cobalt rusumli avtomashina YPX maskanida qo‘lga olingan bo‘lsa, Chust tumanida «VAZ-2103» mashinasidan yirik miqdordagi modda topildi, Namangan shahridagi xonadon yerto‘lasidan esa minglab dollarlik savdo zanjiri fosh etildi. Hozirda mazkur jinoiy tarmoqning barcha a’zolari qo‘lga olinib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
«YPX maskanidagi to‘siq, yerto‘ladagi ombor va 5 ming dollarlik bitim»: Amaliyotning 5 ta asosiy nuqtasi
DXX, IIV va Bojxona organlari tomonidan o‘tkazilgan maxsus tadbirlarning eng muhim rasmiy dalillari:
Jami 2,6 kg «gashish» musodara qilindi: Vodiy bo‘ylab o‘tkazilgan uchta tezkor bosqichda yirik partiyadagi zahri qotil muomaladan chiqarildi;
«Pop» maskanidagi Cobalt to‘xtatildi: «Farg‘ona – Toshkent» yo‘nalishida ketayotgan Chirchiq shahrida yashovchi 1995 yilda tug‘ilgan haydovchi yukxonasidan 1 kg giyohvandlik vositasi topildi;
Chustdagi reyd va muqaddam sudlangan shaxs: Yangi Namangan tumanida yashovchi, muqaddam jazo o‘tagan 1987 yilgi fuqaroga tegishli «VAZ-2103» salonidan 995 gramm modda olindi;
Xonadon yerto‘lasi va sotuvchining qo‘lga olinishi: Namangan shahridagi uy yerto‘lasidan 648 gramm modda topilib, uni 5 000 AQSH dollariga sotgan sherik ham tezkorlik bilan ushlandi;
Jinoyat ishlari va qamoq choralari: Barcha holatlar yuzasidan tegishli moddalar bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilib, gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llanmoqda.
Vodiy bo‘ylab o‘tkazilgan tezkor reydlar: Hududlar, transportlar va musodara ko‘rsatkichlari
DXX va hamkor idoralar tomonidan aniqlangan jinoiy holatlar tasnifi:
Tezkor tadbir bosqichlari
Hudud va manzil
Gumonlanuvchilar va transport
Musodara qilingan modda va dalillar
1-bosqich: Trassadagi nazorat
Pop tumani, «Namangan» YPX maskani
Chirchiq shahrida yashovchi (1995 y.t.), Cobalt rusumli avtomashina
1 kg «gashish» moddasi (avtomashina yukxonasidan)
2-bosqich: Chustdagi maxsus reyd
Chust tumani hududi
Yangi Namangan tumanida yashovchi, muqaddam sudlangan (1987 y.t.), «VAZ-2103»
995 gr «gashish» moddasi (mashina salonidan)
3-bosqich: Xonadon va ta’minotchi
Namangan shahri va Yangi Namangan tumani
1975 y.t. xaridor va uni 5000 dollarga sotgan 1972 y.t. sherigi
648 gr «gashish» (yerto‘ladan), 5 ming AQSH dollarilik bitim dalili
Jami ko‘rsatkich
Farg‘ona va Namangan viloyatlari
4 nafar qonunbuzar protsessual ushlandi
2 kg 643 gr «gashish» moddasi musodara qilindi
Huquq-tartibot va xavfsizlik ekspertizasi: Nega vodiy yo‘nalishida nazorat kuchaytirilmoqda?
Kriminologlar, tezkor xizmat faxriylari va xavfsizlik tahlilchilarining xulosalari:
«Tranzit zanjirlarini uzish taktikasi»: «Farg‘ona – Toshkent» trassasi va dovon yo‘llari narkokuryerlar tomonidan poytaxtga zahri qotil yetkazib berishning asosiy yo‘nalishi hisoblanadi; DXX va IIV organlarining chegara va dovon oldi maskanlaridagi hushyorligi bunday logistik tarmoqlarni ildizi bilan kesib tashlamoqda;
Retsidiv jinoyatchilikning xavfi: Chustda qo‘lga olingan shaxsning muqaddam sudlangani giyohvandlik biznesi ortida turganlar jazoni o‘tab chiqqan fuqarolarni yana jinoyatga tortishga urinayotganini ko‘rsatadi; bu esa ushbu toifadagi shaxslar ustidan ma’muriy va probatsiya nazoratini yanada kuchaytirishni talab qiladi;
Mahalliy yashirin tarmoqlarni yo‘q qilish: Namangan shahridagi xonadon yerto‘lasida aniqlangan modda va uni 5 ming dollarga sotgan ta’minotchining zudlik bilan zanjir bo‘ylab fosh etilishi huquq-tartibot organlarining nafaqat mayda iste’molchilarni, balki ushbu savdodan katta foyda ko‘rayotgan asosiy savdogarlarni ushlashga qaratilgan strategiyasi to‘liq ish berayotganini tasdiqlaydi.
Sizningcha, giyohvandlik vositalari kontrabandasi va savdosi bilan shug‘ullanuvchi shaxslarga nisbatan jazo choralarini yanada kuchaytirish kerakmi? Mahalla va xonadonlarda yashirin qolayotgan bunday xavflarni o‘z vaqtida aniqlashda jamoatchilik nazoratining o‘rni qanday bo‘lishi lozim? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamiyat xavfsizligi yo‘lidagi ushbu muhim tezkor tahlilni barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…