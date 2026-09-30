"Siz g‘olibsiz!" degan qo‘ng‘iroqlar ortida 300 mln so‘mlik firibgarlik turgani aniqlandi

·37·Jamiyat
"Siz g‘olibsiz!" degan qo‘ng‘iroqlar ortida 300 mln so‘mlik firibgarlik turgani aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentda 110 dan ortiq fuqaroni aldab, 300 million so‘mdan ziyod mablag‘ni o‘zlashtirgan noqonuniy koll-markaz fosh etildi.
  • Firibgarlar savdo ilovalaridagi aksiya g‘olibi bo‘lganini aytib, jabrlanuvchilardan kredit yoki mikroqarz mablag‘larini o‘z hisob raqamlariga o‘tkazishni talab qilgan.
  • Pul o‘tkazilgandan so‘ng, ular arzon yoki sifatsiz mahsulotlar yuborib, aloqani uzgan.

Toshkent shahrida fuqarolarni soxta aksiyalar orqali aldab, ularning kredit va mikroqarz mablag‘larini o‘zlashtirgan noqonuniy koll-markaz faoliyati fosh etildi. Jinoiy guruh 110 nafardan ortiq fuqaroga 300 million so‘mdan ziyod zarar yetkazgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Farg‘ona viloyatida yashovchi, 2005 yilda tug‘ilgan shaxs va uning sheriklari fuqarolarga qo‘ng‘iroq qilib, ularni savdo ilovasidagi aksiya g‘olibi bo‘lganiga ishontirgan.

Sovg‘ani olish uchun esa fuqarolardan o‘z nomlariga ajratilgan kredit yoki mikroqarz mablag‘larini tadbirkorlar hisob raqamiga o‘tkazish talab qilingan. Evaziga maishiy texnika yetkazib berilishi va’da qilingan.

Guruh a’zolari savdo platformasida o‘zlarini mahsulot yetkazib beruvchi sifatida ro‘yxatdan o‘tkazgan. Pulni qaytarish yoki buyurtmani yetkazib berishni talab qilgan ayrim xaridorlarga esa arzon, sifatsiz yoki buyurtmaga mos kelmaydigan mahsulotlar yuborilgan.

Shu tariqa, jabrlanuvchilarning e’tiborini chalg‘itib, kredit va mikroqarz limitlarini o‘zlashtirishgan. Pul o‘tkazilgandan keyin esa ko‘p hollarda ular bilan aloqa uzilgan.

Shayxontohur tumanidagi noqonuniy koll-markazda 5 nafar operator faoliyat yuritgani aniqlangan. Ular soxta onlayn do‘konlar nomidan yuzlab fuqarolarga qo‘ng‘iroq qilgan. Tezkor tadbir davomida 10 ta kompyuter jamlanmasi, 8 ta mobil telefon, fuqarolarning shaxsiy ma’lumotlari va nasiya savdo ilovalaridagi limitlar aks etgan 150 varaq hujjat hamda 2 ta daftar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olingan.

Avvalroq ham Toshkentda chet el fuqarosi boshchiligidagi yuzlab yigit-qizlardan tashkil topgan kiberjinoyatchilar guruhi qo‘lga olingan edi.

ToshkentFarg‘ona viloyatinoqonuniy koll‑markazsoxta aksiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moliyaviy xizmatlarga qayerda talab yuqori? TOP-14 reyting...Moliyaviy xizmatlarga qayerda talab yuqori? TOP-14 reyting...29 iyun 15:00«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandi«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandi13 sentabr 09:52Keshbek ortida 4,7 mlrd so‘mlik o‘g‘irlik: Toshkentda yashirin sxema fosh bo‘ldiKeshbek ortida 4,7 mlrd so‘mlik o‘g‘irlik: Toshkentda yashirin sxema fosh bo‘ldi6 avgust 11:04Koreyaga ishga yuborishni va’da qilgan firibgarlar tuzoqqa tushdiKoreyaga ishga yuborishni va’da qilgan firibgarlar tuzoqqa tushdi2 iyun 22:35Soliq qarziga befarq bo‘lmang ...Soliq qarziga befarq bo‘lmang ...18 avgust 08:05Andijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlikAndijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlik31 iyul 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)