Toshkentda “zakladka”chi er-xotin va narkotarmoq fosh etildi, giyohvand moddalar musodara qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari Toshkent shahri va viloyatida giyohvand moddalarni «zakladka» usulida tarqatish bilan shug‘ullangan uyushgan guruh faoliyatiga chek qo‘ydi.
- Maxsus amaliyot davomida Sergeli tumanida 1996 va 1999 yilda tug‘ilgan er-xotin, 1987 yilda tug‘ilgan internet-do‘kon tashkilotchisi hamda Qibray tumanidagi sheriklari qo‘lga olindi.
Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududida keng qamrovli tezkor tadbirlar o‘tkazildi. Maxsus amaliyot natijasida giyohvandlik vositalarini «zakladka» (yashirib ketish) usulida tarqatish bilan shug‘ullangan uyushgan guruh faoliyatiga chek qo‘yildi.
Qo‘lga olinganlar orasida Sergeli tumani bo‘ylab giyohvand moddalarni tarqatib yurgan yosh er-xotin hamda yashirin internet-do‘konni boshqargan muqaddam sudlangan shaxslar bor.
Sergelidagi «Spark»dan Mirzo Ulug‘bekdagi yashirin laboratoriyagacha
Tezkor tadbirlar bir nechta yo‘nalishda amalga oshirilib, tarmoqning asosiy bo‘g‘inlari fosh etildi:
«Spark»dagi er-xotin: Sergeli tumanida 1996 va 1999 yilda tug‘ilgan er-xotin o‘z avtomashinasida «zakladka»larni joylashtirish vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi;
Internet-do‘kon tashkilotchisi: Guruhning asosiy faoliyatini muvofiqlashtirgan, 1987 yilda tug‘ilgan va muqaddam sudlangan internet-do‘kon ma’muri hamda uning sheriklari hibsga olindi;
Ashyoviy dalillar ombori: Mirzo Ulug‘bek tumanidagi xonadonlardan biri tekshirilganda, tarqatishga tayyorlab qo‘yilgan katta miqdordagi og‘ir giyohvandlik va sintetik moddalar topildi. Jumladan, ikkita plastik idishga joylangan «opiy» va qadoqlangan moddalar olindi;
Qibraydagi navbatdagi bo‘g‘in: Shuningdek, Toshkent viloyatining Qibray tumanida ham xuddi shu tarmoqqa aloqador bo‘lgan yana bir «zakladchik» qo‘lga olinib, uning mashinasidan «gashish» moddasi musodara qilindi.
Musodara qilingan moddalar va maxsus uskunalar
Nomi / Modda turi
Miqdori
Xavflilik darajasi / Izoh
«Opiy» ekstrakti
2 kilogramm
Og‘ir giyohvandlik moddasi
«Gashish»
550 gramm (+40 g)
Xonadon va avtomobillardan topilgan
«Mefedron»
100 gramm
O‘ta xavfli sintetik narkotik
Qadoqlash vositalari
1000 dona zip-paket
Dozalarga ajratish uchun mo‘ljallangan
O‘lchov uskunalari
Elektron tarozilar
Aniq grammlarni o‘lchash uchun maxsus jihozlar
26 300 dozaning oldi olindi va jinoiy javobgarlik
Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning ma’lum qilishicha, o‘tkazilgan mazkur kechiktirib bo‘lmas operatsiya tufayli qora bozorga va yoshlar qo‘liga yetib borishi mumkin bo‘lgan 26 300 doza giyohvandlik vositasining tarqatilishi bartaraf etildi.
Mazkur barcha holatlar yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan. Hozirda ushbu yashirin tarmoqning boshqa a’zolari va giyohvandlik vositalarining respublika hududiga kirib kelish yo‘llarini aniqlash bo‘yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Izohlar 0
…