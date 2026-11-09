Toshkentda “zakladka”chi er-xotin va narkotarmoq fosh etildi, giyohvand moddalar musodara qilindi

·50·Jamiyat
Toshkentda “zakladka”chi er-xotin va narkotarmoq fosh etildi, giyohvand moddalar musodara qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari Toshkent shahri va viloyatida giyohvand moddalarni «zakladka» usulida tarqatish bilan shug‘ullangan uyushgan guruh faoliyatiga chek qo‘ydi.
  • Maxsus amaliyot davomida Sergeli tumanida 1996 va 1999 yilda tug‘ilgan er-xotin, 1987 yilda tug‘ilgan internet-do‘kon tashkilotchisi hamda Qibray tumanidagi sheriklari qo‘lga olindi.

Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududida keng qamrovli tezkor tadbirlar o‘tkazildi. Maxsus amaliyot natijasida giyohvandlik vositalarini «zakladka» (yashirib ketish) usulida tarqatish bilan shug‘ullangan uyushgan guruh faoliyatiga chek qo‘yildi.

Qo‘lga olinganlar orasida Sergeli tumani bo‘ylab giyohvand moddalarni tarqatib yurgan yosh er-xotin hamda yashirin internet-do‘konni boshqargan muqaddam sudlangan shaxslar bor.

Sergelidagi «Spark»dan Mirzo Ulug‘bekdagi yashirin laboratoriyagacha

Tezkor tadbirlar bir nechta yo‘nalishda amalga oshirilib, tarmoqning asosiy bo‘g‘inlari fosh etildi:

  • «Spark»dagi er-xotin: Sergeli tumanida 1996 va 1999 yilda tug‘ilgan er-xotin o‘z avtomashinasida «zakladka»larni joylashtirish vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi;

  • Internet-do‘kon tashkilotchisi: Guruhning asosiy faoliyatini muvofiqlashtirgan, 1987 yilda tug‘ilgan va muqaddam sudlangan internet-do‘kon ma’muri hamda uning sheriklari hibsga olindi;

  • Ashyoviy dalillar ombori: Mirzo Ulug‘bek tumanidagi xonadonlardan biri tekshirilganda, tarqatishga tayyorlab qo‘yilgan katta miqdordagi og‘ir giyohvandlik va sintetik moddalar topildi. Jumladan, ikkita plastik idishga joylangan «opiy» va qadoqlangan moddalar olindi;

  • Qibraydagi navbatdagi bo‘g‘in: Shuningdek, Toshkent viloyatining Qibray tumanida ham xuddi shu tarmoqqa aloqador bo‘lgan yana bir «zakladchik» qo‘lga olinib, uning mashinasidan «gashish» moddasi musodara qilindi.

Musodara qilingan moddalar va maxsus uskunalar

Nomi / Modda turi

Miqdori

Xavflilik darajasi / Izoh

«Opiy» ekstrakti

2 kilogramm

Og‘ir giyohvandlik moddasi

«Gashish»

550 gramm (+40 g)

Xonadon va avtomobillardan topilgan

«Mefedron»

100 gramm

O‘ta xavfli sintetik narkotik

Qadoqlash vositalari

1000 dona zip-paket

Dozalarga ajratish uchun mo‘ljallangan

O‘lchov uskunalari

Elektron tarozilar

Aniq grammlarni o‘lchash uchun maxsus jihozlar

26 300 dozaning oldi olindi va jinoiy javobgarlik

Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning ma’lum qilishicha, o‘tkazilgan mazkur kechiktirib bo‘lmas operatsiya tufayli qora bozorga va yoshlar qo‘liga yetib borishi mumkin bo‘lgan 26 300 doza giyohvandlik vositasining tarqatilishi bartaraf etildi.

Mazkur barcha holatlar yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan. Hozirda ushbu yashirin tarmoqning boshqa a’zolari va giyohvandlik vositalarining respublika hududiga kirib kelish yo‘llarini aniqlash bo‘yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.

IIVDXXGiyohvandlikka qarshi kurashToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

4 soatlik poylov va qochib qutulgan jabrlanuvchi: Toshkentdagi odam o‘g‘irlash tafsilotlari4 soatlik poylov va qochib qutulgan jabrlanuvchi: Toshkentdagi odam o‘g‘irlash tafsilotlari6 noyabr 11:04Namanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldiNamanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldi18 sentabr 23:1219 yoshli yo‘lovchi 7 kilogrammdan ortiq mefedron bilan ushlandi19 yoshli yo‘lovchi 7 kilogrammdan ortiq mefedron bilan ushlandi5 iyul 20:39Toshkentda soxta hujjatlar bilan oliygohga kiritish va’dasi fosh etildiToshkentda soxta hujjatlar bilan oliygohga kiritish va’dasi fosh etildi25 sentabr 22:14Toshkentda jinoyat qidiruv bo‘limi boshlig‘i pora bilan ushlandiToshkentda jinoyat qidiruv bo‘limi boshlig‘i pora bilan ushlandi16 iyun 17:24Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabariToshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari16 avgust 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi