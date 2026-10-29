Surxondaryoda chaqalog‘ini hojatxonaga tashlagan onaga sud hukmi chiqarildi

·35·Jamiyat
Surxondaryoda chaqalog‘ini hojatxonaga tashlagan onaga sud hukmi chiqarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Surxondaryo viloyatida yangi tug‘ilgan chaqalog‘ini hojatxonaga tashlab, uning o‘limiga sababchi bo‘lgan ayolga sud hukmi o‘qildi.
  • 1993 yilda tug‘ilgan D.E.
  • Jinoyat kodeksining 99-moddasi bilan aybli deb topilib, uch yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilindi.
  • Sud jarayonida ayolning aybiga iqrorligi, pushaymonligi, voyaga yetmagan farzandi borligi va homiladorligi jazoni yengillashtiruvchi holatlar sifatida inobatga olindi.

Surxondaryo viloyatida yangi tug‘ilgan chaqalog‘ini hojatxonaga tashlab yuborgan ayolga nisbatan sud hukmi e’lon qilindi. U Jinoyat kodeksining 99-moddasi bilan aybli deb topilib, uch yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilindi. Bu haqda QALAMPIR.UZ sud hujjatlariga tayanib xabar berdi.

Sud materiallariga ko‘ra, 1993 yilda tug‘ilgan D.E. 2024 yil noyabr oyida Sho‘rchi tumanida yashovchi A.O‘. bilan shar’iy nikoh asosida oila qurgan. 2025 yil aprel oyida ularning qiz farzandi dunyoga kelgan. Shu yil sentyabr oyida esa ayol yana homilador bo‘lgan.

2026 yil 8 iyun kuni D.E. Sho‘rchi tumanidagi uyidan Qumqo‘rg‘on tumanida istiqomat qiluvchi ota-onasinikiga kelgan. Ikki kundan so‘ng, ertalab soat 05:00 atrofida u uy orqasidagi hojatxonada qiz farzandini tug‘ib, chaqaloqni uning ichiga tashlab yuborgan.

Sudda ayol chaqaloq o‘lik tug‘ilgan deb o‘ylaganini bildirgan. Biroq sud-tibbiy ekspertizasi xulosasida uning o‘limi nafas yo‘llari najas bilan to‘silib qolishi oqibatida yuzaga kelgan mexanik asfiksiya bilan izohlangan.

Sud majlisida D.E. aybini tan olib, qilmishidan pushaymonligini aytgan. U qaramog‘ida farzandi borligi va homiladorligini inobatga olib, jazoni yengillashtirishni so‘ragan. Chaqaloqning otasi ham ayolga nisbatan da’vosi yo‘qligini bildirib, suddan unga yengillik berishni iltimos qilgan.

Sud ayolning aybini tan olgani, pushaymonligi, avval sudlanmagani, voyaga yetmagan farzandi borligi va homiladorligini jazoni yengillashtiruvchi holatlar sifatida baholagan. Jinoyatni g‘arazli va past niyatlarda sodir etilgan deb topib, buni jazoni og‘irlashtiruvchi holat sifatida qayd etgan.

Sud hukmiga ko‘ra, D.E. uch yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilingan. Unga nazorat qiluvchi organ roziligisiz yashash joyini o‘zgartirish, Surxondaryo viloyatidan chiqish, shuningdek, kafe, bar, restoran va ommaviy tadbirlarga borish taqiqlangan.

SurxondaryoSho‘rchi tumaniQumqo‘rg‘on tumaniJinoyat kodeksi 99-modda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldiSurxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi21 oktabr 14:43G‘ayrioddiy e’lon: O‘zbekistonda hojatxonaga tushib ketgan iPhone 16 Pro Max sotuvga qo‘yildiG‘ayrioddiy e’lon: O‘zbekistonda hojatxonaga tushib ketgan iPhone 16 Pro Max sotuvga qo‘yildi27 oktabr 14:37O‘z farzandini uy va mashina sotib olish evaziga sotishga kelishgan ota-onaga sud hukmi e’lon qilindiO‘z farzandini uy va mashina sotib olish evaziga sotishga kelishgan ota-onaga sud hukmi e’lon qilindi15 sentabr 22:00Surxondaryoda chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan talaba 6 yilga qamaldiSurxondaryoda chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan talaba 6 yilga qamaldi21 sentabr 15:57Qarzlar tufayli chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona jazolandiQarzlar tufayli chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona jazolandi20 iyul 15:51Navoiy viloyatida 2 yoshga to‘lmagan qizini pechda kuydirgan onaga nisbatan sud hukmi o‘qildiNavoiy viloyatida 2 yoshga to‘lmagan qizini pechda kuydirgan onaga nisbatan sud hukmi o‘qildi18 sentabr 12:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi