«Instagram'iga qarab bilganman». Shahzod Sultonov nega 18 yoshli qizni tanladi?

·1·Madaniyat
«Instagram'iga qarab bilganman». Shahzod Sultonov nega 18 yoshli qizni tanladi?

Aktyor Shahzod Sultonov YouTube'dagi “Chotki TV” kanaliga bergan intervyusida bo‘lajak rafiqasi bilan tanishuvi, uni tanlashda e’tibor qaratgan jihatlari hamda ular o‘rtasidagi yosh farqi haqida gapirdi.

«16 yoshimdan ishlay boshlaganman»

Shahzod Sultonov bolaligidan mustaqillikka o‘rgatilganini ham esladi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, otasi qattiqqo‘l, onasi esa mehribonroq bo‘lgan. 16 yoshidan turli ishlar qilib, o‘z ehtiyojlari uchun mablag‘ topishga harakat qilgan.

— Ota-onamning tarbiyasi bugungi darajaga yetishimda katta ahamiyat kasb etgan. Atrofimdagi insonlarni kuzatib, hayotdan xulosa chiqarishga odatlanganman, — dedi aktyor.

Shuningdek, u zararli odatlardan uzoq yurishga harakat qilishini, sport bilan shug‘ullanish va sog‘lom turmush tarzi unga yetarli ekanini ta’kidladi.

«Instagram'i meni ushlab qolgan»

Shahzod Sultonovning aytishicha, u qiz tanlashda avvalo nomzodning ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga e’tibor qaratadi.

— Menga tavsiya qilingan qizlarning Instagram sahifasini ko‘rib, ular bilan gaplashmasdan turib ham qaror chiqargan paytlarim bo‘lgan. Insonning ijtimoiy tarmoqdagi faoliyati uning dunyoqarashi haqida ma’lum tasavvur beradi. Buni karomat emas, balki kuzatuv va farosat bilan aytyapman — deydi aktyor.

Uning ta’kidlashicha, bo‘lajak rafiqasi bilan tanishganda ham birinchi bo‘lib Instagram sahifasini ko‘rgan. Qizning akkaunti yopiq bo‘lib, unda asosan tabiat manzaralari va o‘qish bilan bog‘liq suratlar joylanganini ko‘rgan.

— Undan ijtimoiy tarmoqlar hayotida qanchalik ahamiyatga ega ekanini so‘raganimda, bu narsa men uchun muhim emas, degan javobni bergan. Aynan shu javob meni qiziqtirgan, — dedi Shahzod Sultonov.

«O‘rtamizda 12 yosh farq bor»

Aktyorning ma’lum qilishicha, u hozir 30 yoshda, bo‘lajak rafiqasi esa 18 yoshda.

— U tibbiyot sohasida ikkinchi kurs talabasi. Kasbi ham menga ma’qul bo‘ldi. Suhbatlashganimizda qarashlarimiz, hayotga munosabatimiz bir-biriga mos kelganini sezdik. Menga yoqadigan narsalar unga ham yoqar ekan, unga yoqmaydigan jihatlar menga ham ma’qul emas. Taqdir ekan, tanishdik va bir-birimizga ma’qul keldik, — dedi aktyor.

«Ota-ona roziligi muhim»

Sultonovning so‘zlariga ko‘ra, qiz tomoni dastlab uning yoshligi sababli ikkilangan. Shu bois ular ota-onaning roziligini kutishga qaror qilgan.

— Men har doim ota-onani norozi qilib qurilgan oila haqiqiy baxtga erisha olmaydi, deb hisoblayman. Kelajakda barakali va baxtli hayot kechirish uchun avvalo ota-onani xursand qilish kerak. Ularning duosi inson hayotiga baraka olib kiradi, — dedi u.

«Oilada ota ham, ona ham muhim»

Suhbat davomida aktyor oila va tarbiya mavzusiga ham to‘xtaldi. Uning aytishicha, bugungi kunda ajrashayotgan oilalar soni ortib borayotgani tashvishli holat.

— Farzand uchun ham ota, ham ona tarbiyasi muhim. Shuning uchun imkoni boricha murosaga kelib, oilani saqlab qolishga harakat qilish kerak, — dedi u.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nilufar Usmonova tan oldi: hech qachon bozorlik qilmaganmanNilufar Usmonova tan oldi: hech qachon bozorlik qilmaganmanBugun, 08:54G‘iyos Boytoyevni kursdoshlari kutilmagan tarzda qutladiG‘iyos Boytoyevni kursdoshlari kutilmagan tarzda qutladiBugun, 08:22Imron maktabda qanday o‘qigani va yoqtirmagan fanini ochiq aytdiImron maktabda qanday o‘qigani va yoqtirmagan fanini ochiq aytdiBugun, 07:08Javohir Sindorov va Bibisaraning birgalikdagi sayohati qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortdiJavohir Sindorov va Bibisaraning birgalikdagi sayohati qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortdiBugun, 21:01“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyinKecha, 18:27Emre Kiviljim va Yulduz Rajabova Turkiyada bo‘lib o‘tgan serial premerasida birgalikda ko‘rinish berdiEmre Kiviljim va Yulduz Rajabova Turkiyada bo‘lib o‘tgan serial premerasida birgalikda ko‘rinish berdiKecha, 12:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi