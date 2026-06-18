Bitcoin sikllari: Moliyaviy maslahatchilar uchun kriptovalyuta bozorida savdo qilish strategiyasi

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin sikllari: Moliyaviy maslahatchilar uchun kriptovalyuta bozorida savdo qilish strategiyasi

Kriptovalyuta bozori oʻzining yuqori volatilligi bilan ajralib tursa-da, u maʼlum bir davriy qonuniyatlar asosida harakat qiladi. Moliyaviy maslahatchilar va investorlar uchun ushbu Bitcoin sikllarini tushunish, raqamli aktivlar portfelini samarali boshqarishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. CoinDesk nashrining tahliliy maʼlumotlariga koʻra, kripto bozoridagi oʻzgarishlarni toʻgʻri prognoz qilish uchun anʼanaviy moliya vositalaridan farqli yondashuv talab etiladi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Bitcoin narxining shakllanishi asosan toʻrt yillik sikllarga boʻlinadi. Bu jarayon bevosita "halving" (mukofot pulining ikkiga boʻlinishi) hodisasi bilan bogʻliq boʻlib, u taklifning kamayishiga va tarixan narxning oʻsishiga olib keladi. Moliyaviy maslahatchilar mijozlariga investitsiya kiritish vaqtini belgilashda aynan mana shu siklik bosqichlarni inobatga olishlari tavsiya etiladi.

Sikllarni tahlil qilish va bozor bosqichlari

Kriptovalyuta sikli odatda toʻrtta asosiy bosqichdan iborat: toʻplash (accumulation), oʻsish (markup), tarqatish (distribution) va pasayish (markdown). Hozirgi kunda investorlar bozorning qaysi nuqtasida ekanligini aniqlash uchun nafaqat texnik tahlil, balki makroiqtisodiy koʻrsatkichlarni ham kuzatib borishlari shart.

Masalan, Fed (AQSH Federal zaxira tizimi) tomonidan foiz stavkalarining oʻzgarishi yoki inflyatsiya darajasi Bitcoin kabi xavfli aktivlarga boʻlgan talabga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Oʻzbekiston bozorida ham kriptovalyutalarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, mahalliy investorlar uchun global tendensiyalarni tushunish xatarlarni kamaytirishga yordam beradi.

Strategik yondashuv va xatarlarni boshqarish

Moliyaviy maslahatchilar uchun eng muhim vazifa — mijozning portfelini diversifikatsiya qilishdir. Bitcoin faqatgina spekulyativ vosita emas, balki uzoq muddatli saqlash (HODL) strategiyasi orqali kapitalni koʻpaytirish imkoniyatidir. Biroq, bozorning keskin tushib ketish ehtimoli har doim mavjudligini unutmaslik lozim.

Savdo strategiyasini ishlab chiqishda quyidagi omillarga eʼtibor qaratish lozim:

  • Bozor sentimenti va qoʻrquv/ochkoʻzlik indeksini kuzatish;
  • Bitcoin va Ethereum kabi yirik aktivlarning oʻzaro korrelyatsiyasi;
  • Institutsional investorlarning bozorga kirib kelishi va ETF fondlari faoliyati;
  • Kriptovalyuta birjalaridagi likvidlik darajasi.

Xulosa qilib aytganda, Bitcoin sikllarini tushunish moliyaviy maslahatchilarga bozordagi shovqinlardan qochish va asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Raqamli aktivlar dunyosi tez oʻzgaruvchan boʻlsa-da, uning fundamental asoslari va davriy takrorlanishlari uzoq muddatli muvaffaqiyat garovi boʻlib qolmoqda.

BitcoinKriptovalyutaInvestitsiyaBozor TahliliBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi 145 000 dollargacha koʻtarilishi mumkinmi: Sirli bashorat tahliliBitcoin narxi 145 000 dollargacha koʻtarilishi mumkinmi: Sirli bashorat tahliliBugun, 14:53Kriptovalyuta olamiga yangi darvoza: ChatGPT sohadagi murakkabliklarga barham beradimiKriptovalyuta olamiga yangi darvoza: ChatGPT sohadagi murakkabliklarga barham beradimiBugun, 14:38Ledn platformasi Tether Gold aktivini kredit garovi sifatida qabul qilishni boshladiLedn platformasi Tether Gold aktivini kredit garovi sifatida qabul qilishni boshladiBugun, 14:18O‘zbekiston investorlar uchun amaliy muloqot va islohotlar maydoniga aylandiO‘zbekiston investorlar uchun amaliy muloqot va islohotlar maydoniga aylandiBugun, 13:52Bitcoin strategiyasi: Capital B rekord darajadagi 120 milliard dollarlik mablagʻni jalb qiladiBitcoin strategiyasi: Capital B rekord darajadagi 120 milliard dollarlik mablagʻni jalb qiladiBugun, 13:13G7 davlatlari Shimoliy Koreyaning kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi birlashmoqdaG7 davlatlari Shimoliy Koreyaning kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi birlashmoqdaBugun, 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda