Bitcoin narxi 145 000 dollargacha koʻtarilishi mumkinmi: Sirli bashorat tahlili
Kriptovalyuta bozorida navbatdagi shov-shuvli prognoz keng muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda 2018-yilda eʼlon qilingani aytilayotgan va shu vaqtgacha Bitcoin narxining deyarli barcha oʻzgarishlarini hayratlanarli darajada aniq topgan anonim xabar qayta paydo boʻldi. Ushbu bashoratga koʻra, dunyoning eng yirik raqamli aktivi 2026-yilning oktyabr oyiga qadar 145 000 dollar darajasiga yetishi kutilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Mazkur maʼlumot dastlab 4chan anonim forumida paydo boʻlgani aytilmoqda. Xabarda oʻzini sirli guruh vakili deb tanishtirgan foydalanuvchi Bitcoin bozorining 90 foizini nazorat qilishlarini iddao qilgan. Cointelegraph nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu skrinshotda 2019-yildan beri sodir boʻlgan asosiy narx koʻrsatkichlari, jumladan, 2021-yil noyabridagi 67 000 dollarlik choʻqqi va 2022-yildagi 16 000 dollarlik pasayishlar aniq koʻrsatilgan.
Bashorat ortidagi shubhalar va tahrirlash ehtimoliGarchi raqamlar haqiqatga yaqin boʻlsa-da, koʻplab tahlilchilar va ekspertlar ushbu xabarning haqiqiyligiga shubha bilan qarashmoqda. Asosiy muammo shundaki, skrinshotning asl manbasi yoki arxivlangan nusxasi mavjud emas. 4chan kabi platformalarda xabarlarni anonim qoldirish imkoniyati borligi sababli, kimdir voqealar sodir boʻlganidan keyin eski sanadagi postni soxtalashtirgan boʻlishi ehtimoli yuqori.
Shuningdek, turli platformalarda ushbu bashoratning bir-biriga zid koʻrinishlari tarqalgan. Masalan, Binance Square tarmogʻida iyul oyida eʼlon qilingan xuddi shunday xabarda 2024-yil sentyabr oyi uchun Bitcoin narxi 105 400 dollar deb koʻrsatilgan edi. Yangi tarqalgan skrinshotda esa bu koʻrsatkich 74 000 dollar etib oʻzgartirilgan. Bu esa maʼlumotlarning bozor konʼyunkturasiga qarab tahrirlanayotganidan dalolat beradi.
Kripto bozoridagi hozirgi holatHozirgi vaqtda Bitcoin narxi 60 000 – 70 000 dollar atrofida tebranib turibdi. Koʻplab investorlar Fed (AQSH Federal rezerv tizimi) foiz stavkalarini pasaytirishi va global iqtisodiyotdagi inflyatsiya jarayonlari fonida kriptovalyutalarning oʻsishini kutishmoqda. Biroq, 145 000 dollarlik marra hozirgi narxlardan ikki baravar koʻp ekanligini hisobga olsak, bunday oʻsish uchun juda kuchli fundamental omillar talab etiladi.
Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham bunday xabarlar ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab qiladi. Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi qonun bilan tartibga solingan boʻlib, litsenziyaga ega birjalar orqali savdo qilish tavsiya etiladi. Anonim bashoratlarga tayanib investitsiya kiritish katta moliyaviy yoʻqotishlarga olib kelishi mumkin.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, garchi ushbu "bashorat" ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uygʻotgan boʻlsa-da, uning texnik isbotlari yoʻqligi uni shunchaki navbatdagi manipulyatsiya vositasi sifatida koʻrishga majbur qiladi. Kripto bozori oʻzining yuqori volatilligi bilan ajralib turadi va har qanday prognoz faqatgina ehtimoliy xarakterga ega.
…