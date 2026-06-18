Bitcoin narxi 145 000 dollargacha koʻtarilishi mumkinmi: Sirli bashorat tahlili

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi 145 000 dollargacha koʻtarilishi mumkinmi: Sirli bashorat tahlili

Kriptovalyuta bozorida navbatdagi shov-shuvli prognoz keng muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda 2018-yilda eʼlon qilingani aytilayotgan va shu vaqtgacha Bitcoin narxining deyarli barcha oʻzgarishlarini hayratlanarli darajada aniq topgan anonim xabar qayta paydo boʻldi. Ushbu bashoratga koʻra, dunyoning eng yirik raqamli aktivi 2026-yilning oktyabr oyiga qadar 145 000 dollar darajasiga yetishi kutilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Mazkur maʼlumot dastlab 4chan anonim forumida paydo boʻlgani aytilmoqda. Xabarda oʻzini sirli guruh vakili deb tanishtirgan foydalanuvchi Bitcoin bozorining 90 foizini nazorat qilishlarini iddao qilgan. Cointelegraph nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu skrinshotda 2019-yildan beri sodir boʻlgan asosiy narx koʻrsatkichlari, jumladan, 2021-yil noyabridagi 67 000 dollarlik choʻqqi va 2022-yildagi 16 000 dollarlik pasayishlar aniq koʻrsatilgan.

Bashorat ortidagi shubhalar va tahrirlash ehtimoli

Garchi raqamlar haqiqatga yaqin boʻlsa-da, koʻplab tahlilchilar va ekspertlar ushbu xabarning haqiqiyligiga shubha bilan qarashmoqda. Asosiy muammo shundaki, skrinshotning asl manbasi yoki arxivlangan nusxasi mavjud emas. 4chan kabi platformalarda xabarlarni anonim qoldirish imkoniyati borligi sababli, kimdir voqealar sodir boʻlganidan keyin eski sanadagi postni soxtalashtirgan boʻlishi ehtimoli yuqori.

Shuningdek, turli platformalarda ushbu bashoratning bir-biriga zid koʻrinishlari tarqalgan. Masalan, Binance Square tarmogʻida iyul oyida eʼlon qilingan xuddi shunday xabarda 2024-yil sentyabr oyi uchun Bitcoin narxi 105 400 dollar deb koʻrsatilgan edi. Yangi tarqalgan skrinshotda esa bu koʻrsatkich 74 000 dollar etib oʻzgartirilgan. Bu esa maʼlumotlarning bozor konʼyunkturasiga qarab tahrirlanayotganidan dalolat beradi.

Kripto bozoridagi hozirgi holat

Hozirgi vaqtda Bitcoin narxi 60 000 – 70 000 dollar atrofida tebranib turibdi. Koʻplab investorlar Fed (AQSH Federal rezerv tizimi) foiz stavkalarini pasaytirishi va global iqtisodiyotdagi inflyatsiya jarayonlari fonida kriptovalyutalarning oʻsishini kutishmoqda. Biroq, 145 000 dollarlik marra hozirgi narxlardan ikki baravar koʻp ekanligini hisobga olsak, bunday oʻsish uchun juda kuchli fundamental omillar talab etiladi.

Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham bunday xabarlar ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab qiladi. Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi qonun bilan tartibga solingan boʻlib, litsenziyaga ega birjalar orqali savdo qilish tavsiya etiladi. Anonim bashoratlarga tayanib investitsiya kiritish katta moliyaviy yoʻqotishlarga olib kelishi mumkin.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, garchi ushbu "bashorat" ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uygʻotgan boʻlsa-da, uning texnik isbotlari yoʻqligi uni shunchaki navbatdagi manipulyatsiya vositasi sifatida koʻrishga majbur qiladi. Kripto bozori oʻzining yuqori volatilligi bilan ajralib turadi va har qanday prognoz faqatgina ehtimoliy xarakterga ega.

BitcoinKriptovalyutaBlokcheynInvestitsiyaBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kriptovalyuta olamiga yangi darvoza: ChatGPT sohadagi murakkabliklarga barham beradimiKriptovalyuta olamiga yangi darvoza: ChatGPT sohadagi murakkabliklarga barham beradimiBugun, 14:38Ledn platformasi Tether Gold aktivini kredit garovi sifatida qabul qilishni boshladiLedn platformasi Tether Gold aktivini kredit garovi sifatida qabul qilishni boshladiBugun, 14:18O‘zbekiston investorlar uchun amaliy muloqot va islohotlar maydoniga aylandiO‘zbekiston investorlar uchun amaliy muloqot va islohotlar maydoniga aylandiBugun, 13:52Bitcoin strategiyasi: Capital B rekord darajadagi 120 milliard dollarlik mablagʻni jalb qiladiBitcoin strategiyasi: Capital B rekord darajadagi 120 milliard dollarlik mablagʻni jalb qiladiBugun, 13:13G7 davlatlari Shimoliy Koreyaning kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi birlashmoqdaG7 davlatlari Shimoliy Koreyaning kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi birlashmoqdaBugun, 12:1919 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi19 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda