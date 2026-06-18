Kriptovalyuta olamiga yangi darvoza: ChatGPT sohadagi murakkabliklarga barham beradimi

·11·Iqtisodiyot
Kriptovalyuta olamiga yangi darvoza: ChatGPT sohadagi murakkabliklarga barham beradimi

Kriptovalyutalar dunyosi uzoq vaqt davomida yangi foydalanuvchilar uchun tushunarsiz terminlar, murakkab hamyon manzillari va xavfsizlik protokollari bilan toʻla "yopiq hudud" boʻlib keldi. Biroq, sunʼiy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi, xususan, ChatGPT kabi botlarning moliyaviy tizimlarga integratsiyalashuvi ushbu sohadagi kirish toʻsiqlarini butunlay olib tashlashi kutilmoqda. Endilikda raqamli aktivlar bilan ishlash birja interfeyslarini oʻrganishdan emas, balki oddiy suhbatdan boshlanishi mumkin. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Yaqingacha yangi foydalanuvchilar standart va ancha murakkab yoʻlni bosib oʻtishga majbur edi: birjada roʻyxatdan oʻtish, shaxsni tasdiqlash (KYC), kripto-hamyonlar ishlash prinsipini oʻrganish va shundan keyingina Bitcoin yoki boshqa aktivlarni xarid qilish. Koʻpchilik uchun 12 talik maxfiy soʻzlar (seed phrases) va blokcheyndagi tranzaksiya toʻlovlari (gas fees) tushunarsiz boʻlib qolaverardi. Bu murakkabliklar koʻpincha xatolarga, mablagʻlarni notoʻgʻri manzillarga yuborishga yoki hamyon kalitlarini yoʻqotib qoʻyishga sabab boʻlgan.

Sunʼiy intellekt va kripto integratsiyasi

Bugungi kunda vaziyat tubdan oʻzgarmoqda. MoonPay xizmati ChatGPT ichiga integratsiya qilingani haqidagi xabarlar soha mutaxassislari eʼtiborini tortdi. Bu foydalanuvchilarga bot interfeysidan chiqmagan holda kriptovalyuta sotib olish imkonini beradi. Shuningdek, Coinbase birjasining Base ekotizimi sunʼiy intellekt yordamchilariga hamyonlar va blokcheyn ilovalari bilan bevosita ishlash imkonini beruvchi vositalarni ishlab chiqmoqda.

Kelajakda foydalanuvchi Bitcoin nimaligini yoki xorijga qanday qilib pul oʻtkazish mumkinligini shunchaki ChatGPT'dan soʻraydi. Sunʼiy intellekt nafaqat tushuntirish beradi, balki barcha texnik bosqichlarni foydalanuvchi oʻrniga bajarib, tranzaksiyani yakunlashga koʻmaklashadi. Bu kriptovalyuta bozoriga kirish jarayonini (onboarding) birjalar ichidan chatbotlar ichiga koʻchiradi.

Kripto-sanoatning eng katta muammosi texnologiyaning oʻzida emas, balki foydalanuvchi tajribasining (UX) noqulayligida edi. Tajribali treyderlar uchun oddiy tuyulgan jarayonlar yangi kelganlar uchun qoʻrqinchli koʻrinishi mumkin. Sunʼiy intellekt esa ushbu "qoʻrqinchli" texnik qatlamni yashirib, foydalanuvchi va blokcheyn oʻrtasida aqlli koʻprik vazifasini oʻtaydi.

Tarixiy tajriba va yangi imkoniyatlar

Aslida, kripto-foydalanuvchilar sunʼiy intellekt paydo boʻlishidan ancha oldin ham Telegram va Discord botlaridan narxlarni tekshirish yoki oddiy savdo amallarini bajarishda foydalanib kelishgan. Biroq, bugungi ChatGPT kabi modellar oʻsha oddiy botlarning ancha mukammallashgan va "aqlli" versiyasidir. Ular nafaqat buyruqlarni bajaradi, balki foydalanuvchi bilan muloqot qilib, uning ehtiyojlarini tushunadi.

Oʻzbekiston bozorida ham kriptovalyutalarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday soddalashtirilgan yechimlar muhim ahamiyatga ega. Mahalliy foydalanuvchilar uchun murakkab xalqaro platformalarni oʻrganishdan koʻra, oʻziga tanish boʻlgan interfeys orqali investitsiya qilish ancha qulay va xavfsizroq boʻlishi mumkin. Bu esa oʻz navbatida raqamli iqtisodiyotning ommalashishiga xizmat qiladi.

ChatGPTBitcoinKriptovalyutaBlokcheynSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin sikllari: Moliyaviy maslahatchilar uchun kriptovalyuta bozorida savdo qilish strategiyasiBitcoin sikllari: Moliyaviy maslahatchilar uchun kriptovalyuta bozorida savdo qilish strategiyasiBugun, 15:15Bitcoin narxi 145 000 dollargacha koʻtarilishi mumkinmi: Sirli bashorat tahliliBitcoin narxi 145 000 dollargacha koʻtarilishi mumkinmi: Sirli bashorat tahliliBugun, 14:53Ledn platformasi Tether Gold aktivini kredit garovi sifatida qabul qilishni boshladiLedn platformasi Tether Gold aktivini kredit garovi sifatida qabul qilishni boshladiBugun, 14:18O‘zbekiston investorlar uchun amaliy muloqot va islohotlar maydoniga aylandiO‘zbekiston investorlar uchun amaliy muloqot va islohotlar maydoniga aylandiBugun, 13:52Bitcoin strategiyasi: Capital B rekord darajadagi 120 milliard dollarlik mablagʻni jalb qiladiBitcoin strategiyasi: Capital B rekord darajadagi 120 milliard dollarlik mablagʻni jalb qiladiBugun, 13:13G7 davlatlari Shimoliy Koreyaning kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi birlashmoqdaG7 davlatlari Shimoliy Koreyaning kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi birlashmoqdaBugun, 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda