Kriptovalyuta olamiga yangi darvoza: ChatGPT sohadagi murakkabliklarga barham beradimi
Kriptovalyutalar dunyosi uzoq vaqt davomida yangi foydalanuvchilar uchun tushunarsiz terminlar, murakkab hamyon manzillari va xavfsizlik protokollari bilan toʻla "yopiq hudud" boʻlib keldi. Biroq, sunʼiy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi, xususan, ChatGPT kabi botlarning moliyaviy tizimlarga integratsiyalashuvi ushbu sohadagi kirish toʻsiqlarini butunlay olib tashlashi kutilmoqda. Endilikda raqamli aktivlar bilan ishlash birja interfeyslarini oʻrganishdan emas, balki oddiy suhbatdan boshlanishi mumkin. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Yaqingacha yangi foydalanuvchilar standart va ancha murakkab yoʻlni bosib oʻtishga majbur edi: birjada roʻyxatdan oʻtish, shaxsni tasdiqlash (KYC), kripto-hamyonlar ishlash prinsipini oʻrganish va shundan keyingina Bitcoin yoki boshqa aktivlarni xarid qilish. Koʻpchilik uchun 12 talik maxfiy soʻzlar (seed phrases) va blokcheyndagi tranzaksiya toʻlovlari (gas fees) tushunarsiz boʻlib qolaverardi. Bu murakkabliklar koʻpincha xatolarga, mablagʻlarni notoʻgʻri manzillarga yuborishga yoki hamyon kalitlarini yoʻqotib qoʻyishga sabab boʻlgan.
Sunʼiy intellekt va kripto integratsiyasiBugungi kunda vaziyat tubdan oʻzgarmoqda. MoonPay xizmati ChatGPT ichiga integratsiya qilingani haqidagi xabarlar soha mutaxassislari eʼtiborini tortdi. Bu foydalanuvchilarga bot interfeysidan chiqmagan holda kriptovalyuta sotib olish imkonini beradi. Shuningdek, Coinbase birjasining Base ekotizimi sunʼiy intellekt yordamchilariga hamyonlar va blokcheyn ilovalari bilan bevosita ishlash imkonini beruvchi vositalarni ishlab chiqmoqda.
Kelajakda foydalanuvchi Bitcoin nimaligini yoki xorijga qanday qilib pul oʻtkazish mumkinligini shunchaki ChatGPT'dan soʻraydi. Sunʼiy intellekt nafaqat tushuntirish beradi, balki barcha texnik bosqichlarni foydalanuvchi oʻrniga bajarib, tranzaksiyani yakunlashga koʻmaklashadi. Bu kriptovalyuta bozoriga kirish jarayonini (onboarding) birjalar ichidan chatbotlar ichiga koʻchiradi.
Kripto-sanoatning eng katta muammosi texnologiyaning oʻzida emas, balki foydalanuvchi tajribasining (UX) noqulayligida edi. Tajribali treyderlar uchun oddiy tuyulgan jarayonlar yangi kelganlar uchun qoʻrqinchli koʻrinishi mumkin. Sunʼiy intellekt esa ushbu "qoʻrqinchli" texnik qatlamni yashirib, foydalanuvchi va blokcheyn oʻrtasida aqlli koʻprik vazifasini oʻtaydi.
Tarixiy tajriba va yangi imkoniyatlarAslida, kripto-foydalanuvchilar sunʼiy intellekt paydo boʻlishidan ancha oldin ham Telegram va Discord botlaridan narxlarni tekshirish yoki oddiy savdo amallarini bajarishda foydalanib kelishgan. Biroq, bugungi ChatGPT kabi modellar oʻsha oddiy botlarning ancha mukammallashgan va "aqlli" versiyasidir. Ular nafaqat buyruqlarni bajaradi, balki foydalanuvchi bilan muloqot qilib, uning ehtiyojlarini tushunadi.
Oʻzbekiston bozorida ham kriptovalyutalarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday soddalashtirilgan yechimlar muhim ahamiyatga ega. Mahalliy foydalanuvchilar uchun murakkab xalqaro platformalarni oʻrganishdan koʻra, oʻziga tanish boʻlgan interfeys orqali investitsiya qilish ancha qulay va xavfsizroq boʻlishi mumkin. Bu esa oʻz navbatida raqamli iqtisodiyotning ommalashishiga xizmat qiladi.
…