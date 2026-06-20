Yorqinxo‘ja Umarov yangi “Jani jani” qo‘shig‘i bilan yana muxlislarni rom etdi (video)
San’at olamida yana bir yangi va e’tiborga molik ijodiy loyiha muxlislar e’tiboriga havola qilindi. Yorqinxo‘ja Umarov tomonidan ijro etilgan “Jani jani” nomli yangi tarona 19 iyun kuni keng jamoatchilikka taqdim etildi.
Ushbu qo‘shiq o‘zining zamonaviy ohangi va chuqur hissiyotlarga boy ijrosi bilan ajralib turadi. Tarona san’atkorning o‘ziga xos uslubi va ijodiy yondashuvini yana bir bor namoyon etib, samimiyatga yo‘g‘rilgan kayfiyati bilan tinglovchilar qalbiga yo‘l topmoqda.
Klip ham vizual jihatdan e’tiborga loyiq. Undagi sahnalar, obrazlar va umumiy atmosfera qo‘shiqning ta’sirchanligini yanada oshirib, tomoshabinni o‘ziga tortadi.
Muxlislar yangi taronani iliq kutib olib, ijtimoiy tarmoqlarda faol tarzda ijobiy fikrlar bildirmoqda. Ko‘pchilik qo‘shiqning ohangdorligi, zamonaviy uslubi va hissiy ifodasi yuqori darajada ekanini ta’kidlab, ijodkorga ulkan muvaffaqiyatlar tilamoqda. Ayrim foydalanuvchilar esa qo‘shiqni qayta-qayta tinglayotganini mamnuniyat bilan yozib qoldirmoqda.
…