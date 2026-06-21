Kino olami yana bir iste’dodli aktrisasidan ayrildi
Kino olami yana bir iste’dodli aktrisasidan ayrildi. Ko‘pchilikka “Qo‘ng‘iroq” filmidagi sirli va qo‘rqinchli qiz obrazi orqali tanilgan aktrisa 35 yoshida hayotdan ko‘z yumdi.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, og‘ir infeksiya va uning asoratlari aktrisaning sog‘lig‘ini keskin yomonlashtirgan. Shifokorlar tomonidan ko‘rsatilgan muolajalarga qaramay, uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan.
Aktrisa ijodiy faoliyatini juda yoshligidan boshlagan bo‘lib, qisqa vaqt ichida kino sanoatida o‘ziga xos o‘rin egallashga muvaffaq bo‘lgan. U turli janrdagi filmlar va seriallarda ishtirok etib, tomoshabinlar e’tiborini qozongan. Ayniqsa, uning “Qo‘ng‘iroq” filmidagi obrazi kino tarixida unutilmas qahramonlardan biriga aylangan.
Bundan tashqari, u mashhur “Lilo va Stich” animatsion filmida Lilo qahramoniga ovoz bergani bilan ham keng tanilgan. Uning ovozi va ijrosi orqali ushbu qahramon ko‘plab tomoshabinlarning qalbidan joy olgan.
Aktrisaning bevaqt vafoti nafaqat muxlislarini, balki uning hamkasblarini ham chuqur qayg‘uga soldi. Ijtimoiy tarmoqlarda uning ijodi, iste’dodi va insoniy fazilatlari yodga olinib, ko‘plab ta’sirli xotiralar ulashilmoqda.
Shubhasiz, u yaratgan obrazlar va san’atga qo‘shgan hissasi kino ixlosmandlari qalbida uzoq yillar davomida yashab qoladi.
…