Otabek Mahkamov Burak O‘zchivit bilan uchrashdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekistonlik xonanda va aktyor Otabek Mahkamov turk kinematografiyasining mashhur vakili Burak O‘zchivit bilan uchrashdi. Ikki san’atkorning uchrashuvi muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi.
Uchrashuvdan olingan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qisqa vaqt ichida ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi. Muxlislar ikki mashhur shaxsning bir kadrda jam bo‘lganini qiziqish bilan qarshi oldi.
Burak O‘zchivit turkiy dunyoda, xususan, O‘zbekistonda ham katta muxlislar armiyasiga ega. Uning ishtirokidagi seriallar millionlab tomoshabinlar tomonidan kuzatib borilgan. Shu sababli uning o‘zbek san’atkorlari bilan uchrashuvlari ham doimo e’tibor markazida bo‘ladi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…