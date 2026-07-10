Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)

·131·Madaniyat
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)

Bugun, 10 iyul kuni O‘zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Abbosbek Fayzullayevning nikoh to‘yi bo‘lib o‘tmoqda. Ushbu quvonchli kunning lavhalari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, muxlislarning katta qiziqishiga sabab bo‘ldi.

Tarqalgan videolarda kuyov navkarining kelin uyi tomon yo‘l olgani, yo‘l davomida o‘yin-kulgu va xushkayfiyat hukm surgani aks etgan. Shuningdek, kuyov jo‘ralari an’anaga ko‘ra kuyov oshida ishtirok etib, samimiy suhbat va hazillar bilan to‘yga o‘zgacha fayz bag‘ishlagani ko‘rinadi.

Videolarning eng e’tiborli lahzalaridan biri esa O‘zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovning kuyov bola Abbosbek Fayzullayevning qo‘lidan osh yegani bo‘ldi. Bu kadrlar futbol muxlislari tomonidan iliq kutib olindi.

Shuningdek, videolarda uning bo‘lajak turmush o‘rtog‘i Nisobonuning birgalikdagi chiroyli videolavhalari ham aks etgan.

Izohlarda muxlislar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari yoshlarni samimiy tabriklab, ularga uzoq umr, baxt-saodat va mustahkam oila tilashmoqda.

Аббосбек ФайзуллаевAbduqodir HusanovO'zbekistonNisobonu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

IU va Li Chon Sok ajrashganini rasman tasdiqladiIU va Li Chon Sok ajrashganini rasman tasdiqladiBugun, 16:21JCH-2026 finalida sahnaga chiqadigan yulduzlar ma’lum bo‘ldiJCH-2026 finalida sahnaga chiqadigan yulduzlar ma’lum bo‘ldiBugun, 14:20Deniz Baysal ajrashish uchun sudga murojaat qildiDeniz Baysal ajrashish uchun sudga murojaat qildiBugun, 13:44Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)Bugun, 13:19Shahzoda Muhammedova farzandlari bilan Bodrumdagi dam olish lahzalarini namoyish qildiShahzoda Muhammedova farzandlari bilan Bodrumdagi dam olish lahzalarini namoyish qildiBugun, 12:52Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)Bugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi