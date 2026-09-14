G‘azo haqidagi film Venetsiyani larzaga soldi: 25 daqiqalik olqishlar
Isroillik rejissyorlar Yuval Abraxam va Reychel Szorning G‘azodagi urush haqida suratga olgan “NAZA” hujjatli filmi Venetsiya xalqaro kinofestivalida tomoshabinlar tomonidan qariyb 25 daqiqa davomida olqishlandi. 80 daqiqalik kartina festivalning asosiy tanlovida namoyish etildi. Bu haqda Reuters xabar berdi.
Film 10 sentyabr kuni ilk bor ommaga taqdim etildi. Uning namoyishidan so‘ng davom etgan 24,5 daqiqalik olqishlar Venetsiya kinofestivali tarixidagi eng uzoq davom etgan olqish sifatida qayd etildi.
“NAZA” qariyb uch yil davom etgan jurnalistik surishtiruv asosida yaratilgan. Unda Isroil armiyasi va razvedka tizimida ishlagan 24 nafar harbiy xizmatchi hamda razvedka xodimining anonim ko‘rsatmalaridan foydalanilgan. Suhbatdoshlarning shaxsi sir saqlangan, ularning ayrimlari ovozi va tashqi ko‘rinishi o‘zgartirilgan holda filmga kiritilgan.
Kartinada “Lavender” deb ataluvchi sun’iy intellekt yordamidagi tizimga ham alohida e’tibor qaratilgan. Filmda intervyu bergan manbalarning aytishicha, tizim G‘azodagi telefon qo‘ng‘iroqlari, odamlarning harakati va aloqalari haqidagi ma’lumotlarni tahlil qilib, ehtimoliy nishonlarni aniqlashda qo‘llangan.
“NAZA” filmi Yuval Abraxam va Reychel Szorning avvalgi “No Other Land” kartinasidagi ishlaridan keyingi loyihasi hisoblanadi. Mazkur film 2025 yilda “Eng yaxshi hujjatli film” yo‘nalishida “Oskar” mukofotini qo‘lga kiritgan.
Izohlar 0
…