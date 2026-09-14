Manchester derbisidagi gol boʻyicha hakamlar xatosi tan olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Professional oʻyinlar hakamlari qoʻmitasi Manchester Siti va Manchester Yunayted oʻrtasidagi derbi uchrashuvida Erling Xoland tomonidan kiritilgan g‘alaba golini hakamlik xatosi sifatida tan oldi.
- VAR tizimi hujum vaqtida Manchester Siti yarimhimoyachisi Enzo Fernandezning toʻpga taʼsirini yetarlicha baholay olmagani sababli, bosh hakamga vaziyatni maydon chetida koʻrib chiqishni tavsiya etishi kerak edi.
Angliya Professional oʻyinlar hakamlari qoʻmitasi Manchester derbisida urilgan nizoli gol boʻyicha rasmiy bayonot berdi. Goal.com xabar berishicha, Manchester Siti va Manchester Yunayted oʻrtasidagi uchrashuvda Erling Xoland tomonidan kiritilgan g‘alaba goli hakamlik xatosi sifatida tan olindi va bu qaror futbol jamoatchiligida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Old Trafford stadionida kechgan bahsning 60-daqiqasida Erling Xoland raqib darvozasini ishgʻol qilib, jamoasiga g‘alaba keltirgandi. Dastlab maydondagi hakamlar hujumchining holatini ofsayd deb topgan boʻlsa-da, VAR tizimi bu vaziyatni qayta koʻrib chiqib, norasmiy ravishda golni oʻquvchiga hisobladi. Biroq hakamlar korpusi keyinchalik videomateriallarni oʻrganib chiqib, jiddiy xatoga yoʻl qoʻyilganini tan oldi.
VAR tizimining tushunarsiz qaroriHakamlar qoʻmitasining rasmiy bayonotida aytilishicha, hujum vaqtida Manchester Siti yarimhimoyachisi Enzo Fernandez toʻpga teginmagani bois vaziyat subyektiv ofsayd sifatida baholangan. Shunga qaramay, VAR hakamlari futbolchining raqib oʻyiniga taʼsirini yetarlicha baholay olmagan va bosh hakamga vaziyatni maydon chetida koʻrib chiqishni tavsiya qilishi shart edi.
Ushbu holat zamonaviy futbol texnologiyalari va VAR tizimining ishonchliligi borasida yana bir bor jiddiy savolarni keltirib chiqardi. Masʼullar xatoni tan olib, Manchester Yunayted klubi vakillari bilan bogʻlanishganini va vaziyat toʻliq tahlil qilinishini maʼlum qilishdi.
Maydon egalarining haqli noroziligiOʻyin yakunlanganidan soʻng Manchester Yunayted bosh murabbiyi Maykl Kerrik hakamlarning qaroridan qattiq gʻazablanganini yashirmadi. U zamonaviy texnologiyalar mavjud boʻlgan bir paytda bunday yaqqol xatolarga yoʻl qoʻyilayotganini tushunarsiz deb atadi.
Maykl Kerrik hakamlar rahbari Haurod Vebb va uning jamoasidan uzr soʻralishi ehtimoli haqida gapirar ekan, istehzoli tarzda uzrni kutib qolganini bildirdi. Murabbiyga hakamlar tomonidan futbolchining oʻyinga taʼsir qilmagani haqida tushuntirish berilgan, biroq u bu mantiqni mutlaqo tushunmayotganini taʼkidladi.
Izohlar 0
…