Manchester derbisidagi gol boʻyicha hakamlar xatosi tan olindi

·42·Sport
Manchester derbisidagi gol boʻyicha hakamlar xatosi tan olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Professional oʻyinlar hakamlari qoʻmitasi Manchester Siti va Manchester Yunayted oʻrtasidagi derbi uchrashuvida Erling Xoland tomonidan kiritilgan g‘alaba golini hakamlik xatosi sifatida tan oldi.
  • VAR tizimi hujum vaqtida Manchester Siti yarimhimoyachisi Enzo Fernandezning toʻpga taʼsirini yetarlicha baholay olmagani sababli, bosh hakamga vaziyatni maydon chetida koʻrib chiqishni tavsiya etishi kerak edi.

Angliya Professional oʻyinlar hakamlari qoʻmitasi Manchester derbisida urilgan nizoli gol boʻyicha rasmiy bayonot berdi. Goal.com xabar berishicha, Manchester Siti va Manchester Yunayted oʻrtasidagi uchrashuvda Erling Xoland tomonidan kiritilgan g‘alaba goli hakamlik xatosi sifatida tan olindi va bu qaror futbol jamoatchiligida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Old Trafford stadionida kechgan bahsning 60-daqiqasida Erling Xoland raqib darvozasini ishgʻol qilib, jamoasiga g‘alaba keltirgandi. Dastlab maydondagi hakamlar hujumchining holatini ofsayd deb topgan boʻlsa-da, VAR tizimi bu vaziyatni qayta koʻrib chiqib, norasmiy ravishda golni oʻquvchiga hisobladi. Biroq hakamlar korpusi keyinchalik videomateriallarni oʻrganib chiqib, jiddiy xatoga yoʻl qoʻyilganini tan oldi.

VAR tizimining tushunarsiz qarori

Hakamlar qoʻmitasining rasmiy bayonotida aytilishicha, hujum vaqtida Manchester Siti yarimhimoyachisi Enzo Fernandez toʻpga teginmagani bois vaziyat subyektiv ofsayd sifatida baholangan. Shunga qaramay, VAR hakamlari futbolchining raqib oʻyiniga taʼsirini yetarlicha baholay olmagan va bosh hakamga vaziyatni maydon chetida koʻrib chiqishni tavsiya qilishi shart edi.

Ushbu holat zamonaviy futbol texnologiyalari va VAR tizimining ishonchliligi borasida yana bir bor jiddiy savolarni keltirib chiqardi. Masʼullar xatoni tan olib, Manchester Yunayted klubi vakillari bilan bogʻlanishganini va vaziyat toʻliq tahlil qilinishini maʼlum qilishdi.

Maydon egalarining haqli noroziligi

Oʻyin yakunlanganidan soʻng Manchester Yunayted bosh murabbiyi Maykl Kerrik hakamlarning qaroridan qattiq gʻazablanganini yashirmadi. U zamonaviy texnologiyalar mavjud boʻlgan bir paytda bunday yaqqol xatolarga yoʻl qoʻyilayotganini tushunarsiz deb atadi.

Maykl Kerrik hakamlar rahbari Haurod Vebb va uning jamoasidan uzr soʻralishi ehtimoli haqida gapirar ekan, istehzoli tarzda uzrni kutib qolganini bildirdi. Murabbiyga hakamlar tomonidan futbolchining oʻyinga taʼsir qilmagani haqida tushuntirish berilgan, biroq u bu mantiqni mutlaqo tushunmayotganini taʼkidladi.

Manchester SitiManchester YunaytedErling HaalandVARAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enzo Mareska derbidagi gʻalaba va Erling Xoland goli haqida fikr bildirdiEnzo Mareska derbidagi gʻalaba va Erling Xoland goli haqida fikr bildirdiBugun, 00:18Hansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdiHansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdiKecha, 23:37Maykl Kerrik Manchester Siti bilan oʻyindagi VAR qaroridan qattiq gʻazabdaMaykl Kerrik Manchester Siti bilan oʻyindagi VAR qaroridan qattiq gʻazabdaKecha, 23:31«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!Kecha, 22:41Yevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiYevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiKecha, 22:31Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?Kecha, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?