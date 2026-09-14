Blogerlar vaynlaridagi g‘oyalarni qayerdan olishini aytdi

·26·Madaniyat
Blogerlar vaynlaridagi g‘oyalarni qayerdan olishini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bir necha bloger va vaynchilar o'z videolarining g'oyalarini asosan shaxsiy hayotlaridan, atrof-muhitdagi hayotdan ilhomlanishdan yoki jamoaviy ijodiy jarayondan oladi.
  • Zebo Raximova, Dilshoda Rustamjonova, Mo'min Ibrohimov va Ulug'bek ChatGPTdan foydalanmasliklarini, chunki bu sun'iylikni keltirib chiqarishini va ijodiy jarayonga salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidladilar.

Bir necha bloger va vaynchilar Afisha'ga bergan intervyusida videolari uchun g‘oyalarni qayerdan olishi, ssenariy yozishda ChatGPTdan foydalanish-foydalanmasligi haqida gapirdi.

Ularga “Mavzularni qayerdan olasiz? Odamlarning hikoyalari va izohlarini o‘qiysizmi, hayotni kuzatasizmi yoki ko‘pchilik murojaat qilayotgan ChatGPTdan foydalanasizmi?” deya savol berildi.

Aktrisa va bloger Zebo Raximova ChatGPT yordamida yozilgan ssenariylarni yoqtirmasligini aytdi. Uning ta’kidlashicha, bunday matnlarda sun’iylik seziladi.

“ChatGPT qilib beradigan ssenariylarni yomon ko‘raman. Ko‘pchilikda ko‘rganman, shundoq seziladi — sun’iyligi bor, unda qalb yo‘q. Bizda ssenariylarni Umid aka yozadilar. To‘liq ularga ishonganmiz, juda zo‘r hazillar yozadilar”, dedi Zebo Raximova.

Dilshoda Rustamjonova esa videolaridagi g‘oyalarni asosan shaxsiy hayotidan olishini ta’kidladi.

“Faqat o‘z hayotimdan olib chiqaman. Hamma videolarimning 15–20 foizi shaxsiy hayotim bilan bog‘liq. ChatGPTdan umuman foydalanmayman”, dedi u.

Mo‘min Live jamoasi a’zosi Mo‘min Ibrohimov ham ChatGPTdan foydalanmasligini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoada 8–9 kishidan iborat ijodiy guruh shakllangan va g‘oyalar birgalikda ishlab chiqiladi.

“Bizda umumiy komanda bor. Hammamiz bir joyga o‘tirib, atrofimizdagi hayotdan ilhomlanamiz va turli tasavvuriy narsalarni o‘ylab topishga harakat qilamiz”, dedi Mo‘min Ibrohimov.

Mitti.me jamoasi a’zosi Ulug‘bek esa ijodkorlar ChatGPT yozgan matnni tezda payqashini ta’kidladi. Uning aytishicha, jamoa g‘oyalarni o‘zlari ishlab chiqadi va buning uchun ssenarist bilan hamkorlik qiladi.

“ChatGPTda yozilganini ijodkorlar bir qarashda biladi. Gap-so‘zlarning ketma-ketligidan ham seziladi. Shuning uchun biz tabiiy ilhomlanib, umumiy g‘oya va konsepsiyani o‘zimiz ishlab chiqamiz. Jamoamizda ssenarist bor, kerak bo‘lsa, qo‘shimcha ssenaristlarni ham jalb qilamiz”, dedi Ulug‘bek.

Zebo_RahimovaMo‘min_LiveChatGPT_foydalanishAfisha_intervyu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amira Rashidovaning xonadonida katta shodiyona: qizi Samira turmushga chiqmoqda (video)Amira Rashidovaning xonadonida katta shodiyona: qizi Samira turmushga chiqmoqda (video)Bugun, 01:24“Sevishganlar”dagi yosh beva ayol Priti Jangiani: mashhur aktrisa nega Bollivudni tark etdi?“Sevishganlar”dagi yosh beva ayol Priti Jangiani: mashhur aktrisa nega Bollivudni tark etdi?Kecha, 23:46“Janob Bin” 71 yoshda: butun dunyoni kuldirgan Rovan Atkinson tavallud kunini nishonlamoqda“Janob Bin” 71 yoshda: butun dunyoni kuldirgan Rovan Atkinson tavallud kunini nishonlamoqdaKecha, 23:25BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildiBTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildiKecha, 12:00Barno Teshaboyeva: “Kampir rollari bilan kam bo‘lmadim”Barno Teshaboyeva: “Kampir rollari bilan kam bo‘lmadim”Kecha, 11:51Luiza Rasulova Saida Mirziyoyevaga murojaat qildi: "O‘z uyimda qo‘rquvda yashayapman" (video)Luiza Rasulova Saida Mirziyoyevaga murojaat qildi: "O‘z uyimda qo‘rquvda yashayapman" (video)Kecha, 11:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi