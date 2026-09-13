“Janob Bin” 71 yoshda: butun dunyoni kuldirgan Rovan Atkinson tavallud kunini nishonlamoqda
Bugun dunyoning millionlab tomoshabinlariga kulgi ulashgan afsonaviy aktyor Rovan Atkinsonning tug‘ilgan kuni. Mashhur “Janob Bin” obrazi bilan tanilgan aktyor 71 yoshni qarshi oldi.
Rovan Atkinsonning ijodi komediyada so‘z har doim ham shart emasligini isbotladi. Uning yuz ifodalari, o‘ziga xos harakatlari va betakror mimikasi til va chegaralardan qat’i nazar, tomoshabinlarni kuldira oldi.
“Janob Bin” obrazi esa vaqt o‘tishi bilan oddiy qahramondan butun dunyo tanigan komediya timsoliga aylandi. Afsonaviy yashil Mini avtomobili, doimiy hamrohi bo‘lgan ayiqchasi, noodatiy harakatlari va unutilmas mimikalari “Janob Bin” obrazining ajralmas qismiga aylandi.
Uning sahnadagi va ekrandagi chiqishlarini tomosha qilib ulg‘aygan avlodlar uchun Atkinson ijodi hanuzgacha o‘ziga xos nostalgiya va quvonch manbai bo‘lib qolmoqda.
71 yoshida ham Rovan Atkinson o‘z ijodi bilan kulgi va yaxshi kayfiyatning yoshi yo‘qligini eslatib turadi. Uning qahramoni esa yangi avlodlar orasida ham mashhurligini yo‘qotmayapti.
Izohlar 0
…