Amira Rashidovaning xonadonida katta shodiyona: qizi Samira turmushga chiqmoqda (video)

·47·Madaniyat
Amira Rashidovaning xonadonida katta shodiyona: qizi Samira turmushga chiqmoqda (video)

Taniqli jurnalist Amira Rashidovaning xonadonida quvonchli kunlar! Jurnalistning yagona qizi Samira turmushga chiqmoqda.

Bu haqda Amira Rashidova o‘zining Instagram sahifasida ma’lum qildi. U sahifasiga qizining to‘yiga oid surat va videolarni joylab, xonadonidagi shodiyonani muxlislari bilan bo‘lishdi.

Samiraning yangi hayot ostonasidagi quvonchli kunlari yaqinlashar ekan, yaqinlari va oila a’zolari ham bu baxtli lahzalarga sherik bo‘lmoqda.

Tahririyatimiz nomidan Samira va uning bo‘lajak turmush o‘rtog‘iga oilaviy baxt, mustahkam sog‘lik, mehr-muhabbat va farovon hayot tilaymiz.

Amira RashidovaSamiraToyJurnalistika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘azo haqidagi film Venetsiyani larzaga soldi: 25 daqiqalik olqishlarG‘azo haqidagi film Venetsiyani larzaga soldi: 25 daqiqalik olqishlarBugun, 01:56Blogerlar vaynlaridagi g‘oyalarni qayerdan olishini aytdiBlogerlar vaynlaridagi g‘oyalarni qayerdan olishini aytdiBugun, 01:08“Sevishganlar”dagi yosh beva ayol Priti Jangiani: mashhur aktrisa nega Bollivudni tark etdi?“Sevishganlar”dagi yosh beva ayol Priti Jangiani: mashhur aktrisa nega Bollivudni tark etdi?Kecha, 23:46“Janob Bin” 71 yoshda: butun dunyoni kuldirgan Rovan Atkinson tavallud kunini nishonlamoqda“Janob Bin” 71 yoshda: butun dunyoni kuldirgan Rovan Atkinson tavallud kunini nishonlamoqdaKecha, 23:25BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildiBTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildiKecha, 12:00Barno Teshaboyeva: “Kampir rollari bilan kam bo‘lmadim”Barno Teshaboyeva: “Kampir rollari bilan kam bo‘lmadim”Kecha, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi