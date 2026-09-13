“Sevishganlar”dagi yosh beva ayol Priti Jangiani: mashhur aktrisa nega Bollivudni tark etdi?

·27·Madaniyat
“Sevishganlar”dagi yosh beva ayol Priti Jangiani: mashhur aktrisa nega Bollivudni tark etdi?

Sevishganlar” melodramasida yosh beva ayol obrazini mahorat bilan ijro etib, tomoshabinlar e’tiborini qozongan Priti Jangiani aslida kino olamida uzoq qolmagan. Ko‘pchilik bilmasligi mumkin, ammo aktrisa faoliyati davomida sakkizta filmda suratga tushgan va turli tillardagi loyihalarda ishtirok etgan.

Priti Jangiani 1980 yil 18 avgustda Mumbayda tug‘ilgan. Oilaning kenja qizi bo‘lgan Priti katta opasi Dipa bilan birga 10 yoshigacha malika bo‘lishni orzu qilgan. Hatto ota-onasi unga chiroyli toj ham sovg‘a qilgan.

Oradan bir necha yil o‘tib, reklama agentlari yosh qizga e’tibor qaratadi. Suratga olishlar, reklama va videokliplardagi ishtiroklar esa Pritini shou-biznes olamiga olib kiradi. 1999 yilda Priti bir vaqtning o‘zida uchta filmda debyut qiladi. U telugu, malayalam va tamil tillaridagi loyihalarda rol ijro etib, qisqa vaqt ichida turli kinoijodkorlar e’tiboriga tushadi.

Qizig‘i shundaki, “Sevishganlar” Priti Jangianining Bollivuddagi ilk filmi bo‘lgan bo‘lsa-da, u bu paytga kelib kino uchun mutlaqo yangi aktrisa emasdi. Priti hatto Pokiston kinosida ham ishtirok etadi. Biroq uning rollari ko‘pincha ikkinchi planda qolib ketadi. Aktrisa o‘zini boshqa yulduzlardan ajratib ko‘rsatish qiyinlashayotganini anglagach, Bollivudni tark etishga qaror qiladi.

Priti JangianiSevishganlarBollivudPokiston kinosi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Janob Bin” 71 yoshda: butun dunyoni kuldirgan Rovan Atkinson tavallud kunini nishonlamoqda“Janob Bin” 71 yoshda: butun dunyoni kuldirgan Rovan Atkinson tavallud kunini nishonlamoqdaKecha, 23:25BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildiBTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildiKecha, 12:00Barno Teshaboyeva: “Kampir rollari bilan kam bo‘lmadim”Barno Teshaboyeva: “Kampir rollari bilan kam bo‘lmadim”Kecha, 11:51Luiza Rasulova Saida Mirziyoyevaga murojaat qildi: "O‘z uyimda qo‘rquvda yashayapman" (video)Luiza Rasulova Saida Mirziyoyevaga murojaat qildi: "O‘z uyimda qo‘rquvda yashayapman" (video)Kecha, 11:16Maykl Jekson muxlislari uchun Toshkentda unutilmas tadbir bo‘lib o‘tadiMaykl Jekson muxlislari uchun Toshkentda unutilmas tadbir bo‘lib o‘tadiKecha, 01:48Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”Kecha, 01:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi