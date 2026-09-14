Enzo Mareska derbidagi gʻalaba va Erling Xoland goli haqida fikr bildirdi

·12·Sport
Enzo Mareska derbidagi gʻalaba va Erling Xoland goli haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti jamoasi bir kishi kam bo'lib qolganiga qaramay, Manchester Yunayted ustidan dramatik g'alabaga erishdi.
  • Bosh murabbiy Enzo Mareska Fil Fodenning qizil kartochkasi adolatliligini, ammo Bruno Fernandeshga ham shunday jazo berilishi kerakligini ta'kidladi.
  • Erling Xolandning goliga oid ofsayd bahslariga to'xtalib, Mareska gol toza urilganini va hech qanday qoidabuzarlik bo'lmaganini bildirdi.

Manchester Siti jamoasi qiyin kechgan derbi bahsida maydonda bir kishi kam boʻlib qolganiga qaramay, Manchester Yunayted ustidan dramatik gʻalabaga erishdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu murosasiz uchrashuvdan soʻng bosh murabbiy Enzo Mareska shogirdlarining koʻrsatgan irodasi hamda jamoaviy ruhini yuqori baholagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Old Trafford stadionida boʻlib oʻtgan oʻyin mezbonlar va mehmonlar uchun juda keskin boshlandi. Birinchi boʻlimda Fil Foden qizil kartochka olib maydonni erta tark etgach, Manchester Siti jiddiy qiyinchilikka duch keldi va oʻyin rejasini butunlay oʻzgartirishga majbur boʻldi.

Qizil kartochka va oʻyin burilishi

Fil Fodanning chetlatilishiga olib kelgan bahsli vaziyat oʻyinning borishiga oʻz taʼsirini koʻrsatdi. Shundan soʻng Pep Gvardiola shogirdlari emas, balki Enzo Mareska boshchiligidagi jamoa himoyaviy qiyofaga oʻtib, raqibga boʻsh zonalar qoldirmadi.

Mareska BBC Match of the Day nashriga bergan intervyusida hakam qaroriga toʻxtalib oʻtdi: "Qizil kartochka adolatli edi, biroq bu vaziyatda Manchester Yunayted futbolchisi Bruno Fernandeshga ham shunday jazo berilishi kerak edi, gap faqat biz haqimizda ketmayotgandi", – deya taʼkidladi murabbiy.

Erling Xoland goli atrofidagi munozaralar

Uchrashuv taqdirini hal qilgan hal qiluvchi gol futbol jamoatchiligi va muxlislar oʻrtasida qizgʻin bahslarga sabab boʻldi. Manchester Yunayted muxlislari Erling Xoland gol urgan vaziyatda oʻyindan tashqari holat (ofsayd) borligini iddao qilishdi, biroq uzoq davom etgan VAR tekshiruvidan soʻng gol hisobga olindi.

Bosh murabbiy bu vaziyatga oʻzining qatʼiy munosabatini bildirib, hech qanday qoidabuzarlik boʻlmaganini taʼkidladi: "Mencha, bu vaziyatda hamma narsa toza edi, gol aniq onside holatidan urildi", – dedi Mareska bahsli vaziyatni izohlab.

Oʻyin oxirigacha raqibga qarshi pressing uyushtirib, qarshi hujumlarga imkon bermagan Manchester Siti muhim uch ochkoni qoʻlga kiritdi. Gʻalabadan soʻng yon chiziqda emotsiyalarni yashira olmagan mutaxassis bu oʻziga xos derbi ekanligini va jamoa uchun bu gʻalaba juda qimmatga tushishini qoʻshimcha qildi.

Enzo MareskaErling XolandManchester SitiManchester YunaytedAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdiHansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdiKecha, 23:37Maykl Kerrik Manchester Siti bilan oʻyindagi VAR qaroridan qattiq gʻazabdaMaykl Kerrik Manchester Siti bilan oʻyindagi VAR qaroridan qattiq gʻazabdaKecha, 23:31«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!Kecha, 22:41Yevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiYevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiKecha, 22:31Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?Kecha, 22:20Lamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladiLamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladiKecha, 21:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?