Enzo Mareska derbidagi gʻalaba va Erling Xoland goli haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti jamoasi bir kishi kam bo'lib qolganiga qaramay, Manchester Yunayted ustidan dramatik g'alabaga erishdi.
- Bosh murabbiy Enzo Mareska Fil Fodenning qizil kartochkasi adolatliligini, ammo Bruno Fernandeshga ham shunday jazo berilishi kerakligini ta'kidladi.
- Erling Xolandning goliga oid ofsayd bahslariga to'xtalib, Mareska gol toza urilganini va hech qanday qoidabuzarlik bo'lmaganini bildirdi.
Manchester Siti jamoasi qiyin kechgan derbi bahsida maydonda bir kishi kam boʻlib qolganiga qaramay, Manchester Yunayted ustidan dramatik gʻalabaga erishdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu murosasiz uchrashuvdan soʻng bosh murabbiy Enzo Mareska shogirdlarining koʻrsatgan irodasi hamda jamoaviy ruhini yuqori baholagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Old Trafford stadionida boʻlib oʻtgan oʻyin mezbonlar va mehmonlar uchun juda keskin boshlandi. Birinchi boʻlimda Fil Foden qizil kartochka olib maydonni erta tark etgach, Manchester Siti jiddiy qiyinchilikka duch keldi va oʻyin rejasini butunlay oʻzgartirishga majbur boʻldi.
Qizil kartochka va oʻyin burilishiFil Fodanning chetlatilishiga olib kelgan bahsli vaziyat oʻyinning borishiga oʻz taʼsirini koʻrsatdi. Shundan soʻng Pep Gvardiola shogirdlari emas, balki Enzo Mareska boshchiligidagi jamoa himoyaviy qiyofaga oʻtib, raqibga boʻsh zonalar qoldirmadi.
Mareska BBC Match of the Day nashriga bergan intervyusida hakam qaroriga toʻxtalib oʻtdi: "Qizil kartochka adolatli edi, biroq bu vaziyatda Manchester Yunayted futbolchisi Bruno Fernandeshga ham shunday jazo berilishi kerak edi, gap faqat biz haqimizda ketmayotgandi", – deya taʼkidladi murabbiy.
Erling Xoland goli atrofidagi munozaralarUchrashuv taqdirini hal qilgan hal qiluvchi gol futbol jamoatchiligi va muxlislar oʻrtasida qizgʻin bahslarga sabab boʻldi. Manchester Yunayted muxlislari Erling Xoland gol urgan vaziyatda oʻyindan tashqari holat (ofsayd) borligini iddao qilishdi, biroq uzoq davom etgan VAR tekshiruvidan soʻng gol hisobga olindi.
Bosh murabbiy bu vaziyatga oʻzining qatʼiy munosabatini bildirib, hech qanday qoidabuzarlik boʻlmaganini taʼkidladi: "Mencha, bu vaziyatda hamma narsa toza edi, gol aniq onside holatidan urildi", – dedi Mareska bahsli vaziyatni izohlab.
Oʻyin oxirigacha raqibga qarshi pressing uyushtirib, qarshi hujumlarga imkon bermagan Manchester Siti muhim uch ochkoni qoʻlga kiritdi. Gʻalabadan soʻng yon chiziqda emotsiyalarni yashira olmagan mutaxassis bu oʻziga xos derbi ekanligini va jamoa uchun bu gʻalaba juda qimmatga tushishini qoʻshimcha qildi.
Izohlar 0
…