Pokistonda to‘ylarni endi gorillalar qizdirmoqda

·37·Dunyo
Pokistonda to‘ylarni endi gorillalar qizdirmoqda

Pokistonda to‘y va boshqa tadbirlarda gorilla kostyumidagi raqqoslarning chiqishi yangi trendga aylanmoqda. Lahorda faoliyat yurituvchi maxsus xizmatlar to‘ylar, tug‘ilgan kunlar va turli bayramlarda mehmonlarni ko‘ngil ochishga chorlayotgan gorilla obrazidagi raqqoslarni taklif qilmoqda.

To‘liq havo bilan shishiriladigan ulkan kostyumlarda chiqish qilayotgan raqqoslar davraga tushib, sakrab raqsga tushadi, mehmonlarni ham o‘ziga qo‘shib, tadbirga yanada ko‘tarinki kayfiyat bag‘ishlaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolar esa ushbu noodatiy tomoshaning mashhurligini yanada oshirmoqda.

Qiziq tomoni, gorilla trendi qo‘shni Hindistonda ham 2026 yil boshidan to‘y marosimlarida ommalasha boshlagan. Ayrim to‘ylarda gorilla kostyumidagi raqqoslar kelin-kuyov va mehmonlar bilan birga raqsga tushib, davraning asosiy qahramoniga aylanmoqda.

Trend nafaqat to‘ylarda, balki tug‘ilgan kunlar va universitet tadbirlari kabi boshqa marosimlarda ham ko‘rinish bera boshlagan. Pokistonning Dawn nashri bunday chiqishlar universitet tadbirlari va turli bayramlarga ham kirib kelayotganini qayd etgan.

Sizningcha, o‘zbek to‘ylarida ham gorilla kostyumidagi raqqoslarning chiqishi qiziq bo‘larmidi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

PokistonLahorgorilla kostyumiDawn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“O‘lmas meduza” haqiqatan ham mavjudmi? Olimlar hayratlanarli jonzot sirini o‘rgandi“O‘lmas meduza” haqiqatan ham mavjudmi? Olimlar hayratlanarli jonzot sirini o‘rgandiBugun, 01:35Birgina tili bir necha tonna: ko‘k kit haqidagi hayratlanarli faktBirgina tili bir necha tonna: ko‘k kit haqidagi hayratlanarli faktKecha, 23:39Everest ham chiqindixonaga aylanmoqda: dunyoning eng baland cho‘qqisidagi ayanchli manzaraEverest ham chiqindixonaga aylanmoqda: dunyoning eng baland cho‘qqisidagi ayanchli manzaraKecha, 23:32Narkotik tashigan kaptar: Tailand politsiyasi noodatiy “kuryer”ni qo‘lga oldiNarkotik tashigan kaptar: Tailand politsiyasi noodatiy “kuryer”ni qo‘lga oldiKecha, 23:08Buyuk Britaniya parchalanadami?: Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya ajralib chiqmoqchiBuyuk Britaniya parchalanadami?: Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya ajralib chiqmoqchiKecha, 22:14Amerikalik ayol 700 ming dollarga soxta taqinchoqlar sotib oldiAmerikalik ayol 700 ming dollarga soxta taqinchoqlar sotib oldiKecha, 20:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi