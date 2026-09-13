Birgina tili bir necha tonna: ko‘k kit haqidagi hayratlanarli fakt
Tasavvur qiling: dunyodagi eng ulkan hayvonlardan biri bo‘lgan ko‘k kitning tili bir necha tonna og‘irlikka ega bo‘lishi mumkin. Bu raqamning o‘ziyoq tabiatdagi ulkanlik chegaralari qanchalik hayratlanarli ekanini ko‘rsatadi.
Ko‘k kitning tanasi nihoyatda katta bo‘lgani sababli uning ayrim a’zolari ham hayratlanarli o‘lchamlarga yetadi. Hatto tili ham katta hayvonning o‘ziga yarasha ulkan bo‘lishi mumkin.
Birgina tilning og‘irligi ayrim manbalarda bir necha tonnagacha yetishi mumkinligi qayd etiladi. Ko‘k kit asosan mayda krilllar bilan oziqlanadi. Ovqatlanish vaqtida u katta miqdordagi suv va ozuqani og‘ziga oladi.
Keyin esa balen plastinkalari yordamida suvni chiqarib, krilllarni ushlab qoladi. Shu tariqa ulkan tana juda mayda jonzotlar hisobiga energiya oladi.
Izohlar 0
…