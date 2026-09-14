“O‘lmas meduza” haqiqatan ham mavjudmi? Olimlar hayratlanarli jonzot sirini o‘rgandi

·1·Dunyo
“O‘lmas meduza” haqiqatan ham mavjudmi? Olimlar hayratlanarli jonzot sirini o‘rgandi

Tabiatda qarish jarayonini go‘yoki ortga qaytara oladigan noyob jonzot mavjud. Uning nomi — Turritopsis dohrnii. Shu g‘ayrioddiy qobiliyati sababli u ilmiy adabiyotlarda va ommaviy axborot vositalarida «o‘lmas meduza» nomi bilan mashhur.

Mazkur meduza voyaga yetganidan so‘ng jarohatlanish, noqulay sharoit yoki qarish kabi kuchli stress holatlariga duch kelganda rivojlanish siklini teskari yo‘nalishda davom ettira oladi. Ya’ni u voyaga yetgan meduza holatidan yana polip deb ataladigan yoshroq rivojlanish bosqichiga qaytadi.

Bu jarayonda uning tanasi avval oraliq, sistaga o‘xshash bosqichga o‘tadi. Keyinchalik hujayralar va to‘qimalar qayta tashkil topib, polip shakliga keladi. Olimlar bu jarayonda hujayralarning bir turdan boshqa turga qayta ixtisoslashishi — transdifferensiatsiya muhim rol o‘ynashini aniqlagan.

Eng qiziq jihati shundaki, bu jarayon faqat bir marta sodir bo‘lishi bilan cheklanmaydi. Tadqiqotlarda Turritopsis dohrnii hayot siklini bir necha bor qaytarishi mumkinligi ko‘rsatilgan. Shu sababli u qarish, regeneratsiya va hujayralarning qayta dasturlanishini o‘rganayotgan olimlar uchun qiziqarli organizm hisoblanadi.

Qora fonda shaffof tanali va ingichka paypaslagichli ikkita meduza tasvirlangan.

Ammo «o‘lmas meduza» deganda u hech qachon o‘lmaydi, deb tushunmaslik kerak. U hayot siklini biologik jihatdan qayta boshlash qobiliyatiga ega bo‘lsa-da, tashqi ta’sirlar, masalan, yirtqichlar yoki boshqa xavflar sabab nobud bo‘lishi mumkin.

Shunday qilib, Turritopsis dohrnii haqiqatan ham mavjud va uning hayot siklini «orqaga qaytarish» qobiliyati ilmiy jihatdan tasdiqlangan. Biroq «o‘lmas» degan nom uning mutlaq ma’nodagi abadiy hayotini emas, balki qarish va rivojlanish siklini qayta boshlashdagi noyob qobiliyatini anglatadi.

Turritopsis dohrniio‘lmas meduzatransdifferensiatsiyabiologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Birgina tili bir necha tonna: ko‘k kit haqidagi hayratlanarli faktBirgina tili bir necha tonna: ko‘k kit haqidagi hayratlanarli faktKecha, 23:39Everest ham chiqindixonaga aylanmoqda: dunyoning eng baland cho‘qqisidagi ayanchli manzaraEverest ham chiqindixonaga aylanmoqda: dunyoning eng baland cho‘qqisidagi ayanchli manzaraKecha, 23:32Narkotik tashigan kaptar: Tailand politsiyasi noodatiy “kuryer”ni qo‘lga oldiNarkotik tashigan kaptar: Tailand politsiyasi noodatiy “kuryer”ni qo‘lga oldiKecha, 23:08Buyuk Britaniya parchalanadami?: Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya ajralib chiqmoqchiBuyuk Britaniya parchalanadami?: Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya ajralib chiqmoqchiKecha, 22:14Amerikalik ayol 700 ming dollarga soxta taqinchoqlar sotib oldiAmerikalik ayol 700 ming dollarga soxta taqinchoqlar sotib oldiKecha, 20:41Dunyo yangi harbiy bloklarga bo‘linmoqda: Isroil va Turkiya qarama-qarshiligi cho‘qqiga chiqdiDunyo yangi harbiy bloklarga bo‘linmoqda: Isroil va Turkiya qarama-qarshiligi cho‘qqiga chiqdiKecha, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi