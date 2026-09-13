Hansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Barselona safarda Levanteni 4:2 hisobida mag'lub etdi, bunda Lamine Yamal penaltini aniq amalga oshirib, jamoasining uchinchi goliga mualliflik qildi.
- Yamal XXI asrda Lionel Messidan keyingi buyuk natijani takrorlab, ketma-ket uchinchi o'yinda dubl qayd etdi va La Liganing dastlabki beshta turida shunday ko'rsatkich qayd etgan ikkinchi barselonali futbolchiga aylandi.
Ispaniya chempionatining navbatdagi turida qiziqarli va gollarga boy oʻyin namoyish etgan Barselona safarda Levanteni taslim etdi. Estadi Ciutat de València stadionida kechgan bahsda kataloniyaliklar raqib darvozasiga javobsiz toʻplar kiritib, yakunda 4:2 hisobidagi gʻalabani qoʻlga kiritdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu uchrashuvdagi eng muhim va muhokamalarga sabab boʻlgan vaziyatlardan biri penalti tepish huquqi bilan bogʻliq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyinning 5-daqiqasidayoq Xavi Espart hisobni ochgan boʻlsa, koʻp oʻtmay Lamine Yamal ustunlikni oshirdi. Ikkinchi boʻlim boshida mehmonlar foydasiga belgilangan 11 metrlik jarima zarbasini tajribali Rafinya bajarishi kutilgan edi. Biroq toʻp oldiga yosh iqtidor egasi Lamine Yamal kelib, zarbani aniq ijro etdi va jamoasining uchinchi goliga mualliflik qildi. Ushbu kutilmagan qaror oʻyindan keyingi matbuot anjumanida jurnalistlarning asosiy savollaridan biriga aylandi.
Lamine Yamalning tarixiy natijasiPenaltini muvaffaqiyatli amalga oshirgan Lamine Yamal XXI asrda Lionel Messidan keyingi buyuk natijani takrorladi. U ketma-ket uchinchi oʻyinda dubl qayd etib, La Liganing dastlabki beshta turida shunday koʻrsatkich qayd etgan ikkinchi barselonali futbolchiga aylandi. Bungacha faqatgina Lionel Messi 2012/13 yilgi mavsumda shunday muvaffaqiyatga erishgan edi. Hozirda Yamal hisobidagi mamlakat chempionati gollari soni 6 taga yetdi.
Ushbu natija orqali isteʼdodli hujumchi toʻpurarlar poygasida Rafinya, Kilian Mbappe va Serxio Kameyo bilan bir xil koʻrsatkich qayd etib turibdi. Kataloniya klubi esa joriy mavsumdagi dastlabki beshta oʻyinda raqiblar darvozasiga naq 20 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.
Hansi Flikning izohi va murabbiylar shtabi qaroriUchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida bosh murabbiy Hansi Flik jamoada penaltilarni tepish tartibi qanday belgilanishiga oydinlik kiritdi. Germaniyalik mutaxassis bu qaror yolgʻiz uning oʻziga bogʻliq emasligini taʼkidladi. "Men penaltini kim tepishini oʻzim hal qilmayman, buni murabbiylar shtabi belgilaydi. Maydonda oʻzini tayyor sezgan futbolchi toʻpni olib tepadi", – dedi murabbiy.
Murabbiyning bu soʻzlari texnik shtab hamda futbolchilar oʻrtasidagi oʻzaro ishonch yuqori darajada ekanini koʻrsatadi. Oxirida raqibning faol qarshiligiga uchraganiga qaramay, hakam qoʻshib bergan daqiqalarda Karim Adeyemi gʻalabaga nuqta qoʻydi. Natijada Barselona 15 ochko jamgʻarib, La Liga turnir jadvalida yaqqol peshqadamlikni saqlab qoldi.
Izohlar 0
…