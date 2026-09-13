Hansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdi

·32·Sport
Hansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Barselona safarda Levanteni 4:2 hisobida mag'lub etdi, bunda Lamine Yamal penaltini aniq amalga oshirib, jamoasining uchinchi goliga mualliflik qildi.
  • Yamal XXI asrda Lionel Messidan keyingi buyuk natijani takrorlab, ketma-ket uchinchi o'yinda dubl qayd etdi va La Liganing dastlabki beshta turida shunday ko'rsatkich qayd etgan ikkinchi barselonali futbolchiga aylandi.

Ispaniya chempionatining navbatdagi turida qiziqarli va gollarga boy oʻyin namoyish etgan Barselona safarda Levanteni taslim etdi. Estadi Ciutat de València stadionida kechgan bahsda kataloniyaliklar raqib darvozasiga javobsiz toʻplar kiritib, yakunda 4:2 hisobidagi gʻalabani qoʻlga kiritdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu uchrashuvdagi eng muhim va muhokamalarga sabab boʻlgan vaziyatlardan biri penalti tepish huquqi bilan bogʻliq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyinning 5-daqiqasidayoq Xavi Espart hisobni ochgan boʻlsa, koʻp oʻtmay Lamine Yamal ustunlikni oshirdi. Ikkinchi boʻlim boshida mehmonlar foydasiga belgilangan 11 metrlik jarima zarbasini tajribali Rafinya bajarishi kutilgan edi. Biroq toʻp oldiga yosh iqtidor egasi Lamine Yamal kelib, zarbani aniq ijro etdi va jamoasining uchinchi goliga mualliflik qildi. Ushbu kutilmagan qaror oʻyindan keyingi matbuot anjumanida jurnalistlarning asosiy savollaridan biriga aylandi.

Lamine Yamalning tarixiy natijasi

Penaltini muvaffaqiyatli amalga oshirgan Lamine Yamal XXI asrda Lionel Messidan keyingi buyuk natijani takrorladi. U ketma-ket uchinchi oʻyinda dubl qayd etib, La Liganing dastlabki beshta turida shunday koʻrsatkich qayd etgan ikkinchi barselonali futbolchiga aylandi. Bungacha faqatgina Lionel Messi 2012/13 yilgi mavsumda shunday muvaffaqiyatga erishgan edi. Hozirda Yamal hisobidagi mamlakat chempionati gollari soni 6 taga yetdi.

Ushbu natija orqali isteʼdodli hujumchi toʻpurarlar poygasida Rafinya, Kilian Mbappe va Serxio Kameyo bilan bir xil koʻrsatkich qayd etib turibdi. Kataloniya klubi esa joriy mavsumdagi dastlabki beshta oʻyinda raqiblar darvozasiga naq 20 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.

Hansi Flikning izohi va murabbiylar shtabi qarori

Uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida bosh murabbiy Hansi Flik jamoada penaltilarni tepish tartibi qanday belgilanishiga oydinlik kiritdi. Germaniyalik mutaxassis bu qaror yolgʻiz uning oʻziga bogʻliq emasligini taʼkidladi. "Men penaltini kim tepishini oʻzim hal qilmayman, buni murabbiylar shtabi belgilaydi. Maydonda oʻzini tayyor sezgan futbolchi toʻpni olib tepadi", – dedi murabbiy.

Murabbiyning bu soʻzlari texnik shtab hamda futbolchilar oʻrtasidagi oʻzaro ishonch yuqori darajada ekanini koʻrsatadi. Oxirida raqibning faol qarshiligiga uchraganiga qaramay, hakam qoʻshib bergan daqiqalarda Karim Adeyemi gʻalabaga nuqta qoʻydi. Natijada Barselona 15 ochko jamgʻarib, La Liga turnir jadvalida yaqqol peshqadamlikni saqlab qoldi.

BarselonaHansi FlikLamine YamalLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enzo Mareska derbidagi gʻalaba va Erling Xoland goli haqida fikr bildirdiEnzo Mareska derbidagi gʻalaba va Erling Xoland goli haqida fikr bildirdiBugun, 00:18Maykl Kerrik Manchester Siti bilan oʻyindagi VAR qaroridan qattiq gʻazabdaMaykl Kerrik Manchester Siti bilan oʻyindagi VAR qaroridan qattiq gʻazabdaKecha, 23:31«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!Kecha, 22:41Yevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiYevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiKecha, 22:31Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?Kecha, 22:20Lamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladiLamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladiKecha, 21:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?