Otabek Madrahimovning onasi o‘g‘lining 18 yoshida uylangani haqida gapirdi (video)

·102·Madaniyat
Otabek Madrahimovning onasi o‘g‘lining 18 yoshida uylangani haqida gapirdi (video)

Taniqli xonanda va aktyor Otabek Madrahimov 18 yoshida oila qurgan. Bugun 51 yoshli san’atkorning to‘rt nafar nabirasi bor. Bu haqda uning onasi, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Ziyoda Madrahimova intervyularidan birida so‘zlab berdi.

Ziyoda Madrahimovaning aytishicha, o‘g‘lining erta uylangani va qisqa vaqt ichida oila qurish haqida qaror qabul qilgani ko‘pchilikni hayratda qoldirgan.

“Endi kechirasizlar, to‘rtta nabirasi bor. Bunga sabab — o‘g‘limning 18 yoshida uylangani. Bu ham alohida tarix. Chunki hamma hayron qolgan. Qizlardan telefonlar, xatlar kelardi. Bir kuni kelib, 'Uylanaman', dedi. 'Jinni-pinni bo‘lib qolmadingmi?' dedim”, — deya eslaydi san’atkorning onasi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Otabek Madrahimovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘i boshqa qizlardan o‘zining g‘ururi va o‘zini tutishi bilan ajralib turgan. Atrofida ko‘plab qizlar bo‘lishiga qaramay, xonanda aynan unga ko‘ngil qo‘ygan.

“Qizlarning hammasi atrofida yurardi. Lekin bir qiz haddan tashqari g‘ururli edi: gapirsa ham qaramas, teskari qarab ketardi. Aynan shu qiz nasib qilgan ekan, kelin bo‘ldi”, — dedi Ziyoda Madrahimova.

San’atkorning ta’kidlashicha, hozir oilada to‘rt nafar nabira voyaga yetmoqda. Otabek Madrahimovning 18 yoshida uylangani esa yaqinlari uchun hamon esda qolarli voqea bo‘lib qolgan.

Otabek MadrahimovZiyoda Madrahimova18 yoshda uylanganOtabek Madrahimovning oilasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Indira Miftahovaning tug‘ilgan kunidan yorqin lavhalar tarqaldi (video)Indira Miftahovaning tug‘ilgan kunidan yorqin lavhalar tarqaldi (video)27 iyul 22:46Otabek Madrahimov sahnaga qaytdi, Ozoda uni olqishladi (video)Otabek Madrahimov sahnaga qaytdi, Ozoda uni olqishladi (video)24 may 10:53Saida Rametova: «Yoshlarimiz arzimagan narsaga ajrashib ketyapti» (video)Saida Rametova: «Yoshlarimiz arzimagan narsaga ajrashib ketyapti» (video)Kecha 22:42Tom Kruz xafa bo‘lgan deb o‘ylagan qizni ovutishga urindi va TikTok'da virusga aylandi (video)Tom Kruz xafa bo‘lgan deb o‘ylagan qizni ovutishga urindi va TikTok'da virusga aylandi (video)Kecha 16:53Muxlislar xavotirda: Ozoda Nursaidova neyroxirurgiya bo‘limida davolanayotgani aytilmoqda (video)Muxlislar xavotirda: Ozoda Nursaidova neyroxirurgiya bo‘limida davolanayotgani aytilmoqda (video)Kecha 16:26«Ssenariyni o‘qib yig‘ladim»: Vin Dizel so‘nggi «Forsaj» va yangi serial haqida«Ssenariyni o‘qib yig‘ladim»: Vin Dizel so‘nggi «Forsaj» va yangi serial haqidaKecha 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)