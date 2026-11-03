Otabek Madrahimov sahnada hayajonlandi: xonanda ko‘z yoshlarini tiyolmadi

·70·Madaniyat
Otabek Madrahimov sahnada hayajonlandi: xonanda ko‘z yoshlarini tiyolmadi

Taniqli xonanda va aktyor Otabek Madrahimov 35 yillik ijodiy faoliyatiga bag‘ishlangan musiqiy kechada hayajonini yashira olmadi. San’atkor uzoq kutilgan ushbu kun unga osonlik bilan yetib kelmaganini ko‘zida yosh bilan so‘zlab berdi.

Ijodiy kecha davomida xonanda o‘zini qo‘llab-quvvatlagan insonlarga samimiy minnatdorlik bildirdi. U konsert tashkilotchilari, hamkasblari, shogirdlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillariga alohida rahmat aytdi.

“Hamkasblarim, ukalarim, shogirdlarim, barcha jurnalistlar va matbuot vakillariga katta-katta rahmat! Bugun kelgan, meni qo‘llab-quvvatlagan hammaga rahmat”, — dedi Otabek Madrahimov hayajon bilan.

San’atkorning ko‘z yoshlarini yashira olmagani va samimiy minnatdorligi ijodiy kechaning ta’sirli lahzalaridan biriga aylandi.

Otabek Madrahimovijodiy kechao‘zbek san’ati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otabek Madrahimov o‘z xarakteri haqida: “Men bilan ishlash qiyinligini o‘zim bilaman” (video)Otabek Madrahimov o‘z xarakteri haqida: “Men bilan ishlash qiyinligini o‘zim bilaman” (video)6 oktabr 16:25Otabek Madrahimovning onasi o‘g‘lining 18 yoshida uylangani haqida gapirdi (video)Otabek Madrahimovning onasi o‘g‘lining 18 yoshida uylangani haqida gapirdi (video)4 oktabr 09:07Indira Miftahovaning tug‘ilgan kunidan yorqin lavhalar tarqaldi (video)Indira Miftahovaning tug‘ilgan kunidan yorqin lavhalar tarqaldi (video)27 iyul 22:46Otabek Madrahimov sahnaga qaytdi, Ozoda uni olqishladi (video)Otabek Madrahimov sahnaga qaytdi, Ozoda uni olqishladi (video)24 may 10:53“Ojiz qahramon 2” aktyori Bae Nara uylanmoqda: to‘yi 14 noyabr kuni bo‘lib o‘tadi“Ojiz qahramon 2” aktyori Bae Nara uylanmoqda: to‘yi 14 noyabr kuni bo‘lib o‘tadiBugun 20:08Amirxon Umarovning to‘yidagi unutilmas lahzalar: "kelin salom" va "onalarga gul taqdim etish" (video)Amirxon Umarovning to‘yidagi unutilmas lahzalar: "kelin salom" va "onalarga gul taqdim etish" (video)Bugun 14:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!