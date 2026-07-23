«Bahor» ansamblining taniqli raqqosasi vafot etdi
O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist, «Bahor» davlat raqs ansamblining yetakchi raqqosalaridan biri Nasiba Madrahimova 23 iyul kuni 80 yoshida vafot etdi. Uning o‘limi o‘zbek milliy raqs san’ati uchun katta yo‘qotish bo‘ldi.
Nasiba Madrahimova sahnadagi mahorati bilan birga, ko‘plab shogirdlarga milliy raqs sirlarini o‘rgatgan ustoz sifatida ham xotiralarda qoladi.
20 yildan ortiq «Bahor» ansamblida faoliyat yuritdi
Nasiba Madrahimova Mukarram Turg‘unboyeva nomidagi «Bahor» xalq raqs ansamblining yetakchi raqqosalaridan biri bo‘lgan.
U ansambl tarkibida 20 yildan ziyod vaqt davomida faoliyat yuritib, o‘zbek milliy raqsi namunalarini sahnada mahorat bilan namoyish etgan.
Uning ijrosidagi harakatlar nafosat, aniqlik va milliy ruh bilan ajralib turgan. Shu bois raqqosa ansamblning eng taniqli vakillaridan biriga aylangan.
Milliy raqs maktabining atoqli vakilasi edi
Nasiba Madrahimova o‘zbek raqs san’ati maktabining yirik namoyandalaridan biri sifatida e’tirof etilgan.
U sahnadagi faoliyati davomida milliy raqslarning o‘ziga xos harakatlari, ifodasi va ichki ruhini saqlashga alohida e’tibor bergan.
Raqqosaning ijodiy merosida quyidagi jihatlar muhim o‘rin tutgan:
o‘zbek milliy raqs an’analarini saqlash;
sahna madaniyatini yosh avlodga yetkazish;
raqqosalarga harakat va ifoda sirlarini o‘rgatish;
milliy raqs san’atini keng targ‘ib qilish.
Ko‘plab shogirdlarga ustozlik qildi
Nasiba Madrahimova faqat ijrochi emas, balki tajribali ustoz ham edi.
U ko‘plab yosh raqqosalarga milliy raqsning nozik jihatlari, sahnada o‘zini tutish, harakatlardagi ma’no va hissiyotni tomoshabinga yetkazishni o‘rgatgan.
Shu ma’noda uning merosi faqat arxiv videolari yoki sahna chiqishlarida emas, balki shogirdlari ijodida ham davom etadi.
Xizmatlari davlat tomonidan e’tirof etilgan
San’at sohasiga qo‘shgan munosib hissasi uchun Nasiba Madrahimovaga «O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist» faxriy unvoni berilgan.
Bu mukofot uning milliy raqs madaniyatini rivojlantirish va uni kelgusi avlodlarga yetkazish yo‘lidagi ko‘p yillik mehnatining e’tirofi bo‘lgan.
Uning vafoti haqida jurnalist Nasriddin Asriddinov ma’lum qildi.
Xotirasi san’atda yashaydi
Nasiba Madrahimovaning vafoti o‘zbek raqs san’ati ahli, shogirdlari va muxlislari uchun og‘ir yo‘qotish bo‘ldi.
Biroq u sahnada yaratgan obrazlar, o‘rgatgan raqslari va tarbiyalagan shogirdlari orqali milliy madaniyat tarixida qoladi.
Nasiba Madrahimovaning ijodi yoki sahna chiqishlarini eslaysizmi? Xotiralaringizni izohlarda qoldiring va maqolani milliy raqs san’ati muxlislariga yuboring.
…