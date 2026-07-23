«Bahor» ansamblining taniqli raqqosasi vafot etdi

·121·Madaniyat
«Bahor» ansamblining taniqli raqqosasi vafot etdi

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist, «Bahor» davlat raqs ansamblining yetakchi raqqosalaridan biri Nasiba Madrahimova 23 iyul kuni 80 yoshida vafot etdi. Uning o‘limi o‘zbek milliy raqs san’ati uchun katta yo‘qotish bo‘ldi.

Nasiba Madrahimova sahnadagi mahorati bilan birga, ko‘plab shogirdlarga milliy raqs sirlarini o‘rgatgan ustoz sifatida ham xotiralarda qoladi.

20 yildan ortiq «Bahor» ansamblida faoliyat yuritdi

Nasiba Madrahimova Mukarram Turg‘unboyeva nomidagi «Bahor» xalq raqs ansamblining yetakchi raqqosalaridan biri bo‘lgan.

U ansambl tarkibida 20 yildan ziyod vaqt davomida faoliyat yuritib, o‘zbek milliy raqsi namunalarini sahnada mahorat bilan namoyish etgan.

Uning ijrosidagi harakatlar nafosat, aniqlik va milliy ruh bilan ajralib turgan. Shu bois raqqosa ansamblning eng taniqli vakillaridan biriga aylangan.

Milliy raqs maktabining atoqli vakilasi edi

Nasiba Madrahimova o‘zbek raqs san’ati maktabining yirik namoyandalaridan biri sifatida e’tirof etilgan.

U sahnadagi faoliyati davomida milliy raqslarning o‘ziga xos harakatlari, ifodasi va ichki ruhini saqlashga alohida e’tibor bergan.

Raqqosaning ijodiy merosida quyidagi jihatlar muhim o‘rin tutgan:

  • o‘zbek milliy raqs an’analarini saqlash;

  • sahna madaniyatini yosh avlodga yetkazish;

  • raqqosalarga harakat va ifoda sirlarini o‘rgatish;

  • milliy raqs san’atini keng targ‘ib qilish.

Ko‘plab shogirdlarga ustozlik qildi

Nasiba Madrahimova faqat ijrochi emas, balki tajribali ustoz ham edi.

U ko‘plab yosh raqqosalarga milliy raqsning nozik jihatlari, sahnada o‘zini tutish, harakatlardagi ma’no va hissiyotni tomoshabinga yetkazishni o‘rgatgan.

Shu ma’noda uning merosi faqat arxiv videolari yoki sahna chiqishlarida emas, balki shogirdlari ijodida ham davom etadi.

Xizmatlari davlat tomonidan e’tirof etilgan

San’at sohasiga qo‘shgan munosib hissasi uchun Nasiba Madrahimovaga «O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist» faxriy unvoni berilgan.

Bu mukofot uning milliy raqs madaniyatini rivojlantirish va uni kelgusi avlodlarga yetkazish yo‘lidagi ko‘p yillik mehnatining e’tirofi bo‘lgan.

Uning vafoti haqida jurnalist Nasriddin Asriddinov ma’lum qildi.

Xotirasi san’atda yashaydi

Nasiba Madrahimovaning vafoti o‘zbek raqs san’ati ahli, shogirdlari va muxlislari uchun og‘ir yo‘qotish bo‘ldi.

Biroq u sahnada yaratgan obrazlar, o‘rgatgan raqslari va tarbiyalagan shogirdlari orqali milliy madaniyat tarixida qoladi.

Nasiba Madrahimovaning ijodi yoki sahna chiqishlarini eslaysizmi? Xotiralaringizni izohlarda qoldiring va maqolani milliy raqs san’ati muxlislariga yuboring.

Nasiba MadrahimovaBahorO'zbekistonMukarram Turgunbayeva
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandiShakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandiBugun, 01:39Parizodaning qizi Sa’diya yangi raqsi bilan barchani maftun etdi (video)Parizodaning qizi Sa’diya yangi raqsi bilan barchani maftun etdi (video)Kecha, 15:30Bred Pittning yana bir qizi otasining familiyasidan rasman voz kechmoqchiBred Pittning yana bir qizi otasining familiyasidan rasman voz kechmoqchiKecha, 01:55Bir parcha kifoya qildi: Ziyoda yangi “Kam-kam” nomli qo‘shig‘i bilan barchani qiziqtirdi (video)Bir parcha kifoya qildi: Ziyoda yangi “Kam-kam” nomli qo‘shig‘i bilan barchani qiziqtirdi (video)Kecha, 01:34Selena Gomes 34 yoshni qarshi oldi! Uni mashhur qilgan loyihalarSelena Gomes 34 yoshni qarshi oldi! Uni mashhur qilgan loyihalarKecha, 01:25Temur Alixonov va Farida o‘g‘li Imronning yuzini ilk bor ommaga ko‘rsatdi!Temur Alixonov va Farida o‘g‘li Imronning yuzini ilk bor ommaga ko‘rsatdi!Kecha, 01:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)