Otabek Madrahimov o‘z xarakteri haqida: “Men bilan ishlash qiyinligini o‘zim bilaman” (video)

·53·Madaniyat
Otabek Madrahimov o‘z xarakteri haqida: “Men bilan ishlash qiyinligini o‘zim bilaman” (video)

Xonanda Otabek MadrahimovSMusic” ko‘rsatuvidagi suhbatda o‘z xarakteri haqida ochiq gapirdi. U avvallari juda jahldor bo‘lgani, nohaqliklarga chiday olmagani va tez-tez bahslashib ketganini aytdi.

“Oldinlari olovday lovillab ketardim. Juda jahldor bo‘lganman. Jahldorligim sabab ko‘p odamlar bilan urushib ketardim. Nohaqliklarni yoqtirmasdim. To‘g‘risini aytaman, lekin buni o‘zimga minus bo‘layotganini, sog‘lig‘imga ta’sir qilayotganini tushunaman. Shuning uchun hozir iloji boricha indamay, ichimga yutishga harakat qilaman”, — dedi xonanda.

Madrahimov o‘zini talabchan va biroz injiq inson deb hisoblashini ham ta’kidladi.

“Talabchanman. Ikkinchidan, o‘zimga yarasha injiqligim bor. Nimadir yoqmasa, nima bo‘lgan taqdirda ham o‘sha narsani qilmayman. Shu sababli butun ijodiy guruhimdagi hammaga bosh egib rahmatimni aytaman. Chunki men bilan ishlash qiyinligini o‘zim bilaman, Xudo biladi. Men juda ham, ruschasiga aytganda, «samokritichniy» insonman”, — deya fikr bildirdi u.

Suhbat davomida boshlovchi xonandadan bunday xarakterdagi inson bilan birga yashash qiyin emasmi, deb so‘radi.

“Qiyin, juda qiyin. Shuning uchun hayotda endi ellikka to‘lgan bo‘lsam-da, ko‘p narsani ko‘rdim deb aytmayman. Lekin o‘zimga yarasha ko‘p narsani ko‘rdim. Hozir birinchi o‘rinda mashg‘ul bo‘layotgan narsam — ijodim va sog‘lig‘im”, — dedi Otabek Madrahimov.

Otabek MadrahimovSMusicO‘zbek estradasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otabek Madrahimovning onasi o‘g‘lining 18 yoshida uylangani haqida gapirdi (video)Otabek Madrahimovning onasi o‘g‘lining 18 yoshida uylangani haqida gapirdi (video)4 oktabr 09:07Indira Miftahovaning tug‘ilgan kunidan yorqin lavhalar tarqaldi (video)Indira Miftahovaning tug‘ilgan kunidan yorqin lavhalar tarqaldi (video)27 iyul 22:46Otabek Madrahimov sahnaga qaytdi, Ozoda uni olqishladi (video)Otabek Madrahimov sahnaga qaytdi, Ozoda uni olqishladi (video)24 may 10:53Otabek Madrahimov uzoq tanaffusdan so'ng yubiley konsert beradiOtabek Madrahimov uzoq tanaffusdan so'ng yubiley konsert beradi20 aprel 13:55"Qizimdan xavotir oladigan bo‘lib qoldim" — Shahzoda Muhammedova oxirgi bo‘layotgan voqealar haqida fikr bildirdi"Qizimdan xavotir oladigan bo‘lib qoldim" — Shahzoda Muhammedova oxirgi bo‘layotgan voqealar haqida fikr bildirdiBugun 16:28Dilnoz Hakimova onalik hayotidagi o‘zgarishlar va qizalog‘i haqida hissiyotlarga to‘lib gapirib berdiDilnoz Hakimova onalik hayotidagi o‘zgarishlar va qizalog‘i haqida hissiyotlarga to‘lib gapirib berdiBugun 16:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)