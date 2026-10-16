Dunyoning eng kelishgan erkagi aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 21 yoshli turkiyalik model Dilhan Divrikli Tailandda o‘tkazilgan Mister Global 2026 tanlovida g‘olib bo‘ldi.
- Tanlovning finali 10 oktyabr kuni Bangkok yaqinidagi Nonthaburi shahrida bo‘lib o‘tdi va unda Dilhan Divrikli Nigeriya hamda Filippin vakillarini ortda qoldirdi.
- Bryusselda yashovchi, to‘rt tilda so‘zlasha oladigan Dilhan Divrikli kelajakda aktyorlik faoliyatini ham yo‘lga qo‘ymoqchi.
Turkiyalik 21 yoshli model Dilhan Divrikli Tailandda o‘tkazilgan Mister Global 2026 xalqaro erkaklar go‘zallik tanlovida g‘oliblikni qo‘lga kiritdi. U dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan ishtirokchilar orasidan eng munosib deb topildi. Tanlov finali 10 oktyabr kuni Bangkok yaqinidagi Nonthaburi shahrida bo‘lib o‘tdi. Bu haqda Türkiye Today nashri xabar berdi.
Nufuzli xalqaro tanlovda turli mamlakatlardan kelgan yigitlar bosh sovrin uchun o‘zaro bellashdi. Final bosqichidan oldin ishtirokchilar qariyb o‘n kun davomida maxsus oromgohda bo‘lib, turli taqdimotlar, fotosessiyalar va sinovlarda qatnashdi. Bu jarayonda ular nafaqat tashqi ko‘rinishi, balki o‘zini tutishi va sahnadagi chiqishlari orqali ham o‘z mahoratlarini namoyon etish imkoniga ega bo‘ldi.
Tanlovning bir necha bosqichi natijalariga ko‘ra, Dilhan Divrikli Nigeriya va Filippin vakillari bilan birga finalning eng kuchli uch ishtirokchisi qatoriga kirdi. Yakunda hakamlar hay’ati turkiyalik modelni g‘olib deb e’lon qildi. Nigeriyalik Bethel Mbamara ikkinchi o‘rinni, filippinlik M.J. Ordillano esa uchinchi o‘rinni egalladi.
Dilhan Divrikli haqida nimalar ma’lum?
Ma’lum bo‘lishicha, Dilhan Divrikli hozirda Bryusselda istiqomat qiladi. Uning oilasi esa Turkiyaning Afyonkarahisar viloyatidan. Yosh model to‘rt tilda so‘zlasha oladi, shuningdek, bunga qadar ham turli go‘zallik tanlovlarida ishtirok etgan.
Uning modellik sohasidagi dastlabki yutuqlaridan biri Top Model of Türkiye milliy tanlovida g‘olib bo‘lganidir. Mister Global 2026 tanlovidagi muvaffaqiyati esa uning xalqaro maydondagi tanilishini yanada oshirdi.
Dilhan modellik faoliyati bilan cheklanib qolishni istamaydi. U kinematografiyaga ham katta qiziqish bildiradi va kelajakda aktyor sifatida o‘zini sinab ko‘rishni orzu qiladi. Xalqaro tanlovdagi g‘alaba uning kelgusi rejalari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin.
Mister Global qanday tanlov?
Mister Global xalqaro erkaklar go‘zallik tanlovi 2014 yildan buyon o‘tkazib kelinadi. Har yili unda dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan ishtirokchilar qatnashib, o‘z mamlakatlarini xalqaro sahnada namoyon etadi.
Dilhan Divriklining 2026 yilgi tanlovda g‘olib bo‘lishi Turkiya vakili uchun muhim yutuqlardan biri bo‘ldi. Endi yosh model nafaqat modellik, balki orzu qilgan aktyorlik faoliyatida ham yangi marralarni zabt etishga intilishi mumkin.
Izohlar 0
…