Dunyoning eng kelishgan erkagi aniqlandi

·93·Madaniyat
Dunyoning eng kelishgan erkagi aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 21 yoshli turkiyalik model Dilhan Divrikli Tailandda o‘tkazilgan Mister Global 2026 tanlovida g‘olib bo‘ldi.
  • Tanlovning finali 10 oktyabr kuni Bangkok yaqinidagi Nonthaburi shahrida bo‘lib o‘tdi va unda Dilhan Divrikli Nigeriya hamda Filippin vakillarini ortda qoldirdi.
  • Bryusselda yashovchi, to‘rt tilda so‘zlasha oladigan Dilhan Divrikli kelajakda aktyorlik faoliyatini ham yo‘lga qo‘ymoqchi.

Turkiyalik 21 yoshli model Dilhan Divrikli Tailandda o‘tkazilgan Mister Global 2026 xalqaro erkaklar go‘zallik tanlovida g‘oliblikni qo‘lga kiritdi. U dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan ishtirokchilar orasidan eng munosib deb topildi. Tanlov finali 10 oktyabr kuni Bangkok yaqinidagi Nonthaburi shahrida bo‘lib o‘tdi. Bu haqda Türkiye Today nashri xabar berdi.

Nufuzli xalqaro tanlovda turli mamlakatlardan kelgan yigitlar bosh sovrin uchun o‘zaro bellashdi. Final bosqichidan oldin ishtirokchilar qariyb o‘n kun davomida maxsus oromgohda bo‘lib, turli taqdimotlar, fotosessiyalar va sinovlarda qatnashdi. Bu jarayonda ular nafaqat tashqi ko‘rinishi, balki o‘zini tutishi va sahnadagi chiqishlari orqali ham o‘z mahoratlarini namoyon etish imkoniga ega bo‘ldi.

Tanlovning bir necha bosqichi natijalariga ko‘ra, Dilhan Divrikli Nigeriya va Filippin vakillari bilan birga finalning eng kuchli uch ishtirokchisi qatoriga kirdi. Yakunda hakamlar hay’ati turkiyalik modelni g‘olib deb e’lon qildi. Nigeriyalik Bethel Mbamara ikkinchi o‘rinni, filippinlik M.J. Ordillano esa uchinchi o‘rinni egalladi.

Dilhan Divrikli haqida nimalar ma’lum?

Kulrang futbolkada qo‘llarini qovushtirib turgan qora sochli yigit.

Ma’lum bo‘lishicha, Dilhan Divrikli hozirda Bryusselda istiqomat qiladi. Uning oilasi esa Turkiyaning Afyonkarahisar viloyatidan. Yosh model to‘rt tilda so‘zlasha oladi, shuningdek, bunga qadar ham turli go‘zallik tanlovlarida ishtirok etgan.

Uning modellik sohasidagi dastlabki yutuqlaridan biri Top Model of Türkiye milliy tanlovida g‘olib bo‘lganidir. Mister Global 2026 tanlovidagi muvaffaqiyati esa uning xalqaro maydondagi tanilishini yanada oshirdi.

Dilhan modellik faoliyati bilan cheklanib qolishni istamaydi. U kinematografiyaga ham katta qiziqish bildiradi va kelajakda aktyor sifatida o‘zini sinab ko‘rishni orzu qiladi. Xalqaro tanlovdagi g‘alaba uning kelgusi rejalari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin.

Mister Global qanday tanlov?

Mister Global 2023 tanlovining besh nafar g‘olibi sahnalarda mukofotlari bilan turibdi.

Mister Global xalqaro erkaklar go‘zallik tanlovi 2014 yildan buyon o‘tkazib kelinadi. Har yili unda dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan ishtirokchilar qatnashib, o‘z mamlakatlarini xalqaro sahnada namoyon etadi.

Dilhan Divriklining 2026 yilgi tanlovda g‘olib bo‘lishi Turkiya vakili uchun muhim yutuqlardan biri bo‘ldi. Endi yosh model nafaqat modellik, balki orzu qilgan aktyorlik faoliyatida ham yangi marralarni zabt etishga intilishi mumkin.

Dilhan DivrikliMister Global 2026TurkiyaBangkok
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoning eng kelishgan erkagi kim? “Mister Global 2026” g‘olibi aniqlandi!Dunyoning eng kelishgan erkagi kim? “Mister Global 2026” g‘olibi aniqlandi!12 oktabr 15:24Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)28 sentabr 20:16Bangkokda kuchli suv toshqini: barcha 50 tuman tabiiy ofat hududi deb e’lon qilindiBangkokda kuchli suv toshqini: barcha 50 tuman tabiiy ofat hududi deb e’lon qilindi27 sentabr 02:16Taqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildiTaqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildi21 avgust 08:46Toshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindiToshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindi19 avgust 12:26Ortiqovga ikkinchi imkoniyat: ONE kamari uchun revansh sanasi aytildiOrtiqovga ikkinchi imkoniyat: ONE kamari uchun revansh sanasi aytildi8 avgust 11:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi