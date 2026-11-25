Tailandda filni cho‘miltirish paytida xodim uning ichidagi chiqindilarni qo‘li bilan olib tashladi (video)
Tailand poytaxti Bangkok yaqinidagi tabiat qo‘riqxonalaridan birida sayyohlar filni cho‘miltirayotgan vaqtda noodatiy holat yuz berdi. Dam olish uchun kelgan mehmonlar beligacha suvga tushib, ulkan jonivorni yuvayotganida kutilmagan vaziyatga duch kelishdi.
Ma’lum bo‘lishicha, fil ichini bo‘shatishda qiynalgan. Shunda qo‘riqxona xodimlaridan biri unga yordam berishga kirishgan. U hayratda qolgan sayyohlar ko‘z o‘ngida suv ichida turib, filning ichidan chiqayotgan katta-katta axlat bo‘laklarini qo‘li bilan olib tashlagan.
Bu manzara atrofdagilar uchun kutilmagan va biroz noqulay holatga aylangan. Ayrim sayyohlar kulib yuborgan bo‘lsa, boshqalari hayratini yashira olmagan. Voqea esa mehmonlar uchun oddiy sayohat taassurotlaridan ancha farqli, esda qolarli lahzaga aylangan.
Filni cho‘miltirish Tailanddagi ayrim sayyohlik maskanlarida taklif etiladigan mashg‘ulotlardan biridir. Biroq hayvonlarni bunday tadbirlarga jalb qilish ularning farovonligi va sayyohlar xavfsizligi nuqtayi nazaridan ham muhokama qilinadi. World Animal Protection tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, fillar uchun tabiiy suv havzalarida mustaqil cho‘milish imkoniyati yaratilgani ma’qul.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…