Taqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildi
Toshkentda psixoaktiv hamda kuchli ta'sir qiluvchi moddalar mavjud mahsulotlarni mamlakatga olib kirishga urinish bilan bog'liq ikki holat aniqlandi. Toshkent xalqaro aeroportida 2002 yilda tug'ilgan, muqaddam sudlangan fuqaroning yukidan 978 gramm kannabis moyi va 500 grammga yaqin psixoaktiv modda mavjud qo'ziqorinlar topildi. Toshkent tumanida esa 1987 va 1989 yillarda tug'ilgan ikki shaxs yukidan «Sibutramin» moddasi mavjud 12 992 dona qahva mahsuloti aniqlandi.
Toshkentda bojxona va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari psixoaktiv hamda kuchli ta’sir qiluvchi moddalar mavjud bo‘lgan mahsulotlarni mamlakatga olib kirishga urinish bilan bog‘liq ikki holatni aniqladi.
Hodisalarning biri xalqaro aeroportda, ikkinchisi esa Toshkent tumanida aniqlangan.
1. Aeroportda shubhali mahsulotlar aniqlandi
Toshkent xalqaro aeroportida «Bangkok — Toshkent» reysi bilan kelgan yo‘lovchining yuki tekshirilgan.
Rentgen apparati orqali shubhali oziq-ovqat mahsulotlari aniqlanib, ular qo‘shimcha ko‘rikdan o‘tkazilgan.
Natijada 2002 yilda tug‘ilgan, muqaddam sudlangan O‘rta Chirchiq tumanida yashovchi fuqaroning yukidan:
978 gramm kannabis moyi;
500 grammga yaqin psixoaktiv modda mavjud qo‘ziqorinlar
aniqlangan.
Ma’lum qilinishicha, mahsulotlar keyinchalik sotish maqsadida olib kirilgan.
2. «Damas»da qariyb 13 ming dona mahsulot topildi
Ikkinchi holat Toshkent tumanida aniqlangan. «Damas» rusumli avtomobil tekshirilganda Farg‘ona viloyatining Oltiariq va Uchko‘prik tumanlarida yashovchi, 1987 va 1989 yillarda tug‘ilgan ikki shaxsning yukidan shubhali mahsulotlar topilgan.
Tekshiruvda ular tarkibida kuchli ta’sir qiluvchi «Sibutramin» moddasi mavjud bo‘lgan 12 992 dona qahva mahsuloti ekani aniqlangan.
Qayd etilishicha, mahsulotlar qo‘shni respublikadan olib kelingan va ularni Farg‘ona viloyatida sotish rejalashtirilgan.
Har ikki holat bo‘yicha jinoyat ishlari qo‘zg‘atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.
Taqiqlangan mahsulotlar savdosiga qarshi choralar kuchaytirilmoqda
Mazkur holatlar DXX va bojxona organlari tomonidan mamlakat hududiga taqiqlangan va kuchli ta’sir qiluvchi moddalarni olib kirish hamda ularni tarqatishga qaratilgan urinishlarni aniqlash bo‘yicha nazorat davom etayotganini ko‘rsatadi.
…