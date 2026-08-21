Taqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildi

·3·Jamiyat
Taqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildi
Qisqacha

Toshkentda psixoaktiv hamda kuchli ta'sir qiluvchi moddalar mavjud mahsulotlarni mamlakatga olib kirishga urinish bilan bog'liq ikki holat aniqlandi. Toshkent xalqaro aeroportida 2002 yilda tug'ilgan, muqaddam sudlangan fuqaroning yukidan 978 gramm kannabis moyi va 500 grammga yaqin psixoaktiv modda mavjud qo'ziqorinlar topildi. Toshkent tumanida esa 1987 va 1989 yillarda tug'ilgan ikki shaxs yukidan «Sibutramin» moddasi mavjud 12 992 dona qahva mahsuloti aniqlandi.

Toshkentda bojxona va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari psixoaktiv hamda kuchli ta’sir qiluvchi moddalar mavjud bo‘lgan mahsulotlarni mamlakatga olib kirishga urinish bilan bog‘liq ikki holatni aniqladi.

Hodisalarning biri xalqaro aeroportda, ikkinchisi esa Toshkent tumanida aniqlangan.

1. Aeroportda shubhali mahsulotlar aniqlandi

Toshkent xalqaro aeroportida «Bangkok — Toshkent» reysi bilan kelgan yo‘lovchining yuki tekshirilgan.

Rentgen apparati orqali shubhali oziq-ovqat mahsulotlari aniqlanib, ular qo‘shimcha ko‘rikdan o‘tkazilgan.

Natijada 2002 yilda tug‘ilgan, muqaddam sudlangan O‘rta Chirchiq tumanida yashovchi fuqaroning yukidan:

  • 978 gramm kannabis moyi;

  • 500 grammga yaqin psixoaktiv modda mavjud qo‘ziqorinlar

aniqlangan.

Ma’lum qilinishicha, mahsulotlar keyinchalik sotish maqsadida olib kirilgan.

2. «Damas»da qariyb 13 ming dona mahsulot topildi

Ikkinchi holat Toshkent tumanida aniqlangan. «Damas» rusumli avtomobil tekshirilganda Farg‘ona viloyatining Oltiariq va Uchko‘prik tumanlarida yashovchi, 1987 va 1989 yillarda tug‘ilgan ikki shaxsning yukidan shubhali mahsulotlar topilgan.

Tekshiruvda ular tarkibida kuchli ta’sir qiluvchi «Sibutramin» moddasi mavjud bo‘lgan 12 992 dona qahva mahsuloti ekani aniqlangan.

Qayd etilishicha, mahsulotlar qo‘shni respublikadan olib kelingan va ularni Farg‘ona viloyatida sotish rejalashtirilgan.

Har ikki holat bo‘yicha jinoyat ishlari qo‘zg‘atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.

Taqiqlangan mahsulotlar savdosiga qarshi choralar kuchaytirilmoqda

Mazkur holatlar DXX va bojxona organlari tomonidan mamlakat hududiga taqiqlangan va kuchli ta’sir qiluvchi moddalarni olib kirish hamda ularni tarqatishga qaratilgan urinishlarni aniqlash bo‘yicha nazorat davom etayotganini ko‘rsatadi.

ToshkentBangkokFarg‘onaDamasDXX
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Raqobat qo‘mitasi maktab tovarlari narxini nazorat qiladi...Raqobat qo‘mitasi maktab tovarlari narxini nazorat qiladi...Bugun, 08:33Yangi o‘quv yili qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi...Yangi o‘quv yili qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi...Bugun, 08:28Toshkent maktablarida matematika o‘qitishda yangi usul qo‘llaniladiToshkent maktablarida matematika o‘qitishda yangi usul qo‘llaniladiBugun, 07:54«Jinoyatchilardek doimiy qo‘rquvda yashadik»: Ortiqxo‘jayev biznesning og‘ir o‘tmishi haqida gapirdi«Jinoyatchilardek doimiy qo‘rquvda yashadik»: Ortiqxo‘jayev biznesning og‘ir o‘tmishi haqida gapirdiBugun, 06:36Xalqaro informatika olimpiadasida isroillik ishtirokchi oltin medalidan mahrum etildiXalqaro informatika olimpiadasida isroillik ishtirokchi oltin medalidan mahrum etildiBugun, 06:28Oltinchi yo‘nalish: Yakuniy natijalar va muhim yangiliklar e’lon qilindiOltinchi yo‘nalish: Yakuniy natijalar va muhim yangiliklar e’lon qilindiKecha, 19:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi