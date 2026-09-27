Bangkokda kuchli suv toshqini: barcha 50 tuman tabiiy ofat hududi deb e’lon qilindi
Tailand poytaxti Bangkokda qariyb ikki sutka davom etgan kuchli yomg‘ir oqibatida keng ko‘lamli suv toshqinlari yuzaga keldi. Shaharning ko‘plab hududlari va asosiy yo‘llari suv ostida qolib, transport harakatida jiddiy qiyinchiliklar yuzaga kelgan.
24–26 sentyabr kunlari Bangkokning ayrim hududlarida qariyb 300 millimetr yomg‘ir yoqqan. Kuchli yog‘ingarchilik shahar kanallarida suv sathining keskin ko‘tarilishi va suvning ko‘chalarga chiqishiga sabab bo‘lgan.
Shu sababli Bangkokning barcha 50 tumani tabiiy ofatdan zarar ko‘rgan hudud deb e’lon qilindi. Mazkur qaror tegishli davlat va mahalliy idoralarga yordam ishlarini tezkor va muvofiqlashtirilgan tarzda tashkil etish imkonini beradi.
Bangkok gubernatori Chadchart Sittipunt aholiga imkon qadar uyda qolishni va zarurat bo‘lmasa ko‘chaga chiqmaslikni tavsiya qilgan. Kanallar yaqinida yashovchilarga esa buyumlarini xavfsizroq, balandroq joyga olib chiqish bo‘yicha ogohlantirish berilgan.
Hokimiyat tomonidan vaqtinchalik boshpanalar ham tashkil etilgan. Rasmiylar suv sathi va vaziyatni kuzatishni davom ettirmoqda.
Izohlar 0
…