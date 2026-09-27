Bangkokda kuchli suv toshqini: barcha 50 tuman tabiiy ofat hududi deb e’lon qilindi

·31·Dunyo
Bangkokda kuchli suv toshqini: barcha 50 tuman tabiiy ofat hududi deb e’lon qilindi

Tailand poytaxti Bangkokda qariyb ikki sutka davom etgan kuchli yomg‘ir oqibatida keng ko‘lamli suv toshqinlari yuzaga keldi. Shaharning ko‘plab hududlari va asosiy yo‘llari suv ostida qolib, transport harakatida jiddiy qiyinchiliklar yuzaga kelgan.

24–26 sentyabr kunlari Bangkokning ayrim hududlarida qariyb 300 millimetr yomg‘ir yoqqan. Kuchli yog‘ingarchilik shahar kanallarida suv sathining keskin ko‘tarilishi va suvning ko‘chalarga chiqishiga sabab bo‘lgan.

Shu sababli Bangkokning barcha 50 tumani tabiiy ofatdan zarar ko‘rgan hudud deb e’lon qilindi. Mazkur qaror tegishli davlat va mahalliy idoralarga yordam ishlarini tezkor va muvofiqlashtirilgan tarzda tashkil etish imkonini beradi.

Bangkok gubernatori Chadchart Sittipunt aholiga imkon qadar uyda qolishni va zarurat bo‘lmasa ko‘chaga chiqmaslikni tavsiya qilgan. Kanallar yaqinida yashovchilarga esa buyumlarini xavfsizroq, balandroq joyga olib chiqish bo‘yicha ogohlantirish berilgan.

Hokimiyat tomonidan vaqtinchalik boshpanalar ham tashkil etilgan. Rasmiylar suv sathi va vaziyatni kuzatishni davom ettirmoqda.

Suv bosgan shahar ko‘chasida transport vositalari harakatlanmoqda.
BangkokTaylandyog‘ingarchiliksuv toshqinlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Taqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildiTaqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildi21 avgust 08:46Toshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindiToshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindi19 avgust 12:26Ortiqovga ikkinchi imkoniyat: ONE kamari uchun revansh sanasi aytildiOrtiqovga ikkinchi imkoniyat: ONE kamari uchun revansh sanasi aytildi8 avgust 11:46Dars paytida qonli fojia: o‘quvchi ustoziga o‘q uzdiDars paytida qonli fojia: o‘quvchi ustoziga o‘q uzdi7 avgust 13:14Toshkent aeroportida 4,4 kg sintetik narkotik musodara qilindiToshkent aeroportida 4,4 kg sintetik narkotik musodara qilindi29 iyul 13:55Chemodandagi dahshat: 17 yoshli qizning jasadi aniqlandiChemodandagi dahshat: 17 yoshli qizning jasadi aniqlandi27 iyun 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota