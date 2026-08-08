Ortiqovga ikkinchi imkoniyat: ONE kamari uchun revansh sanasi aytildi
Aslamjon Ortiqov va Asadulla Imangazaliyev o'rtasidagi ONE Flyweight Muay Thai chempionlik revanshi 20 noyabr kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan. Imangazaliyev jang shartnomasiga imzo chekkanini ma'lum qilgan, biroq ONE Championship hozircha revanshni rasman e'lon qilmagan. Ularning 26 iyun kuni Bangkokdagi Lumpinee Stadium'da o'tgan ilk jangida hakamlar ikkiga bo'lingan qaror bilan g'alabani Imangazaliyevga berishgan.
O‘zbekistonlik muay-tay ustasi Aslamjon Ortiqov jahon chempionligi uchun yana bir imkoniyatga ega bo‘lishi kutilmoqda. 26 iyun kuni Asadulla Imangazaliyevga juda yaqin jangda imkoniyatni boy bergan hamyurtimiz endi rossiyalik chempion bilan revansh o‘tkazishi mumkin.
Eng muhimi, Imangazaliyev ikkinchi jang sanasini ham ma’lum qildi. Uning aytishicha, revansh 20 noyabr kuni bo‘lib o‘tadi va u jang shartnomasiga allaqachon imzo chekkan.
Birinchi jang besh raundlik shaxmat partiyasiga aylangandi
Ortiqov va Imangazaliyev 26 iyun kuni Bangkokdagi mashhur Lumpinee Stadium'da The Inner Circle 20 turnirining asosiy jangida to‘qnash kelgan edi.
O‘sha paytda ONE Flyweight Muay Thai chempionlik kamari vakant bo‘lib, ikki mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan jangchi uning uchun bahs olib bordi. ONE Championship birinchi jang arafasida ikki sportchining umumiy professional ko‘rsatkichi 36:0, muddatidan oldingi g‘alabalari esa 22 ta ekanini ta’kidlagandi.
Besh raundlik yuqori saviyadagi bellashuv yakunida hakamlar ikkiga bo‘lingan qaror bilan g‘alabani Imangazaliyevga berishdi. Shu tariqa rossiyalik sportchi ONE Flyweight Muay Thai yo‘nalishida yangi jahon chempioniga aylandi.
Ortiqovning 24 janglik seriyasi aynan shu kecha to‘xtadi
Birinchi to‘qnashuvgacha Aslamjon Ortiqov professional faoliyatida 24 ta jang o‘tkazib, barchasida g‘alaba qozongan edi.
ONE Championship ham jangdan keyingi tahlilida o‘zbekistonlik sportchining 24 ta ketma-ket g‘alabadan iborat seriyasi aynan Imangazaliyevga qarshi bahsda yakunlanganini qayd etdi. Shu bilan birga, tashkilot bellashuvni o‘ta yaqin va yuqori darajada o‘tgan chempionlik jangi sifatida baholadi.
Ortiqov mag‘lubiyatdan keyin ham raqibiga hurmat bildirgan, ammo natijani qabul qilish oson bo‘lmaganini yashirmagan.
Imangazaliyev: revansh 20 noyabr kuni
Endi ikki jangchi yana bir bor ringda uchrashishga yaqin turibdi.
Imangazaliyevning ma’lum qilishicha, u Ortiqovga qarshi revansh uchun shartnomaga imzo chekkan va ikkinchi bellashuv 20 noyabr kuni o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
Bu safar vaziyat butunlay boshqacha bo‘ladi: birinchi jangda vakant kamar uchun kurashilgan bo‘lsa, revanshda Ortiqov amaldagi chempiondan titulni tortib olishga harakat qiladi.
Hozircha ONE Championship rasmiy saytida 20 noyabrdagi revanshning to‘liq anonsi ochiqlanmagan. Shu bois sana chempionning bayonotiga asoslanmoqda.
Nega revansh mantiqiy qaror?
Birinchi jangning natijasi bir ovozdan chiqmagani revanshga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirdi.
Imangazaliyev ko‘proq hajmda zarba berib, masofani nazorat qilishga uringan bo‘lsa, Ortiqov kuchli va aniq zarbalar bilan javob qaytardi. Ayniqsa, uchinchi raundda o‘zbekistonlik sportchining hujumlari chempionga jiddiy muammo tug‘dirgan. Jang yakunida esa hakamlarning fikri ikkiga bo‘lindi.
Shu sabab ikkinchi to‘qnashuvda har ikki tomon birinchi jangdan olingan ma’lumotlar asosida mutlaqo yangi taktika tayyorlashi mumkin.
Ortiqov uchun esa asosiy vazifa aniq: raundlarni bahsli holatga qoldirmasdan, o‘zining kuchli zarbalari va texnik ustunligini yanada yaqqolroq namoyish etish.
Ikkinchi urinishda tarix yoziladimi?
Asadulla Imangazaliyev 26 iyundagi g‘alabasi bilan Rossiya tarixida ONE muay-tay bo‘yicha jahon chempionligiga erishgan birinchi sportchiga aylangan edi. U shu orqali professional rekordini 13:0 ko‘rinishiga yetkazdi.
Aslamjon Ortiqov esa endi faoliyatidagi birinchi mag‘lubiyat uchun revansh olish va bir vaqtning o‘zida O‘zbekistonga ONE chempionlik kamarini olib kelish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkin.
Birinchi jangda ular o‘rtasida juda nozik farq bo‘ldi. Ikkinchi uchrashuvda esa bitta savolga javob topiladi: Ortiqov revanshda natijani o‘zgartirib, ONE jahon chempioniga aylana oladimi?
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…