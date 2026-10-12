Dunyoning eng kelishgan erkagi kim? “Mister Global 2026” g‘olibi aniqlandi!

·78·Madaniyat
Dunyoning eng kelishgan erkagi kim? “Mister Global 2026” g‘olibi aniqlandi!

Turkiya vakili Dilhan Divrikli Tailandda o‘tkazilgan “Mister Global 2026” xalqaro erkaklar go‘zallik tanlovida g‘oliblikni qo‘lga kiritdi. U turli mamlakatlardan kelgan ishtirokchilarni ortda qoldirib, tanlovning bosh sovrini va g‘oliblik tojiga sazovor bo‘ldi.

2026 yil 10 oktyabr kuni Tailandning Nonthaburi shahridagi MCC zalida bo‘lib o‘tgan finalda ko‘plab davlat vakillari o‘zaro bellashdi. Taxminan 10 kun davom etgan tanlovda ishtirokchilar sahnadagi chiqishlari, o‘zini tutishi va muloqot qobiliyatlari bo‘yicha baholandi.

Final natijalariga ko‘ra, Nigeriya vakili Bethel Mbamara ikkinchi, Filippin vakili MJ Ordillano esa uchinchi o‘rinni egalladi.

Dilhan Divrikli xalqaro tanlovga qadar ham modellik sohasida muvaffaqiyat qozongan. U avval “Top Model of Turkey 2026” tanlovida g‘olib chiqqan va shu tariqa xalqaro sahnada o‘zini namoyon etish imkoniyatiga ega bo‘lgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, oilaviy ildizlari Turkiyaning Afyonkarahisar viloyati, Emirdag‘ tumani bilan bog‘liq bo‘lgan Divrikli Belgiyaning Bryussel shahrida istiqomat qiladi. U to‘rtta tilda so‘zlasha oladi va kelgusida aktyorlik sohasida ham faoliyat yuritishni rejalashtirmoqda.

2014 yildan beri o‘tkazib kelinayotgan "Mister Global" tanlovi nafaqat tashqi ko‘rinish, balki ishtirokchilarning sahnadagi mahorati, muloqot qobiliyati va shaxsiy fazilatlarini ham baholashga qaratilgan.

Dilxan DivrikliMister Global 2026TailandNonthaburi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoning eng chiroyli erkagi kim va u nega qamoqqa tushgan?Dunyoning eng chiroyli erkagi kim va u nega qamoqqa tushgan?23 sentabr 21:24Selena Gomes firibgarlik da’vosi bilan sudga berildiSelena Gomes firibgarlik da’vosi bilan sudga berildi14 avgust 15:38Zebo Rahimova Islandiyadagi ertaknamo uycha bilan yana barchani hayratda qoldirdi (video)Zebo Rahimova Islandiyadagi ertaknamo uycha bilan yana barchani hayratda qoldirdi (video)Bugun 15:42Diyora Keldiyorova qizalog‘i bilan: sportchi ilk bor qizining yuzini ko‘rsatdi (video)Diyora Keldiyorova qizalog‘i bilan: sportchi ilk bor qizining yuzini ko‘rsatdi (video)Bugun 15:35Shahlo Alijonovaning turmush o‘rtog‘i unga kutilmagan sovg‘a tayyorladi (video)Shahlo Alijonovaning turmush o‘rtog‘i unga kutilmagan sovg‘a tayyorladi (video)Bugun 15:26Mirjalol Nematovning “Lola” taronasi qisqa vaqtda 1,2 million marta tomosha qilindi (video)Mirjalol Nematovning “Lola” taronasi qisqa vaqtda 1,2 million marta tomosha qilindi (video)Bugun 15:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar