40 yoshli xitoylik aktyor nega 12 yoshli bolaga o‘xshaydi?

·41·Madaniyat
40 yoshli xitoylik aktyor nega 12 yoshli bolaga o‘xshaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 40 yoshli xitoylik aktyor Xou Xyangning jismoniy rivojlanishining to‘xtab qolishi sababli 12 yoshli bolaga o‘xshash tashqi ko‘rinishi uni «Benjamin Batton» laqabi bilan atalishiga olib keldi.
  • Onasining homiladorlik paytida yetarli ovqatlanmagani sababli muddatidan oldin tug‘ilgan Xou, bolaligidan tengdoshlaridan kichik bo‘lgan va taxminan to‘qqiz yoshida jismoniy rivojlanishi to‘xtab qolgan.

Xitoylik aktyor Xou Xyang o‘zining g‘ayrioddiy tashqi ko‘rinishi bilan ko‘pchilik e’tiborini tortmoqda. 40 yoshli aktyor hali 12 yoshga ham to‘lmagan bolaga o‘xshaydi. Shu sababli u Xitoyda «Benjamin Batton» laqabini olgan. Uning yosh bolalarga xos qiyofasi jismoniy rivojlanishining to‘xtab qolishi bilan bog‘liq.

Aktyorning rafiqasi bilan tushgan suratlari yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ayrim foydalanuvchilar ularni er-xotindan ko‘ra ona va o‘g‘ilga o‘xshatib, hazil qilishdi. Biroq Xou bunday tanqidlarga e’tibor bermadi, chunki u bu kabi munosabatlarga umri davomida ko‘nikib kelgan.

Xitoy ommaviy axborot vositalari ma’lumotlariga ko‘ra, Xou onasi homiladorlik paytida to‘yib ovqatlanmagani sababli muddatidan oldin tug‘ilgan. U bolaligidan tengdoshlariga nisbatan kichik bo‘lgan, taxminan to‘qqiz yoshida esa jismoniy rivojlanishi to‘xtab qolgan. Shu bois u katta bo‘lganida ham yosh bolaga o‘xshash tashqi ko‘rinishini saqlab qolgan.

Kalla qo‘yilgan erkak va bola tabassum bilan birga tushgan surati.

Voyaga yetganidan keyin ham odamlar uni o‘smir deb o‘ylab, «Qayerda o‘qiysan?» kabi savollarni berishgan. Ammo bu holat uning orzulariga to‘sqinlik qilmagan. Oilasining qo‘llab-quvvatlashi bilan aktyorlikni tanlagan Xou 2005 yilda mashhur «Home with Kids» sitkomida boshlang‘ich sinf o‘quvchisi rolini ijro etgan. O‘sha vaqtda u 19 yoshda edi.

Keyinchalik aktyor «Stepfather», «Chuang Guandong» va «Tunnel Warfare» kabi mashhur teledramalarda ham ishtirok etib, turli yosh qahramonlarni gavdalantirdi. Rejissyorlar uning aktyorlik mahorati va ko‘rsatmalarni aniq bajarish qobiliyatini yuqori baholashdi.

Xouning ta’kidlashicha, bolalarga xos tashqi ko‘rinishi va ovozi unga taklif etiladigan rollarni cheklaydi. Shunga qaramay, u har bir obrazni mukammal ijro etishga intiladi.

«Men uchun o‘zimga haqiqatan yoqadigan ssenariy va rolni topish oson emas. Har bir rolni to‘liq o‘zlashtirishni istayman. Aktyor uchun bu ham muvaffaqiyatning bir turi», — deydi u.

Xou Xyang rafiqasi bilan tinch va barqaror hayot kechirib, mashhurlikdan ko‘ra oilasi va ijodiy faoliyatiga ko‘proq e’tibor qaratadi. Uning hayot yo‘li esa insonning tashqi ko‘rinishi uning qobiliyati va maqsadlariga to‘siq bo‘lishi shart emasligini ko‘rsatadi.

Xou XyangBenjamin BattonHome with KidsStepfather
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vohidjon Isoqov: "Oilamning ishonmasligi xafa qiladi!" (video)Vohidjon Isoqov: "Oilamning ishonmasligi xafa qiladi!" (video)11 oktabr 21:01O‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdiO‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdi11 sentabr 00:01Bir epizod uchun millionlar: Bollivud yulduzlari qancha gonorar oladi?Bir epizod uchun millionlar: Bollivud yulduzlari qancha gonorar oladi?26 sentabr 14:11«Xudo qaytarib berdi»: Aziz Rametov davolanishdan so‘ng sog‘ayib, katta kinoga qaytmoqda«Xudo qaytarib berdi»: Aziz Rametov davolanishdan so‘ng sog‘ayib, katta kinoga qaytmoqda21 sentabr 14:53Yangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildiYangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildi15 sentabr 10:18Mirziyoyev farmoni bilan marhum ijodkorlar mukofotlandiMirziyoyev farmoni bilan marhum ijodkorlar mukofotlandi29 may 15:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi