40 yoshli xitoylik aktyor nega 12 yoshli bolaga o‘xshaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 40 yoshli xitoylik aktyor Xou Xyangning jismoniy rivojlanishining to‘xtab qolishi sababli 12 yoshli bolaga o‘xshash tashqi ko‘rinishi uni «Benjamin Batton» laqabi bilan atalishiga olib keldi.
- Onasining homiladorlik paytida yetarli ovqatlanmagani sababli muddatidan oldin tug‘ilgan Xou, bolaligidan tengdoshlaridan kichik bo‘lgan va taxminan to‘qqiz yoshida jismoniy rivojlanishi to‘xtab qolgan.
Xitoylik aktyor Xou Xyang o‘zining g‘ayrioddiy tashqi ko‘rinishi bilan ko‘pchilik e’tiborini tortmoqda. 40 yoshli aktyor hali 12 yoshga ham to‘lmagan bolaga o‘xshaydi. Shu sababli u Xitoyda «Benjamin Batton» laqabini olgan. Uning yosh bolalarga xos qiyofasi jismoniy rivojlanishining to‘xtab qolishi bilan bog‘liq.
Aktyorning rafiqasi bilan tushgan suratlari yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ayrim foydalanuvchilar ularni er-xotindan ko‘ra ona va o‘g‘ilga o‘xshatib, hazil qilishdi. Biroq Xou bunday tanqidlarga e’tibor bermadi, chunki u bu kabi munosabatlarga umri davomida ko‘nikib kelgan.
Xitoy ommaviy axborot vositalari ma’lumotlariga ko‘ra, Xou onasi homiladorlik paytida to‘yib ovqatlanmagani sababli muddatidan oldin tug‘ilgan. U bolaligidan tengdoshlariga nisbatan kichik bo‘lgan, taxminan to‘qqiz yoshida esa jismoniy rivojlanishi to‘xtab qolgan. Shu bois u katta bo‘lganida ham yosh bolaga o‘xshash tashqi ko‘rinishini saqlab qolgan.
Voyaga yetganidan keyin ham odamlar uni o‘smir deb o‘ylab, «Qayerda o‘qiysan?» kabi savollarni berishgan. Ammo bu holat uning orzulariga to‘sqinlik qilmagan. Oilasining qo‘llab-quvvatlashi bilan aktyorlikni tanlagan Xou 2005 yilda mashhur «Home with Kids» sitkomida boshlang‘ich sinf o‘quvchisi rolini ijro etgan. O‘sha vaqtda u 19 yoshda edi.
Keyinchalik aktyor «Stepfather», «Chuang Guandong» va «Tunnel Warfare» kabi mashhur teledramalarda ham ishtirok etib, turli yosh qahramonlarni gavdalantirdi. Rejissyorlar uning aktyorlik mahorati va ko‘rsatmalarni aniq bajarish qobiliyatini yuqori baholashdi.
Xouning ta’kidlashicha, bolalarga xos tashqi ko‘rinishi va ovozi unga taklif etiladigan rollarni cheklaydi. Shunga qaramay, u har bir obrazni mukammal ijro etishga intiladi.
«Men uchun o‘zimga haqiqatan yoqadigan ssenariy va rolni topish oson emas. Har bir rolni to‘liq o‘zlashtirishni istayman. Aktyor uchun bu ham muvaffaqiyatning bir turi», — deydi u.
Xou Xyang rafiqasi bilan tinch va barqaror hayot kechirib, mashhurlikdan ko‘ra oilasi va ijodiy faoliyatiga ko‘proq e’tibor qaratadi. Uning hayot yo‘li esa insonning tashqi ko‘rinishi uning qobiliyati va maqsadlariga to‘siq bo‘lishi shart emasligini ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…