Robert Pattinson Gollivuddagi 5,3 million dollarlik uyi uchun 2052 yilgacha kredit to‘laydi
Britaniyalik aktyor Robert Pattinson 2022 yilda Gollivud tepaliklaridan 5,3 million dollarga uy sotib olgan. Biroq mulk uchun rasmiylashtirilgan ipoteka krediti 2052 yilgacha davom etishi ko‘zda tutilgan. O‘sha vaqtga kelib aktyor 66 yoshga to‘ladi.
OK! nashrining mulk hujjatlariga tayangan xabariga ko‘ra, uy uchun 3 million dollarlik ipoteka krediti rasmiylashtirilgan. Taxminiy hisob-kitoblarga ko‘ra, Pattinson har oy bankka qariyb 13,5 ming dollar to‘lab boradi. Kredit muddati davomida foizlar uchun to‘lanadigan jami mablag‘ esa 1,9 million dollarga yaqinlashishi mumkin.
Hozirda 40 yoshli aktyor qallig‘i Syuki Uoterxaus va ikki yoshli qizi bilan Beverli-Hillzdagi ijaraga olingan uyda yashamoqda. Ularning oilaviy hayoti aktyorning suratga olish ishlari sabab turli shaharlarda o‘tmoqda. Oila avval Nyu-York, Yangi Orlean va Londonning g‘arbiy qismida ham ijaraga olingan uylarda yashagan.
Pattinson 2022 yilda sotib olgan uy 1939 yilda ispan mustamlaka me’morchiligi uslubida qurilgan. Unda uchta yotoqxona, hovlisida esa kichik basseyn bor. Mulk ko‘chadan baland darvoza va qalin yashil to‘siq bilan ajratilgan.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…