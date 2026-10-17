Feruza Normatova to‘yining bir yilligida turmush o‘rtog‘idan qanday sovg‘a oldi? (video)

·56·Madaniyat
Feruza Normatova to‘yining bir yilligida turmush o‘rtog‘idan qanday sovg‘a oldi? (video)

Aktrisa va bloger Feruza Normatova turmush qurganiga bir yil to‘lganini ma’lum qildi. U Instagram sahifasida yubileyi munosabati bilan turmush o‘rtog‘i sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuklarni ko‘rsatdi.

Aktrisa e’lon qilgan videoda turmush o‘rtog‘i sovg‘a qilgan qutini ochayotgani aks etgan. Quti ichidan yana bir kichik qutichani olgan Feruza uning ichida qimmatbaho uzuklar borligini ko‘rsatdi. Keyinroq u uzuklarni taqib tushgan suratlarini ham obunachilari bilan bo‘lishdi.

Feruza Normatova surat va video ostida turmush o‘rtog‘iga samimiy tilaklarini yozib qoldirdi.

“Shu yil ichida bir soniyaga bo‘lsa ham sizni tanlaganim uchun afsuslanmadim, alhamdulillah. Kamida 60 qish-u bahorlarda ham birga bo‘laylik, erjonim”, — deb yozdi aktrisa.

Uning obunachilari ham izohlarda Feruza Normatovani oilaviy hayotining bir yilligi bilan tabriklab, juftlikka baxt-saodat va uzoq umr tilashdi.

Hijobdagi ayol qutichadagi uzuklarni ko‘rsatmoqda va ularni barmog‘iga taqib olgan.

Ma’lumot uchun, 2025 yilning 15 oktyabr kuni aktrisa va bloger Feruza Normatova hamda MMA ustasi Abdusharipov Olloyorning to‘y marosimi tantanali tarzda bo‘lib o‘tgan edi.

Feruza NormatovaAbdusharipov OlloyorMMAToy marosimi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amira Rashidovaning qizi Samira turmushga chiqdi (video)Amira Rashidovaning qizi Samira turmushga chiqdi (video)26 sentabr 10:56Feruza Normatova tug‘ilgan kunini turmush o‘rtog‘i bilan Turkiyada nishonladi (video)Feruza Normatova tug‘ilgan kunini turmush o‘rtog‘i bilan Turkiyada nishonladi (video)1 oktabr 07:37Feruza Normatova sahnada kutilmagan syurprizdan hayajonga tushdi (video)Feruza Normatova sahnada kutilmagan syurprizdan hayajonga tushdi (video)27 iyun 23:21Feruza Normatova “El-yurt faxri” ko'krak nishoni bilan taqdirlandi (video)Feruza Normatova “El-yurt faxri” ko'krak nishoni bilan taqdirlandi (video)25 may 06:47Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdiFeruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi31 avgust 12:17Feruza Normatova erining farzandi haqida ochiq gapirdiFeruza Normatova erining farzandi haqida ochiq gapirdi30 aprel 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi