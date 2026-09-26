Amira Rashidovaning qizi Samira turmushga chiqdi (video)
O‘zbek jurnalisti, media xodimi va prodyuseri Amira Rashidovaning xonadonida quvonchi kun. Qizi Samiraning to‘yi bo‘lib o‘tdi. Kecha to‘y marosimidan olingan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.
Ma’lum bo‘lishicha, Samira Shohjahon ismli yigit bilan turmush qurgan. To‘y marosimi fayzli va ko‘tarinki kayfiyatda o‘tgani videolarda aks etgan.
Tadbir davomida "kelin salom" marosimi o‘tkazilgan. Shuningdek, kelin-kuyov an’anaga ko‘ra to‘y tortini birgalikda kesib, davrada raqsga tushgan. Yaqinlar esa turli o‘yin-kulgilar bilan to‘yga yanada ko‘tarinki ruh bag‘ishlagan.
Marosimda bir qator san’atkorlar ham xizmatda bo‘lib, mehmonlarga musiqiy chiqishlari bilan yaxshi kayfiyat ulashgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarga foydalanuvchilar samimiy munosabat bildirgan. Izohlarda yangi turmush qurgan yoshlarga baxt-saodat, oilaviy totuvlik va uzoq umr tilab, iliq tilaklar yo‘llanmoqda.
Izohlar 0
…