Amira Rashidovaning qizi Samira turmushga chiqdi (video)

·125·Madaniyat
Amira Rashidovaning qizi Samira turmushga chiqdi (video)

O‘zbek jurnalisti, media xodimi va prodyuseri Amira Rashidovaning xonadonida quvonchi kun. Qizi Samiraning to‘yi bo‘lib o‘tdi. Kecha to‘y marosimidan olingan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.

Ma’lum bo‘lishicha, Samira Shohjahon ismli yigit bilan turmush qurgan. To‘y marosimi fayzli va ko‘tarinki kayfiyatda o‘tgani videolarda aks etgan.

Tadbir davomida "kelin salom" marosimi o‘tkazilgan. Shuningdek, kelin-kuyov an’anaga ko‘ra to‘y tortini birgalikda kesib, davrada raqsga tushgan. Yaqinlar esa turli o‘yin-kulgilar bilan to‘yga yanada ko‘tarinki ruh bag‘ishlagan.

Marosimda bir qator san’atkorlar ham xizmatda bo‘lib, mehmonlarga musiqiy chiqishlari bilan yaxshi kayfiyat ulashgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarga foydalanuvchilar samimiy munosabat bildirgan. Izohlarda yangi turmush qurgan yoshlarga baxt-saodat, oilaviy totuvlik va uzoq umr tilab, iliq tilaklar yo‘llanmoqda.

Amira RashidovSamira ShohjahonToy marosimiMedia xodimi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amira Rashidovaning xonadonida katta shodiyona: qizi Samira turmushga chiqmoqda (video)Amira Rashidovaning xonadonida katta shodiyona: qizi Samira turmushga chiqmoqda (video)14 sentabr 01:24Rayhon va Izzat Shukurovdan yangi duet tarona: "Dil yig‘lar" muxlislar e’tiborida (video)Rayhon va Izzat Shukurovdan yangi duet tarona: "Dil yig‘lar" muxlislar e’tiborida (video)Kecha 20:42"Qalpoq" hajviy ko‘rsatuvidagi Alfiya kampirga shoir choldan sovchi kelgani rostmi?"Qalpoq" hajviy ko‘rsatuvidagi Alfiya kampirga shoir choldan sovchi kelgani rostmi?Kecha 20:26Sardor Mamadaliyevni mashhur qilgan qo‘shiq qaysi? Xonanda javob berdiSardor Mamadaliyevni mashhur qilgan qo‘shiq qaysi? Xonanda javob berdiKecha 15:14«Kalmar o‘yini»ni ortda qoldirgan yangi koreys doramasi«Kalmar o‘yini»ni ortda qoldirgan yangi koreys doramasiKecha 15:02Sayyora Qosimova kasallikdan shifo topdi: xonanda o‘ziga yig‘ilgan hayriya pullarini olmay... (video)Sayyora Qosimova kasallikdan shifo topdi: xonanda o‘ziga yig‘ilgan hayriya pullarini olmay... (video)Kecha 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi