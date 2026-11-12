Feruza Normatova o‘ziga nisbatan qo‘zg‘atilgan jinoyat ishi bo‘yicha munosabat bildirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Aktrisa va bloger Feruza Normatova o‘ziga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgani haqidagi xabarlarga videomurojaat orqali munosabat bildirdi.
- Uning ta’kidlashicha, mazkur voqea olti oy avval sodir bo‘lgan bo‘lib, shikoyat qilgan shaxs undan pul talab qilishni ko‘zlagan.
- Feruza Normatova o‘zini aybsiz deb hisoblab, yozishmalar va SMS-xabarlar qayta tekshirilishi hamda tegishli ekspertizalar o‘tkazilishini ma’lum qildi.
Aktrisa va bloger Feruza Normatova o‘ziga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgani haqida tarqalgan xabarlarga munosabat bildirdi. U ijtimoiy tarmoqda e’lon qilgan videomurojaatida voqea tafsilotlariga to‘xtalib, o‘z nuqtayi nazarini bayon qildi.
Blogerning aytishicha, ushbu voqea aslida olti oy avval sodir bo‘lgan. Uning ta’kidlashicha, shikoyat qilgan qiz dastlab turmush o‘rtog‘iga yozgan, shuningdek, Feruza Normatovaning o‘ziga nisbatan ham turli haqoratli gaplar bildirgan. Keyin esa yozishmalarni o‘chirib, hech narsadan xabari yo‘qdek tutinishini aytgan.
Feruza Normatova mazkur vaziyatda undan pul talab qilish maqsadi borligini da’vo qildi. U videomurojaatida: «Mendan pul olmoqchi. Olasan, rosa olasan. Qonun bir tomonga ishlaydimi, biz tomonga ishlamaydimi?» — deya munosabat bildirdi.
Feruza Normatova yana bir videomurojaatida, voqea yuzasidan qo‘shimcha izoh berdi. Blogerning aytishicha, u olti oydan beri bu ish bilan shug‘ullanmagan va ishi ham bo‘lmagan.
«Bu yerda bizning aybimiz — meni olti oydan beri umuman ishim yo‘q edi. Nimalar bo‘lib ketganini ham bilmayman. Meni jinoyatchi deydimi? Sassiq degan gapga kim jinoyatchi bo‘lgan shu paytgacha. Hozir vaziyatga bir tomonlama qarab, fikr bildirishyapti. Men borganman, shunchaki tushuntirganman. U turmush o‘rtog‘imga yozgani, meni “kampir”, boyligi uchun yuribdi kabi gaplar bilan haqorat qilganini tushuntirib ketganman. Hatto tushuntirish xati ham yozmaganman. Endi mening aybim shunda bo‘lgan» — dedi u.
Shuningdek, bloger yozishmalar, SMS-xabarlar va izohlarni qayta ko‘rib chiqishini, zarur ekspertizalar o‘tkazilishini bildirgan. U barcha ma’lumotlarni o‘rganib chiqqach, yana videomurojaat bilan chiqib, kuzatuvchilarga vaziyat bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot berishini aytdi.
Blogerning bu bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…