Feruza Normatova tug‘ilgan kunini turmush o‘rtog‘i bilan Turkiyada nishonladi (video)

·0·Madaniyat
Feruza Normatova tug‘ilgan kunini turmush o‘rtog‘i bilan Turkiyada nishonladi (video)

Aktrisa Feruza Normatova 27 sentyabr kuni 37 yoshni qarshi oldi. U tavallud kunini Turkiyada turmush o‘rtog‘i bilan yaxtada nishonlagan. Aktrisa tug‘ilgan kundan lavhalarni Instagram sahifasiga joylashtirdi.

Videoda Feruza Normatovaning turmush o‘rtog‘i bilan yaxtada tug‘ilgan kunini nishonlayotgani, bayramona lahzalardan zavqlanayotgani aks etgan.

Aktrisa video ostida shukrona kunidagi his-tuyg‘ularini to‘liq namoyish eta olmasligini ta’kidlab, baxtli lahzalarini faqat uni yaxshi ko‘radigan va baxtidan quvonadigan insonlar bilan bo‘lishishini yozdi.

«Shukrona kunimdagi emotsiyalarni, yorimning menga hadya qilgan baxtli lahzalarini har birini ko‘rsata olmayman. Ba’zilarini meni yaxshi ko‘rgan, baxtimdan quvonadigan insonlar uchun yoritishim mumkin. Ammo nazar bor narsa. Aslida hammasini asrash Robbimning izni ila o‘z qo‘limizda», — deb yozdi Feruza Normatova.

Aktrisaning kuzatuvchilari ham uni tavallud kuni bilan tabriklab, izohlarda chiroyli tilaklarini yo‘llagan.

Ma’lumot uchun, Feruza Normatova 1989 yil 27 sentyabrda Sirdaryo viloyatining Baxt shahrida tug‘ilgan. Aktrisa "Mendirman Jaloliddin", "Fitna", "Paxmoq kelin", "Zaharli tomchilar" va "Ojiza" kabi seriallarda rol ijro etgan.

Feruza NormatovaTavallud kuniTurkiyaMendirman Jaloliddin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir Otajonov 48 yoshini noodatiy tarzda nishonladi (video)Jahongir Otajonov 48 yoshini noodatiy tarzda nishonladi (video)Bugun 00:11Aktyor Jahongir Abdumalikov hayotida quvonchli voqea: o‘g‘lining ismini muxlislariga e’lon qildi!Aktyor Jahongir Abdumalikov hayotida quvonchli voqea: o‘g‘lining ismini muxlislariga e’lon qildi!29 iyul 17:52“Mendirman Jaloliddin” yulduzi Jahongir Abdumalikov ilk bor ota bo‘ldi“Mendirman Jaloliddin” yulduzi Jahongir Abdumalikov ilk bor ota bo‘ldi27 iyul 15:56Feruza Normatova sahnada kutilmagan syurprizdan hayajonga tushdi (video)Feruza Normatova sahnada kutilmagan syurprizdan hayajonga tushdi (video)27 iyun 23:21Rayxon Ulasenova 44 yoshda: muxlislar suygan aktrisaga tabriklar yog‘ilmoqdaRayxon Ulasenova 44 yoshda: muxlislar suygan aktrisaga tabriklar yog‘ilmoqda17 iyun 02:08Feruza Normatova “El-yurt faxri” ko'krak nishoni bilan taqdirlandi (video)Feruza Normatova “El-yurt faxri” ko'krak nishoni bilan taqdirlandi (video)25 may 06:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi