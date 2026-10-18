Britni Spirs Islomni qabul qilgani haqidagi xabarlar internetda muhokamalarga sabab bo‘ldi
Amerikalik pop yulduz Britni Spirs Islom dinini qabul qilgani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Ushbu ma’lumotlar ortidan xonandaning muxlislari va internet foydalanuvchilari uning shaxsiy hayoti hamda e’tiqodi haqida turli fikrlarni bildira boshlagan.
Tarqalgan xabarlarga ko‘ra, go‘yoki xonanda ma’naviy izlanishlar yo‘liga kirgan. Biroq uning Islomni qabul qilgani haqida rasmiy tasdiq keltirilmagan. Shu sababli bu ma’lumotni hozircha tasdiqlangan fakt sifatida qabul qilish to‘g‘ri emas.
Mavzu atrofidagi muhokamalarda ayrim foydalanuvchilar Britnining avvalgi videolari va ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarini ham esga olgan. Boshqalar esa xonandaning e’tiqodi uning shaxsiy tanlovi ekanini ta’kidlagan.
Shu tariqa, Britni Spirs haqidagi xabar internetda turli munosabatlarga sabab bo‘lmoqda. Ayni paytda esa uning Islomni qabul qilgani haqidagi da’voni tasdiqlovchi ishonchli ma’lumot mavjudligi ko‘rsatilmagan.
Izohlar 0
…