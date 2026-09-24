Rasmga tushmoqchi bo‘lgan muxlisini itarib yuborgan Krishtianu Ronaldu tanqidlar ostida qoldi
Ijtimoiy tarmoqlarda Krishtianu Ronalduning muxlislaridan biri bilan bog‘liq videosi tarqalib, futbolchi harakati ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi. Videoda muxlis Ronalduning yoniga suratga tushish uchun kelgani, futbolchi esa uni itarib yuborgani aks etgan.
Lavhada muxlis futbolchiga yaqinlashib, birga suratga tushishga urinadi. Shundan so‘ng Ronaldu uni chetga surib yuborgani ko‘rinadi.
Videodagi holat ijtimoiy tarmoqlarda turlicha munosabatlarga sabab bo‘lmoqda.
Video ostidagi izohlarda ayrim foydalanuvchilar Ronalduning harakatini keskin tanqid qilgan. Boshqalar esa videodagi vaziyatning to‘liq konteksti noma’lum ekanini ta’kidlamoqda.
Hozircha voqea qachon va qayerda sodir bo‘lgani, shuningdek, futbolchining muxlisni nima sababdan chetga surgani haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Izohlar 0
…