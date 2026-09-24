Rasmga tushmoqchi bo‘lgan muxlisini itarib yuborgan Krishtianu Ronaldu tanqidlar ostida qoldi

·72·Dunyo
Rasmga tushmoqchi bo‘lgan muxlisini itarib yuborgan Krishtianu Ronaldu tanqidlar ostida qoldi

Ijtimoiy tarmoqlarda Krishtianu Ronalduning muxlislaridan biri bilan bog‘liq videosi tarqalib, futbolchi harakati ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi. Videoda muxlis Ronalduning yoniga suratga tushish uchun kelgani, futbolchi esa uni itarib yuborgani aks etgan.

Lavhada muxlis futbolchiga yaqinlashib, birga suratga tushishga urinadi. Shundan so‘ng Ronaldu uni chetga surib yuborgani ko‘rinadi.

Videodagi holat ijtimoiy tarmoqlarda turlicha munosabatlarga sabab bo‘lmoqda.

Video ostidagi izohlarda ayrim foydalanuvchilar Ronalduning harakatini keskin tanqid qilgan. Boshqalar esa videodagi vaziyatning to‘liq konteksti noma’lum ekanini ta’kidlamoqda.

Hozircha voqea qachon va qayerda sodir bo‘lgani, shuningdek, futbolchining muxlisni nima sababdan chetga surgani haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

Krishtianu RonalduRonaldu fansotsial mediafutbol video
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xonanda Azodadan yuraklarni larzaga solgan xushxabar: "Men faqat yig‘ladim. Shukr qilib yig‘ladim" (video)Xonanda Azodadan yuraklarni larzaga solgan xushxabar: "Men faqat yig‘ladim. Shukr qilib yig‘ladim" (video)19 sentabr 21:48100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?14 sentabr 03:48«IT'ni o‘qigan it ekan!»: Suv tarab, egat ochgan mehnatkash it internetni larzaga soldi«IT'ni o‘qigan it ekan!»: Suv tarab, egat ochgan mehnatkash it internetni larzaga soldi11 sentabr 09:0422 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildi22 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildi10 sentabr 12:3424 yoshli mukbang blogeri so‘nggi videodan keyin vafot etdi24 yoshli mukbang blogeri so‘nggi videodan keyin vafot etdi10 sentabr 12:16Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?10 sentabr 09:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota