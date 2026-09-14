100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 100 yoshli Frida Janubiy Kaliforniyada har kuni kechki ovqatga xantal va piyozli xot-dog hamda diyetik kola ichish odati bilan ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'ldi.
- Uning bu odati va unga bag'ishlab kuylagan qo'shig'i millionlab ko'rishlar to'pladi va foydalanuvchilar uni "yoshlik manbai" deb atashdi.
- Fridaning qizi Kvinning aytishicha, bu videolar ular uchun bir-biriga yaqinlashishning o'ziga xos usuliga aylangan.
100 yoshli Frida Janubiy Kaliforniyadagi g‘ayrioddiy kechki ovqat odati tufayli ijtimoiy tarmoqlarning haqiqiy yulduziga aylandi. U har kuni kechki ovqatga bir xil taom — xantal va to‘g‘ralgan piyoz qo‘shilgan xot-dog yeydi, uni esa diyetik kola bilan ichadi. Bu haqda Unian xabar berdi.
Uning qizi Kvin ham onasiga qaraydi va onasining 100 yillik yubileyi munosabati bilan video joylashtirgan. Rolik tez orada millionlab ko‘rishlar to‘plagan, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari esa quvnoq ayolni juda yoqtirib qolgan.
Frida o‘zining sevimli kechki ovqatini shu qadar yaxshi ko‘radiki, hatto u haqida o‘z qo‘shig‘ini ham to‘qib olgan.
«Men yettinchi osmondaman, chunki menda xot-dog va diyetik kola bor. Xot-dog va diyetik koladan yaxshiroq nima bo‘lishi mumkin? Men hayotimning har bir kunida yettinchi osmondaman», — deb kuylaydi 100 yoshli ayol videoda.
Frida qo‘lida xot-dog va gazli ichimlik bankasi bilan turgani, keyin esa kechki ovqati haqida quvnoq qo‘shiq kuylagan kadrlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini o‘ziga jalb qildi. Ayrim foydalanuvchilar hatto hazil tariqasida aynan shu taom uning shaxsiy «yoshlik manbai» ekanini taxmin qilishdi.
Uning qizi onasi bilan tushayotgan va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolar ular uchun birga vaqt o‘tkazishning o‘ziga xos usuliga aylanganini aytadi.
«Men shuni aytmoqchimanki, bu biz uchun bir-birimizga yanada yaqinlashishdagi eng kuchli tajriba bo‘ldi. Biz bir-birimizni juda yaxshi ko‘ramiz», — deydi Kvin.
Oila Fridaning hayotidagi boshqa lahzalarni ham bo‘lishmoqda: eski gazetalardan olingan maqolalar, oilaviy hujjatlar va uning sevimli taomlari aks etgan videolar shular jumlasidan.
Roliklardan birida ayol qo‘lida bir quti diyetik kola bilan hazillashib, uni «yorilib ketgunicha» ichishni rejalashtirayotganini aytgan.
Izohlarda foydalanuvchilar Fridani qo‘llab-quvvatlashdi va uning hayotga bo‘lgan munosabatiga yuqori baho berishdi. Odamlar uni ajoyib inson deb atab, oddiy narsalardan quvona olishidan hayratlanishdi. Ayrimlar esa endi uning har kungi odatini o‘zlari ham takrorlashni xohlashayotganini hazil tariqasida yozishdi.
Fridaning 100 yoshgacha yashashni istaganlarga uzoq umr ko‘rishning asosiy siri va maslahati haqida so‘rashganida esa, u juda oddiy javob bergan:
«Nafas olishda davom eting».
Izohlar 0
…