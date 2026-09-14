100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?

·43·Dunyo
100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 100 yoshli Frida Janubiy Kaliforniyada har kuni kechki ovqatga xantal va piyozli xot-dog hamda diyetik kola ichish odati bilan ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'ldi.
  • Uning bu odati va unga bag'ishlab kuylagan qo'shig'i millionlab ko'rishlar to'pladi va foydalanuvchilar uni "yoshlik manbai" deb atashdi.
  • Fridaning qizi Kvinning aytishicha, bu videolar ular uchun bir-biriga yaqinlashishning o'ziga xos usuliga aylangan.

100 yoshli Frida Janubiy Kaliforniyadagi g‘ayrioddiy kechki ovqat odati tufayli ijtimoiy tarmoqlarning haqiqiy yulduziga aylandi. U har kuni kechki ovqatga bir xil taom — xantal va to‘g‘ralgan piyoz qo‘shilgan xot-dog yeydi, uni esa diyetik kola bilan ichadi. Bu haqda Unian xabar berdi.

Uning qizi Kvin ham onasiga qaraydi va onasining 100 yillik yubileyi munosabati bilan video joylashtirgan. Rolik tez orada millionlab ko‘rishlar to‘plagan, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari esa quvnoq ayolni juda yoqtirib qolgan.

Frida o‘zining sevimli kechki ovqatini shu qadar yaxshi ko‘radiki, hatto u haqida o‘z qo‘shig‘ini ham to‘qib olgan.

«Men yettinchi osmondaman, chunki menda xot-dog va diyetik kola bor. Xot-dog va diyetik koladan yaxshiroq nima bo‘lishi mumkin? Men hayotimning har bir kunida yettinchi osmondaman», — deb kuylaydi 100 yoshli ayol videoda.

Frida qo‘lida xot-dog va gazli ichimlik bankasi bilan turgani, keyin esa kechki ovqati haqida quvnoq qo‘shiq kuylagan kadrlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini o‘ziga jalb qildi. Ayrim foydalanuvchilar hatto hazil tariqasida aynan shu taom uning shaxsiy «yoshlik manbai» ekanini taxmin qilishdi.

Uning qizi onasi bilan tushayotgan va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolar ular uchun birga vaqt o‘tkazishning o‘ziga xos usuliga aylanganini aytadi.

«Men shuni aytmoqchimanki, bu biz uchun bir-birimizga yanada yaqinlashishdagi eng kuchli tajriba bo‘ldi. Biz bir-birimizni juda yaxshi ko‘ramiz», — deydi Kvin.

Oila Fridaning hayotidagi boshqa lahzalarni ham bo‘lishmoqda: eski gazetalardan olingan maqolalar, oilaviy hujjatlar va uning sevimli taomlari aks etgan videolar shular jumlasidan.

Roliklardan birida ayol qo‘lida bir quti diyetik kola bilan hazillashib, uni «yorilib ketgunicha» ichishni rejalashtirayotganini aytgan.

Izohlarda foydalanuvchilar Fridani qo‘llab-quvvatlashdi va uning hayotga bo‘lgan munosabatiga yuqori baho berishdi. Odamlar uni ajoyib inson deb atab, oddiy narsalardan quvona olishidan hayratlanishdi. Ayrimlar esa endi uning har kungi odatini o‘zlari ham takrorlashni xohlashayotganini hazil tariqasida yozishdi.

Fridaning 100 yoshgacha yashashni istaganlarga uzoq umr ko‘rishning asosiy siri va maslahati haqida so‘rashganida esa, u juda oddiy javob bergan:

«Nafas olishda davom eting».

Frida JanubiyKvinKaliforniyasotsial media
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

23 yil qo‘lsiz yashadi: Feliksning hayotini o‘zgartirgan noyob operatsiya23 yil qo‘lsiz yashadi: Feliksning hayotini o‘zgartirgan noyob operatsiyaBugun, 03:29Indoneziyada 243 kishi bo‘lgan kema halokatga uchradi: 140 kishi qidirilmoqdaIndoneziyada 243 kishi bo‘lgan kema halokatga uchradi: 140 kishi qidirilmoqdaBugun, 03:17Pokistonda to‘ylarni endi gorillalar qizdirmoqdaPokistonda to‘ylarni endi gorillalar qizdirmoqdaBugun, 02:26“O‘lmas meduza” haqiqatan ham mavjudmi? Olimlar hayratlanarli jonzot sirini o‘rgandi“O‘lmas meduza” haqiqatan ham mavjudmi? Olimlar hayratlanarli jonzot sirini o‘rgandiBugun, 01:35Birgina tili bir necha tonna: ko‘k kit haqidagi hayratlanarli faktBirgina tili bir necha tonna: ko‘k kit haqidagi hayratlanarli faktKecha, 23:39Everest ham chiqindixonaga aylanmoqda: dunyoning eng baland cho‘qqisidagi ayanchli manzaraEverest ham chiqindixonaga aylanmoqda: dunyoning eng baland cho‘qqisidagi ayanchli manzaraKecha, 23:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi