«IT'ni o‘qigan it ekan!»: Suv tarab, egat ochgan mehnatkash it internetni larzaga soldi

·6·Jamiyat
«IT'ni o‘qigan it ekan!»: Suv tarab, egat ochgan mehnatkash it internetni larzaga soldi

Ijtimoiy tarmoqlarda egasiga dalada suv tarashda yordam berayotgan, panjalari bilan loyni qazib, suvni to‘g‘ri egatlarga burib berayotgan oqila it videosi minglab foydalanuvchilarning hayratiga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik «Hatto itlar ham tinmay mehnat qilyapti, ishlamay yurgan do‘stlarga jo‘nating!» deya hazillashayotgan bo‘lsa, boshqalar ushbu to‘rt oyoqli qahramonni kinoya bilan «IT (ayti)ni o‘qigan it» deb atamoqda. Xo‘sh, hayvonlarning bunday ongli xatti-harakatlari shunchaki o‘rgatilgan ko‘nikmami yoki itlarda haqiqatan ham yuqori intellekt (IQ) mavjudmi? Bu borada fan nima deydi va xonadoningizdagi uy hayvonining aqliy salohiyatini qanday rivojlantirish mumkin?

To‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir: Itlardagi aql insonning necha yoshiga teng keladi?

Itlarning ongli harakatlari shunchaki ko‘zbo‘yamachilik emas, balki muayyan biologik asosga ega:

  • 2–2,5 yoshli bola intellekti: Zoopsixologlar va kanadalik olim Stenli Korenning tadqiqotlariga ko‘ra, o‘rtacha itning aql darajasi 2 yoshdan 2,5 yoshgacha bo‘lgan inson bolasining aqliy rivojlanishiga to‘liq mos keladi;

  • 165 dan 250 tagacha so‘z: Aqlli itlar 150 dan ziyod so‘z, buyruq, imo-ishora va hatto oddiy matematik hisob-kitoblarni (masalan, qaysi idishda ko‘proq ovqat borligini) farqlay oladi;

  • IQ ko‘rsatkichi: Agar shartli ravishda insonning o‘rtacha IQ ko‘rsatkichi 100 ball deb olinsa, yuqori intellektli it zotlarining ko‘rsatkichi taxminan 45–55 ball atrofida baholanadi.

Sizga nima o‘zgaradi: Bu kadrlar bizga qanday amaliy saboq beradi?

Dalada ketmonsiz suv tarab, loydan yangi ariq ochgan bu it misolida har bir inson o‘zi uchun muhim xulosalarni chiqarishi mumkin:

  • Kuzatish va taqlid qilish qobiliyati: Itlar insonning xatti-harakatlarini diqqat bilan kuzatadi. Agar egasi dalada ketmon bilan suv bursa, it bu jarayonni tushunib, o‘z panjalari yordamida oqimga yo‘l ochishga harakat qiladi;

  • Mehnat va foydali mashg‘ulot: Hayvonga faqat qorovullik vositasi emas, balki oilaning faol yordamchisi sifatida qarash uning aqliy salohiyatini va intizomini keskin oshiradi;

  • Dangasalikka qarshi jonli chaqiriq: To‘rt oyoqli jonivorning o‘z vazifasini sidqidildan bajarayotgani jamiyatda ishsizlik va harakatsizlik kayfiyatida yurgan har bir kishi uchun katta motivatsiyadir.

Bilib qo‘ygan yaxshi: Uy hayvoniga beparvolikning salbiy oqibatlari

Agar uy hayvoniga yetarlicha e’tibor va aqliy yuklama berilmasa, quyidagi muammolar kelib chiqadi:

  • Intellektual degradatsiya: Kun bo‘yi zanjirda bog‘lanib yoki tor katakda yotgan itning zehni to‘xtaydi, unda tajovuzkorlik yoki chuqur stress paydo bo‘ladi;

  • Jismoniy kasalliklar: Harakatsizlik va faoliyatning yo‘qligi hayvonning suyak-bo‘g‘im tizimini ishdan chiqaradi va umrini qisqartiradi;

  • Egasi bilan aloqaning uzilishi: It faqat buyruqlar va hamkorlikdagi harakatlar orqali insonga to‘liq bog‘lanadi va haqiqiy do‘stga aylanadi.

«Itlar — tabiatda insonning his-tuyg‘ulari va niyatlarini eng tez ilg‘aydigan noyob jonzotlardir. Ular muntazam mashq va muloqot orqali murakkab logik vazifalarni mustaqil hal etishni o‘rgana oladi», — deya ta’kidlaydi ixtisoslashgan kinologlar.

Tabiatning bunday hayratlanarli ko‘rinishlari nafaqat tabassum ulashadi, balki insonni atrof-muhitga va o‘z vaqtiga nisbatan mas’uliyatliroq bo‘lishga undaydi. Hatto bir jonivor ham o‘z mehnati bilan foyda keltirishga intilayotgan bir pallada, inson o‘z salohiyatidan yanada unumli foydalanishi shart.

Sizningcha, suv tarab, egat ochgan bu itning xatti-harakati haqiqiy ongli aql natijasimi yoki shunchaki suv bilan o‘ynash instinkti? Siz ham shunday «aytichi» yordamchi itga ega bo‘lishni xohlarmidingiz? O‘z fikringizni izohlarda yozib qoldiring va hali ham uyqudan uyg‘onmagan, ishga shoshilmay yurgan do‘stlaringizga ushbu video-tahlilni ulashing!

itaqlsuvpetsotsial mediatreninghayvon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endi qachon shovqin qilish mumkin emas? Yangi qoidalar kuchga kiradiEndi qachon shovqin qilish mumkin emas? Yangi qoidalar kuchga kiradiBugun, 08:34Chirchiqda yirik kombayn ortilgan yuk mashinasi tirkamasi xonadonga borib urildi (video)Chirchiqda yirik kombayn ortilgan yuk mashinasi tirkamasi xonadonga borib urildi (video)Bugun, 08:29Qashqadaryolik qiz pokistonlik yigitga turmushga chiqdi (video)Qashqadaryolik qiz pokistonlik yigitga turmushga chiqdi (video)Bugun, 04:23Endi bu vaqtda shovqin qilish mumkin emas: yangi tartib belgilandiEndi bu vaqtda shovqin qilish mumkin emas: yangi tartib belgilandiKecha, 19:47Surxondaryoda 3,5 ming yillik qabriston aniqlandiSurxondaryoda 3,5 ming yillik qabriston aniqlandiKecha, 19:13Sobiq xodim sud qarori asosida ishga tiklandiSobiq xodim sud qarori asosida ishga tiklandiKecha, 15:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari