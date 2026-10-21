Homiladorlikda yuzi keskin o‘zgargan ayolning hikoyasi hammani hayratga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Malayziyalik 28 yoshli marketing menejeri Farah Fayzal homiladorlik davrida yuz terisida yuz bergan keskin o‘zgarishlar, jumladan, chuqur ajinlar va yiringli toshmalar haqida ijtimoiy tarmoqlarda o‘z hikoyasini bo‘lishdi.
- Ushbu jismoniy o‘zgarishlar ayolga ruhiy jihatdan qattiq ta’sir qilgan bo‘lsa-da, turmush o‘rtog‘ining qo‘llab-quvvatlashi unga katta yordam berdi.
Malayziyalik 28 yoshli Farah Fayzal homiladorlik davrida yuz terisida yuz bergan keskin o‘zgarishlar haqida so‘zlab berdi. Uning yuzida ajinlar, kuchli yallig‘lanish va yiringli toshmalar paydo bo‘lgan. Bu og‘ir davrda turmush o‘rtog‘ining qo‘llab-quvvatlashi unga katta yordam bergan.
Teridagi o‘zgarishlar ruhiy jihatdan ham qiynadi
Malayziyada marketing menejeri bo‘lib ishlaydigan Farah iyun oyining oxirida homiladorlik paytidagi tashqi ko‘rinishi aks etgan suratni ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgan. Uning yuzida chuqur ajinlar, kattalashgan burun va quloqlar, ko‘plab yiringli toshmalar ko‘zga tashlangan.
Ayolning aytishicha, yillar davomida foydalangan teri parvarishi vositalari endi yordam bermagan. Homiladorlikning so‘nggi bosqichlarida ahvoli yanada og‘irlashib, har kuni ertalab yuzida yangi toshmalar paydo bo‘lgan, terisi qichishib, yallig‘langan.
Bu o‘zgarishlar Farahga ruhiy jihatdan ham qattiq ta’sir qilgan. U 1 avgust kuni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida shunday yozgan:
«Men to‘qqiz oylik og‘ir davrni boshdan kechirdim, yuzimdagi o‘zgarishlar sabab ko‘p yig‘ladim. Endi esa farzandli onaman. Tiklanish jarayoni hali ham davom etmoqda».
Farah turmush o‘rtog‘i uning qo‘rquvlarini yengishida va ruhiy barqarorligini saqlashda muhim o‘rin tutganini ta’kidlagan.
«Erim — mening osoyishta maskanim. U meni tinchlantiradi va doimo go‘zal, kuchli hamda mehrga munosib ekanimni eslatib turadi», — degan ayol.
Farzandi dunyoga kelganidan so‘ng Farahning holati sezilarli darajada yaxshilangan. Yaqinda e’lon qilingan suratlarda yuzdagi yallig‘lanish va toshmalar ancha kamaygani ko‘rinadi. Ayol terisi to‘liq tiklanib, avvalgi holatiga qaytishidan umid qilmoqda.
Biroq uning hikoyasi ijtimoiy tarmoqlarda turli munosabatlarga sabab bo‘ldi. Minglab foydalanuvchilar uni qo‘llab-quvvatlagan bo‘lsa, ayrimlar shaxsiy hayotini oshkor qilgani uchun tanqid qildi. Boshqalar esa suratlarini fotoshopda o‘zgartirganini da’vo qildi.
Salbiy izohlardan so‘ng Farah sog‘lig‘i haqidagi ma’lumotlarni ijtimoiy tarmoqlarda boshqa batafsil yoritmaslikka qaror qildi. Uning ta’kidlashicha, maqsadi homiladorlik davrida ayollar tanasi, terisi va his-tuyg‘ularida yuz berishi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlarga e’tibor qaratish bo‘lgan.
«Men hech kimga izoh berishga majbur emasman. Ammo odamlar homiladorlik gormonlari ayol organizmiga qanday ta’sir qilishini tushunmaganida, bu mening ruhiy salomatligimga ham ta’sir qiladi», — deb yozgan u.
Avvalroq homiladorlik davrida tashqi ko‘rinishi keskin o‘zgargan xitoylik Li Vey haqida ham xabar berilgan edi. Bu kabi voqealar homiladorlik paytidagi o‘zgarishlar ayollarga nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham ta’sir qilishi mumkinligini ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…