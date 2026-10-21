Homiladorlikda yuzi keskin o‘zgargan ayolning hikoyasi hammani hayratga soldi

·118·Dunyo
Homiladorlikda yuzi keskin o‘zgargan ayolning hikoyasi hammani hayratga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Malayziyalik 28 yoshli marketing menejeri Farah Fayzal homiladorlik davrida yuz terisida yuz bergan keskin o‘zgarishlar, jumladan, chuqur ajinlar va yiringli toshmalar haqida ijtimoiy tarmoqlarda o‘z hikoyasini bo‘lishdi.
  • Ushbu jismoniy o‘zgarishlar ayolga ruhiy jihatdan qattiq ta’sir qilgan bo‘lsa-da, turmush o‘rtog‘ining qo‘llab-quvvatlashi unga katta yordam berdi.

Malayziyalik 28 yoshli Farah Fayzal homiladorlik davrida yuz terisida yuz bergan keskin o‘zgarishlar haqida so‘zlab berdi. Uning yuzida ajinlar, kuchli yallig‘lanish va yiringli toshmalar paydo bo‘lgan. Bu og‘ir davrda turmush o‘rtog‘ining qo‘llab-quvvatlashi unga katta yordam bergan.

Teridagi o‘zgarishlar ruhiy jihatdan ham qiynadi

Malayziyada marketing menejeri bo‘lib ishlaydigan Farah iyun oyining oxirida homiladorlik paytidagi tashqi ko‘rinishi aks etgan suratni ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgan. Uning yuzida chuqur ajinlar, kattalashgan burun va quloqlar, ko‘plab yiringli toshmalar ko‘zga tashlangan.

Ayolning aytishicha, yillar davomida foydalangan teri parvarishi vositalari endi yordam bermagan. Homiladorlikning so‘nggi bosqichlarida ahvoli yanada og‘irlashib, har kuni ertalab yuzida yangi toshmalar paydo bo‘lgan, terisi qichishib, yallig‘langan.

Bu o‘zgarishlar Farahga ruhiy jihatdan ham qattiq ta’sir qilgan. U 1 avgust kuni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida shunday yozgan:

«Men to‘qqiz oylik og‘ir davrni boshdan kechirdim, yuzimdagi o‘zgarishlar sabab ko‘p yig‘ladim. Endi esa farzandli onaman. Tiklanish jarayoni hali ham davom etmoqda».

Farah turmush o‘rtog‘i uning qo‘rquvlarini yengishida va ruhiy barqarorligini saqlashda muhim o‘rin tutganini ta’kidlagan.

Beretka kiygan qiz turli suratlar bilan qoplangan devor oldida turibdi.

«Erim — mening osoyishta maskanim. U meni tinchlantiradi va doimo go‘zal, kuchli hamda mehrga munosib ekanimni eslatib turadi», — degan ayol.

Farzandi dunyoga kelganidan so‘ng Farahning holati sezilarli darajada yaxshilangan. Yaqinda e’lon qilingan suratlarda yuzdagi yallig‘lanish va toshmalar ancha kamaygani ko‘rinadi. Ayol terisi to‘liq tiklanib, avvalgi holatiga qaytishidan umid qilmoqda.

Biroq uning hikoyasi ijtimoiy tarmoqlarda turli munosabatlarga sabab bo‘ldi. Minglab foydalanuvchilar uni qo‘llab-quvvatlagan bo‘lsa, ayrimlar shaxsiy hayotini oshkor qilgani uchun tanqid qildi. Boshqalar esa suratlarini fotoshopda o‘zgartirganini da’vo qildi.

Salbiy izohlardan so‘ng Farah sog‘lig‘i haqidagi ma’lumotlarni ijtimoiy tarmoqlarda boshqa batafsil yoritmaslikka qaror qildi. Uning ta’kidlashicha, maqsadi homiladorlik davrida ayollar tanasi, terisi va his-tuyg‘ularida yuz berishi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlarga e’tibor qaratish bo‘lgan.

«Men hech kimga izoh berishga majbur emasman. Ammo odamlar homiladorlik gormonlari ayol organizmiga qanday ta’sir qilishini tushunmaganida, bu mening ruhiy salomatligimga ham ta’sir qiladi», — deb yozgan u.

Avvalroq homiladorlik davrida tashqi ko‘rinishi keskin o‘zgargan xitoylik Li Vey haqida ham xabar berilgan edi. Bu kabi voqealar homiladorlik paytidagi o‘zgarishlar ayollarga nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham ta’sir qilishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Farah FayzalMalayziyahomiladorliksotsial media
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britni Spirs Islomni qabul qilgani haqidagi xabarlar internetda muhokamalarga sabab bo‘ldiBritni Spirs Islomni qabul qilgani haqidagi xabarlar internetda muhokamalarga sabab bo‘ldi18 oktabr 15:32Ahror Qo‘shmatov kasalligi sabab “Xafa bo‘lish yo‘q” ayblanmoqda: u vaziyatga izoh berdi (video)Ahror Qo‘shmatov kasalligi sabab “Xafa bo‘lish yo‘q” ayblanmoqda: u vaziyatga izoh berdi (video)10 oktabr 13:14Baland poshnali tuflida 100 metrga yugurish bo‘yicha rekord o‘rnatildiBaland poshnali tuflida 100 metrga yugurish bo‘yicha rekord o‘rnatildi8 oktabr 04:26Rasmga tushmoqchi bo‘lgan muxlisini itarib yuborgan Krishtianu Ronaldu tanqidlar ostida qoldiRasmga tushmoqchi bo‘lgan muxlisini itarib yuborgan Krishtianu Ronaldu tanqidlar ostida qoldi24 sentabr 14:59Xonanda Azodadan yuraklarni larzaga solgan xushxabar: "Men faqat yig‘ladim. Shukr qilib yig‘ladim" (video)Xonanda Azodadan yuraklarni larzaga solgan xushxabar: "Men faqat yig‘ladim. Shukr qilib yig‘ladim" (video)19 sentabr 21:48100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?14 sentabr 03:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda