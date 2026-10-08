Baland poshnali tuflida 100 metrga yugurish bo‘yicha rekord o‘rnatildi

·35·Dunyo
Baland poshnali tuflida 100 metrga yugurish bo‘yicha rekord o‘rnatildi

Baland poshnali tuflida yugurishning o‘zi mushkul, 100 metrni rekord tezlikda bosib o‘tish esa tasavvur qilish qiyin. Biroq Majken Sichlau buni uddalagan. Uning noodatiy yugurishi ijtimoiy tarmoqlarda yana bir bor e’tibor markaziga chiqdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda baland poshnali tuflida 100 metr masofaga yugurayotgan yosh ayol aks etgan video keng tarqalib, foydalanuvchilarning qiziqishiga sabab bo‘ldi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 100 metrga baland poshnali tuflida yugurish bo‘yicha rekord Majken Sichlau nomiga tegishli. U ushbu masofani 13,557 soniyada bosib o‘tgan.

Videoda ayol baland poshnali tuflida qisqa masofani yuqori tezlikda yugurib o‘tayotgani aks etgan. Uning noodatiy yugurish uslubi ko‘plab tomoshabinlarni hayratda qoldirgan.

Majken Sichlaubaland poshnali tuflida 100 metr yugurishvirus videosotsial media
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda samokat haydayotgan it paydo bo‘ldi: Ijtimoiy tarmoqlarda trend (video)Toshkentda samokat haydayotgan it paydo bo‘ldi: Ijtimoiy tarmoqlarda trend (video)28 sentabr 14:08"Bo‘ynini 180 darajaga burgan yigit": internetda tarqalgan video ortidagi haqiqat (video)"Bo‘ynini 180 darajaga burgan yigit": internetda tarqalgan video ortidagi haqiqat (video)19 sentabr 12:45Rasmga tushmoqchi bo‘lgan muxlisini itarib yuborgan Krishtianu Ronaldu tanqidlar ostida qoldiRasmga tushmoqchi bo‘lgan muxlisini itarib yuborgan Krishtianu Ronaldu tanqidlar ostida qoldi24 sentabr 14:59Xonanda Azodadan yuraklarni larzaga solgan xushxabar: "Men faqat yig‘ladim. Shukr qilib yig‘ladim" (video)Xonanda Azodadan yuraklarni larzaga solgan xushxabar: "Men faqat yig‘ladim. Shukr qilib yig‘ladim" (video)19 sentabr 21:48100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?14 sentabr 03:48«IT'ni o‘qigan it ekan!»: Suv tarab, egat ochgan mehnatkash it internetni larzaga soldi«IT'ni o‘qigan it ekan!»: Suv tarab, egat ochgan mehnatkash it internetni larzaga soldi11 sentabr 09:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?