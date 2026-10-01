Shakira Markaziy Osiyoga ilk bor tashrif buyuradi: Bishkekda konsert berishi kutilmoqda

·34·Madaniyat
Shakira Markaziy Osiyoga ilk bor tashrif buyuradi: Bishkekda konsert berishi kutilmoqda

Tadbir Shakiraning "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" gastrol safari doirasida tashkil etiladi. Mazkur chiqish xonandaning Markaziy Osiyodagi ilk konserti bo‘lishi kutilmoqda.

Konsert dasturidan Shakiraning dunyo miqyosida mashhur bo‘lgan qo‘shiqlari o‘rin olishi kutilmoqda. Jumladan, muxlislar "Hips Don't Lie", "Waka Waka" va "Whenever, Wherever" kabi hitlarni jonli ijroda tinglash imkoniyatiga ega bo‘lishadi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, konsert chiptalari savdosi 1-oktyabr kuni soat 08:00da boshlanadi. Chiptalar narxi joylashuv va toifaga qarab 137 dollardan 458 dollargacha bo‘lishi aytilmoqda.

Shakiraning Bishkekdagi konserti nafaqat Qirg‘iziston, balki qo‘shni davlatlardagi muxlislar uchun ham qiziq voqea bo‘lishi kutilmoqda. Xususan, O‘zbekistonlik muxlislar uchun Bishkek jahon yulduzining konsertini mintaqada tomosha qilish mumkin bo‘lgan yaqin manzillardan biriga aylanishi mumkin.

ShakiraLas Mujeres Ya No Lloran World TourBishkek konsertMarkaziy Osiyo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)19 avgust 21:46Shakira 7,4 balli zilziladan zarar ko‘rgan bolalar uchun millionlab dollarlik tashabbus boshladiShakira 7,4 balli zilziladan zarar ko‘rgan bolalar uchun millionlab dollarlik tashabbus boshladi19 avgust 14:35Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!24 iyul 14:21Shakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandiShakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandi24 iyul 01:39Shakira Lionel Messi va Antonela Roccuzzoga hissiyotlarga boy xabar yoʻlladiShakira Lionel Messi va Antonela Roccuzzoga hissiyotlarga boy xabar yoʻlladi17 iyul 13:11JCH-2026 finalida sahnaga chiqadigan yulduzlar ma’lum bo‘ldiJCH-2026 finalida sahnaga chiqadigan yulduzlar ma’lum bo‘ldi10 iyul 14:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi