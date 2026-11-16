Shakira o‘g‘li Milan bilan basketbol o‘yinida ko‘rinish berib, muxlislar e’tiborini tortdi

1 daqiqa o'qish0
Shakira o‘g‘li Milan bilan basketbol o‘yinida ko‘rinish berib, muxlislar e’tiborini tortdi

Mashhur xonanda Shakira sahnadagi tig‘iz ish jadvalidan biroz vaqt ajratib, 13 yoshli o‘g‘li Milan bilan Mayamida basketbol o‘yinini tomosha qildi. Ona va o‘g‘ilning sport musobaqasiga birgalikda tashrif buyurgani muxlislar e’tiborini tortdi.

Uchrashuv davomida Shakira ko‘zoynak taqqan holda, xotirjam kayfiyatda maydondagi voqealarni kuzatib o‘tirdi. Uning yonida bo‘lgan Milan esa yashil bosh kiyimi bilan ajralib turdi. O‘smir o‘yinni shu qadar diqqat va jiddiylik bilan kuzatardiki, go‘yo jamoalardan birining taqdiri uning qo‘lidadek taassurot uyg‘otardi.

Milaning ko‘rinishi ham ko‘pchilikning e’tiboridan chetda qolmadi. Bir vaqtlar onasi bilan omma oldida ko‘rinish bergan kichkina bola endi ancha ulg‘ayib, o‘smirlik davriga qadam qo‘ygan. Uning tez ulg‘ayayotganini ko‘rgan muxlislar ham bu o‘zgarishga befarq qolmaydi.

Shakira uchun bunday sayrlar farzandlari bilan ko‘proq vaqt o‘tkazish imkoniyatidir. Dunyo bo‘ylab konsertlar, ijodiy loyihalar va turli tadbirlar bilan band bo‘lgan xonanda ham ba’zan ishlarni bir chetga surib, oilasi davrasida hordiq chiqarishni afzal ko‘radi.

Bu safargi basketbol uchrashuvi ham ona va o‘g‘il uchun shunday oddiy, ammo yoqimli oilaviy oqshomlardan biriga aylandi. Zero, mashhurlik va tig‘iz ish jadvaliga qaramay, yaqinlar bilan o‘tkazilgan vaqtning qadri o‘zgarmaydi.

Maqola sizga yoqdimi?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Madaniyat yangiliklari