Shakira o‘g‘li Milan bilan basketbol o‘yinida ko‘rinish berib, muxlislar e’tiborini tortdi
Mashhur xonanda Shakira sahnadagi tig‘iz ish jadvalidan biroz vaqt ajratib, 13 yoshli o‘g‘li Milan bilan Mayamida basketbol o‘yinini tomosha qildi. Ona va o‘g‘ilning sport musobaqasiga birgalikda tashrif buyurgani muxlislar e’tiborini tortdi.
Uchrashuv davomida Shakira ko‘zoynak taqqan holda, xotirjam kayfiyatda maydondagi voqealarni kuzatib o‘tirdi. Uning yonida bo‘lgan Milan esa yashil bosh kiyimi bilan ajralib turdi. O‘smir o‘yinni shu qadar diqqat va jiddiylik bilan kuzatardiki, go‘yo jamoalardan birining taqdiri uning qo‘lidadek taassurot uyg‘otardi.
Milaning ko‘rinishi ham ko‘pchilikning e’tiboridan chetda qolmadi. Bir vaqtlar onasi bilan omma oldida ko‘rinish bergan kichkina bola endi ancha ulg‘ayib, o‘smirlik davriga qadam qo‘ygan. Uning tez ulg‘ayayotganini ko‘rgan muxlislar ham bu o‘zgarishga befarq qolmaydi.
Shakira uchun bunday sayrlar farzandlari bilan ko‘proq vaqt o‘tkazish imkoniyatidir. Dunyo bo‘ylab konsertlar, ijodiy loyihalar va turli tadbirlar bilan band bo‘lgan xonanda ham ba’zan ishlarni bir chetga surib, oilasi davrasida hordiq chiqarishni afzal ko‘radi.
Bu safargi basketbol uchrashuvi ham ona va o‘g‘il uchun shunday oddiy, ammo yoqimli oilaviy oqshomlardan biriga aylandi. Zero, mashhurlik va tig‘iz ish jadvaliga qaramay, yaqinlar bilan o‘tkazilgan vaqtning qadri o‘zgarmaydi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…