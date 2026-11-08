Amirxon Umarov to‘yi yaqinda bo‘lganligiga qaramay yana efir va loyihalarga qaytmoqda (video)
Teleboshlovchi Amirxon Umarov to‘y bilan bog‘liq quvonchli kunlardan keyin odatiy ish faoliyatini davom ettirishga kirishdi. U ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida yangi videoni joylab, muxlislariga yana ishga qaytganini ma’lum qildi.
Boshlovchi o‘z izohida to‘y tantanalari, unutilmas lahzalar va quvonchli kunlar ortda qolganini ta’kidladi. Endi esa uning oldida yangi vazifalar, loyihalar va amalga oshirilishi kerak bo‘lgan rejalar turganini bildirdi.
Amirxon Umarov ish jarayoniga qaytishi ortida katta jamoa va mas’uliyat borligini ham alohida qayd etdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, efirlar, yangi loyihalar hamda birgalikda faoliyat yuritayotgan insonlar uni kutmoqda.
«Hayot go‘zal, ammo mas’uliyat hamisha o‘z vaqtida eshik qoqadi», deya yozgan teleboshlovchi endi yana ishga kirishishga tayyorligini bildirdi. Shuningdek, oldinda uni katta rejalar va yangi marralar kutayotganini ta’kidladi.
Izohlar 0
…