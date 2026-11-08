Amirxon Umarov to‘yi yaqinda bo‘lganligiga qaramay yana efir va loyihalarga qaytmoqda (video)

·55·Madaniyat
Amirxon Umarov to‘yi yaqinda bo‘lganligiga qaramay yana efir va loyihalarga qaytmoqda (video)

Teleboshlovchi Amirxon Umarov to‘y bilan bog‘liq quvonchli kunlardan keyin odatiy ish faoliyatini davom ettirishga kirishdi. U ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida yangi videoni joylab, muxlislariga yana ishga qaytganini ma’lum qildi.

Boshlovchi o‘z izohida to‘y tantanalari, unutilmas lahzalar va quvonchli kunlar ortda qolganini ta’kidladi. Endi esa uning oldida yangi vazifalar, loyihalar va amalga oshirilishi kerak bo‘lgan rejalar turganini bildirdi.

Amirxon Umarov ish jarayoniga qaytishi ortida katta jamoa va mas’uliyat borligini ham alohida qayd etdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, efirlar, yangi loyihalar hamda birgalikda faoliyat yuritayotgan insonlar uni kutmoqda.

«Hayot go‘zal, ammo mas’uliyat hamisha o‘z vaqtida eshik qoqadi», deya yozgan teleboshlovchi endi yana ishga kirishishga tayyorligini bildirdi. Shuningdek, oldinda uni katta rejalar va yangi marralar kutayotganini ta’kidladi.

Amirxon UmarovO‘zbek shou-biznesiTeleboshlovchi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amirxon Umarovning to‘yidagi "tort kesish marosimi" e’tibor tortdi (video)Amirxon Umarovning to‘yidagi "tort kesish marosimi" e’tibor tortdi (video)3 noyabr 10:01Amirxon Umarov oila qurmoqda: boshlovchi quvonchli xabarni e’lon qildi! (video)Amirxon Umarov oila qurmoqda: boshlovchi quvonchli xabarni e’lon qildi! (video)1 noyabr 11:25Amirxon Umarovning to‘yidagi unutilmas lahzalar: "kelin salom" va "onalarga gul taqdim etish" (video)Amirxon Umarovning to‘yidagi unutilmas lahzalar: "kelin salom" va "onalarga gul taqdim etish" (video)3 noyabr 14:20Amirxon Umarov oila qurdi: to‘yidan videolar tarqaldi (video)Amirxon Umarov oila qurdi: to‘yidan videolar tarqaldi (video)3 noyabr 09:50Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatovning ko‘z yoshlari tarmoqlarda muxlislarini havotirga soldi ( video)Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatovning ko‘z yoshlari tarmoqlarda muxlislarini havotirga soldi ( video)26 oktabr 15:15Ahror Qo‘shmatovdan quvonarli xabar — u tik turib, yurishga harakat qilmoqda (video)Ahror Qo‘shmatovdan quvonarli xabar — u tik turib, yurishga harakat qilmoqda (video)21 oktabr 14:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi