Jennifer Lopes yangi sevgilisini muxlislardan yashiryaptimi?

·1·Madaniyat
Jennifer Lopes yangi sevgilisini muxlislardan yashiryaptimi?

Amerikalik xonanda va aktrisa Jennifer Lopesning shaxsiy hayotida yangi romantik munosabatlar boshlangan bo‘lishi mumkin. Xorijiy OAV xabarlariga ko‘ra, 57 yoshli yulduz o‘zidan 11 yosh kichik aktyor Brett Goldstin bilan uchrashmoqda.

Page Six nashri anonim manbaga tayanib, ikki mashhur shaxs o‘rtasida romantik munosabatlar borligi haqida xabar berdi. Biroq manbaning ta’kidlashicha, ularning aloqasi hozircha jiddiy bosqichga o‘tmagan.

Mish-mishlarga 16 oktyabr kuni Los-Anjelesda o‘tkazilgan bazm sabab bo‘lgan. Guvohlarning so‘zlariga ko‘ra, Lopes va Goldstin tadbirga bir avtomobilda kelgan va kechaning oxirida ham birga ketgan. Shu bilan birga, ular bazm davomida bir-biriga ortiqcha e’tibor qaratmaslikka, hatto uzoqroq yurishga harakat qilgan.

Jennifer Lopes va Brett Goldstin 2026 yilda namoyish etilgan Office Romance romantik komediyasida birgalikda suratga tushgan. Film ustida ishlash jarayonidayoq ular o‘rtasida yaqin munosabatlar borligi haqida taxminlar paydo bo‘lgan.

Shunga qaramay, aktyorlar iyun oyida bergan intervyularida o‘zaro romantik munosabatlar haqidagi mish-mishlarni rad etishgan. Hozircha Lopes va Goldstin yangi munosabatlar borligini rasman tasdiqlamagan. Shu sababli ular haqidagi xabarlar hozircha OAVda tarqalgan taxminlar darajasida qolmoqda.

Jennifer LopesBrett GoldstinOffice Romance
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda o‘g‘rilikda gumonlanib hibsga olingan ayol Jennifer Lopesga o‘xshashligi bilan barchaning e’tiborida!AQSHda o‘g‘rilikda gumonlanib hibsga olingan ayol Jennifer Lopesga o‘xshashligi bilan barchaning e’tiborida!18 sentabr 19:28Ajrashgan juftlik o‘rtasida munosabatlar tiklandimi? Ben Afflek va Jennifer Lopes yana birga ko‘rinish berdiAjrashgan juftlik o‘rtasida munosabatlar tiklandimi? Ben Afflek va Jennifer Lopes yana birga ko‘rinish berdi5 avgust 04:53Jennifer Lopes 57 yoshni qarshi oldiJennifer Lopes 57 yoshni qarshi oldi25 iyul 19:4998 kun tinimsiz ishlagan Jenifer Lopes shifoxonaga tushib qolgan98 kun tinimsiz ishlagan Jenifer Lopes shifoxonaga tushib qolgan18 iyun 13:06Jennifer Lopez Tottenxem muxlisiga aylanadimi? Brett Goldshteyn buni tushuntirdiJennifer Lopez Tottenxem muxlisiga aylanadimi? Brett Goldshteyn buni tushuntirdi8 iyun 15:55Kim U Bin saraton bilan kurashganida sevgilisi uni tark etmadi: juftlik 10 yildan so‘ng turmush qurdiKim U Bin saraton bilan kurashganida sevgilisi uni tark etmadi: juftlik 10 yildan so‘ng turmush qurdi19 oktabr 20:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir