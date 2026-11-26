Jennifer Lopesning millionlab dollarlik uzuklar kolleksiyasi muxlislar e’tiborida!
Dunyoga mashhur amerikalik xonanda Jennifer Lopes o‘zining nishon uzuklari kolleksiyasini ko‘z-ko‘z qilib, muxlislar e’tiborini tortdi. 57 yoshli san’atkor taqinchoqlar aks etgan suratni ulashib, unga hazilomuz izoh qoldirdi: «Tez orada kolleksiyamga yana bittasini qo‘shaman».
Ma’lumotlarga ko‘ra, Lopes shu kungacha olti marta turmush qurish taklifini olgan. Qizig‘i, ushbu takliflarning ikkitasi aktyor Ben Afflek tomonidan bildirilgan. Ularning ilk unashtiruvi 2002 yilda bo‘lgan, juftlik 2021 yilda munosabatlarini qayta tiklagach, 2022 yilda yana unashtirilgan.
Xonandaning uzuklari turli davrlarda turli insonlar tomonidan sovg‘a qilingan. Ular orasida pushti, ko‘k va yashil olmoslar bilan bezatilgan qimmatbaho taqinchoqlar ham bor. Ayniqsa, Ben Afflek 2022 yilda sovg‘a qilgan yashil olmosli uzuk o‘zining noyobligi bilan ajralib turadi.
Ommaviy axborot vositalari va zargarlik buyumlari bo‘yicha nashrlar hisob-kitoblariga ko‘ra, Lopesning olti nishon uzugidan iborat kolleksiyasi qiymati taxminan 10 million dollardan 17 million dollargacha baholanadi. Aniq narxlar esa olmoslarning xususiyatlari va baholash mezonlariga qarab farq qiladi.
Xonandaning «yana bittasini qo‘shaman» degan izohi muxlislar orasida qiziqish uyg‘otdi. Biroq bu gap yangi unashtiruv yoki turmush qurish rejasi borligini tasdiqlamaydi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…